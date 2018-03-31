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Google Play Sesli Kitaplar uygulaması gelişmeye devam ediyor

Google'nin ocak ayı itibariyle Play Stare'da başladığı sesli kitap satışını geliştirmeyi kafaya koymuş. Şirket, sesli kitap deneyimini geliştimek için çalışmalara başladı.
1 yıl
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Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Google Play, satışına başladığı sesli kitaplar için, yer imi, smart resume ve ses hız kontrolü özelliklerini sunduğu bir güncellemenin yanı sıra, aile kütüphanesi özelliğinin kapsamını da geliştirdiğini duyurdu.

Ses hızı kontorlü özelliği sayesinde Play Store üzerinden satın aldığı sesli kitabı dinlemek isteyen kullanıcılar, ses hızı kontrolünü kendi istekleri doğrultusunda ayarlayabilecekler. Kullanıcılar kitabın okunma hızını değiştirmek için oynatma hızına tıklamaları yeterli olacak.

Eklenen yer imi özelli ile; satın aldığınız sesli kitapları dinlemeye ara verdiğiniz yerde, yer imine ekle butonuna basarak, daha sonra kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. 

Smart Resume ismi verilen yeni özellikle. Sesli kitabı dinlerken cümle içerisinde durdurduğunuz taktirde, kaldığınız kelimeden başlamak yerine o cümlenin başına dönerek devam edebilmenizi sağlayacak.

Daha önce aktif olan Aile Kütüphanesi özelliğine de genişletme getirildi. Kullanıcılar satın aldığını sesli kitapları daha önce 3 kişiye paylaştırılabilirken artık 5 kişiye kadar paylaştırılabiliyorlar.
https://support.google.com/googleplay/answer/7572879 Yorum Yaz
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StaatSanWalt 1 yıl
5 kişiye kadar paylaşma özelliği hakikaten güzel olmuş takdir ettim.
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ST4LK3R 1 yıl
Google books dünya tarihinin en büyük çalışmalarından biridir. Umuyorum dünyada yayınlanmış bütün kitapları dijitale aktarma hadefini başarabilirler.
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