Google Play Sesli Kitaplar uygulaması gelişmeye devam ediyor

Google Play, satışına başladığı sesli kitaplar için, yer imi, smart resume ve ses hız kontrolü özelliklerini sunduğu bir güncellemenin yanı sıra, aile kütüphanesi özelliğinin kapsamını da geliştirdiğini duyurdu.

Ses hızı kontorlü özelliği sayesinde Play Store üzerinden satın aldığı sesli kitabı dinlemek isteyen kullanıcılar, ses hızı kontrolünü kendi istekleri doğrultusunda ayarlayabilecekler. Kullanıcılar kitabın okunma hızını değiştirmek için oynatma hızına tıklamaları yeterli olacak.

https://support.google.com/googleplay/answer/7572879

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Eklenenözelli ile; satın aldığınız sesli kitapları dinlemeye ara verdiğiniz yerde, yer imine ekle butonuna basarak, daha sonra kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.ismi verilen yeni özellikle. Sesli kitabı dinlerken cümle içerisinde durdurduğunuz taktirde, kaldığınız kelimeden başlamak yerine o cümlenin başına dönerek devam edebilmenizi sağlayacak.Daha önce aktif olanözelliğine de genişletme getirildi. Kullanıcılar satın aldığını sesli kitapları daha önce 3 kişiye paylaştırılabilirken artık 5 kişiye kadar paylaştırılabiliyorlar.