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Sesli kitaplar Google Play mağazasına geliyor

Kitapları okumayı değil de dinlemeyi seviyorsanız ve radyo tiyatrolarından hoşlanıyorsanız, Google Play mağazası yakın zamanda bu imkânı size sunmaya başlayacak.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Uygulama ve oyun ile başladığı hayatına filmler ve kitaplar ile devam eden Google Play, şimdi de sesli kitaplara el atıyor. Pek çok yapım Google Play mağazasında yerini almaya başladı.

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Google’ın sonbahar döneminden bu yana sesli kitap entegrasyonu için çalıştığı biliniyor. Google Play kurulum dosyasında ortaya çıkarılan bazı kodlar buna işaret ediyordu. Hali hazırda Google Play Music üzerinde sesli kitaplara erişmek mümkündü. Şimdi iki platformda da erişim sağlanmış oldu.

Ayrıca Bkz. "Yerli Gram Games’ten yeni bir bulmaca oyunu daha"

Sesli kitaplar ABD, İngiltere ve Avustralya Google Play mağazalarında erişime açıldı. Pek çok kullanıcı yeni servise ulaşabildiğini rapor ediyor. Google ayrıca ilk sesli kitabını satın alana yüzde 50 indirim yapıyor.

Henüz resmi olarak bir açıklama yapılmadı ancak yakın zamanda bekleniyor. Google’ın bu hamle ile özellikle Amazon Audible gibi sektörün büyük sesli kitap platformları ile mücadele etmek istediği belirtiliyor. Sesli kitap satışlarının tüm ülkelere yayılması yıl sonuna kadar sürecek.

 

https://www.androidheadlines.com/2018/01/audiobooks-coming-to-google-play-store-first-title-50-off.html Yorum Yaz
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9unkarekoku 1 yıl
Radyo tiyatro off ne güzel günlerdi :-[
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gxhero 1 yıl
Lan çalışırken youtube dan dinliyordum şimdi bunlar hep telif der kaldırır canım radyo tiyatrosunu, yok yutüpün başına kesin recep ivedik geçmiş başkası mümkün değil... :(
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