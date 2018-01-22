Sesli kitaplar Google Play mağazasına geliyor

Uygulama ve oyun ile başladığı hayatına filmler ve kitaplar ile devam eden Google Play, şimdi de sesli kitaplara el atıyor. Pek çok yapım Google Play mağazasında yerini almaya başladı.

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Google’ın sonbahar döneminden bu yana sesli kitap entegrasyonu için çalıştığı biliniyor. Google Play kurulum dosyasında ortaya çıkarılan bazı kodlar buna işaret ediyordu. Hali hazırda Google Play Music üzerinde sesli kitaplara erişmek mümkündü. Şimdi iki platformda da erişim sağlanmış oldu.

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Sesli kitaplar ABD, İngiltere ve Avustralya Google Play mağazalarında erişime açıldı. Pek çok kullanıcı yeni servise ulaşabildiğini rapor ediyor. Google ayrıca ilk sesli kitabını satın alana yüzde 50 indirim yapıyor.

Henüz resmi olarak bir açıklama yapılmadı ancak yakın zamanda bekleniyor. Google’ın bu hamle ile özellikle Amazon Audible gibi sektörün büyük sesli kitap platformları ile mücadele etmek istediği belirtiliyor. Sesli kitap satışlarının tüm ülkelere yayılması yıl sonuna kadar sürecek.