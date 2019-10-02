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    Google Play Store'daki 172 kötü niyetli uygulama, 335 milyon kez indirildi

    Yayınlanan yeni bir rapor Google'ın uygulama marketinin ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne seriyor. Eylül verilerine göre 172 kötü niyetli uygulamanın 300 milyondan fazla kez indirildi.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google'ın uygulama marketin Play Store'un son derece tehlikeli yazılımlar barındırdığı sık sık haberlerimize konu oluyor. Şirket bu duruma bir çözüm getiremezken, yeni yayınlanan bir güvenlik raporu ise tehlikenin boyutlarının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

    Google Play Store tehlike saçmaya devam ediyor

    ESET güvenlik araştırmacılarından Lukas Stefanko, Google Play Store'un Eylül ayı raporunu paylaştı. Verilere göre sadece Eylül ayında 172 kötü niyetli Android uygulamasının tespit edildiği belirtilirken, bu uygulamaların kullanıcılar tarafından 335 milyon kez indirildiği raporlandı. Bu uygulamalar arasında adware, abonelik dolandırıcılığı, gizli reklamlar, SMS premium aboneliği ve daha birçok kötü niyetli yazılım yer alıyor.
    Yıllardır Android platformunun son derece savunmasız ve güvenlik zaafları içerdiği tartışılırken, Google'ın bu önemli konu hakkında radikal kararlar almaması ise düşündürücü. Özellikle Google Play Store'da yer alan milyonlarca vasıfsız ve kötü niyetli uygulamanın sisteme yüklenmesinin önüne geçilmesi, sıkı incelemeler ve yönergelerin devreye sokulmasının gerekliliği ise kullanıcıların ortak düşüncesi diyebiliriz.


    https://lukasstefanko.com/2019/10/android-security-monthly-recap-9.html Yorum Yaz
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    Ussuz 1 hf.
    Uygulamaların adlarını da öğrenseydik fena olmazdı.
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    Galaxy. 1 hf. yeni yorumcu
    İndirirken iyi incelemek lazım
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    SEO19 1 hf.
    doğar
    büyür
    ve yerini başkasına devreder. !
    google bu sistemden daha farklı bir şey değil !
    çünkü o bile bir şeylerin yerini almıştı zamanında !
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    Fashionality 1 hf.
    ama ozgur sistem... bir sey soylediginiz zaman da fanboylari "ben su ana kadar hic sorun yasamadim, telefonuma da hic virus bulasmadi" tarzi sacma sapan aciklamalar yapiyorlar... Apple urunleri gereksiz derecede pahali bunu kabul ediyorum fakat iOS hala Android ile kiyaslanamayacak derecede guvenli ve ozellikle bankacilik islemleri ve surekli online alisveris yapanlar icin baska alternatifi yok...
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    1ses1 1 hf.
    Bilmediğimden soruyorum bu ios dada böyle mi. Hiç mi kötü yazılım yok ios da . Bilgili bir arkadaş yazarsa sevinirim.
    Allah aşkına fan boylar cevap vermesinde kafamızı allak bullak yapmasın.
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    Sipihrz 1 hf.
    Dün ilginç bir şekilde Zedge uyarı verdi kaldırdım telefondan.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Zaten play store'un 80%'inin çöp olduğunu biliyoruz ve kabul ediyoruz. Sahte uygulamalar falan çok fazla ama siz de inanılmaz abartıyorsunuz! Adamların marketi (açık) bir market ve ellerinden geldiğince korumaya çalışıyorlar. 2.5 milyar farklı farklı cihaz sayınına sahip android'in 3 milyondan fazla uygulamasını adamlar ellerinden geldiği kadar korumaya çalışıyor. Android 4.2 döneminde olduğu gibi değil artık. Android 6.0'dan beri kendilerini çok geliştirdiler ve bu çıtayı (play protect) 8.0 ile daha da kaldırdılarve şimdi de android 10 ve 11 sürümleri ile ellerinden geldiği kadar da iyileştirecekler. Evet android asla ios kadar güvenli olamaz ama Windows kadar da dandik değil!
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