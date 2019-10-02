Google Play Store'daki 172 kötü niyetli uygulama, 335 milyon kez indirildi

Google'ın uygulama marketin Play Store'un son derece tehlikeli yazılımlar barındırdığı sık sık haberlerimize konu oluyor. Şirket bu duruma bir çözüm getiremezken, yeni yayınlanan bir güvenlik raporu ise tehlikenin boyutlarının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

Google Play Store tehlike saçmaya devam ediyor

ESET güvenlik araştırmacılarından Lukas Stefanko, Google Play Store'un Eylül ayı raporunu paylaştı. Verilere göre sadece Eylül ayında 172 kötü niyetli Android uygulamasının tespit edildiği belirtilirken, bu uygulamaların kullanıcılar tarafından 335 milyon kez indirildiği raporlandı. Bu uygulamalar arasında adware, abonelik dolandırıcılığı, gizli reklamlar, SMS premium aboneliği ve daha birçok kötü niyetli yazılım yer alıyor.

https://lukasstefanko.com/2019/10/android-security-monthly-recap-9.html

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Yıllardır Android platformunun son dereceve güvenlik zaafları içerdiği tartışılırken, Google'ın bu önemli konu hakkında radikal kararlar almaması ise düşündürücü. Özellikle Google Play Store'da yer alan milyonlarcauygulamanın sisteme yüklenmesinin önüne geçilmesi,ve yönergelerin devreye sokulmasının gerekliliği ise kullanıcıların ortak düşüncesi diyebiliriz.