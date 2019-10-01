Mini-LED ekranlı iPad ve MacBook modelleri 2020 yılında gelebilir

Bildiğiniz üzere Apple, son yıllarda piyasaya sürdüğü cihazlarda OLED ekran teknolojisini kullanmaya başladı. Şirket önce Apple Watch akıllı saatlerinde ve daha sonra ise iPhone modellerinde OLED ekran kullanırken bu teknolojinin iPad ve MacBook modellerine gelmesi bekleniyordu. Ancak analist Ming-Chi Kuo'ya göre şirketin farklı planları var.

iPad ve MacBook modellerinde kullanılacak

Analistlere göre Apple artık cihazlarında OLED yerine Mini-LED teknolojisine geçiş yapabilir. Ming-Chi Kuo, Apple'ın neden OLED yerine Mini-LED ekranları tercih edeceği konusunda ise birkaç neden olduğuna inanıyor. Bu nedenlerden biri Mini-LED'lerin yanma sorunlarını önlemeye yardımcı olabileceği. Diğer sebep de OLED ile karşılaştırıldığında üretimlerinin daha kolay olacağı.

https://www.macrumors.com/2019/09/29/kuo-mini-led-ipad-macbook-2020-21/

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Bu nedenlerin en büyüklerinden biri de Apple'ın şu an OLED panel tedarik ettiği'a bağlı kalmak istememesi olarak gösteriliyor. Bunun yerine Apple, Mini-LED ihtiyaçları için potansiyel olarak'ye yönelebilir. Mini-LED ekranların, OLED'lere oranla daha ince ve hafif olduğu, geniş bir renk yelpazesi sunduğu, yüksek kontrast ve HDR desteğine sahip olduğu belirtiliyor. Bu teknolojinin kullanılacağı ilk cihazların iseyılında piyasaya sürülecek olanvemodelleri olması bekleniyor.