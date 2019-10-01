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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mini-LED ekranlı iPad ve MacBook modelleri 2020 yılında gelebilir

    Yeni ürettiği cihazlarda OLED ekran teknolojisini kullanan Apple, farklı bir teknolojiye geçiş yapabilir. Analistlere göre şirket Mini-LED ekranlı iPad ve MacBook modelleri üretecek.
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    6
    iPad
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Bildiğiniz üzere Apple, son yıllarda piyasaya sürdüğü cihazlarda OLED ekran teknolojisini kullanmaya başladı. Şirket önce Apple Watch akıllı saatlerinde ve daha sonra ise iPhone modellerinde OLED ekran kullanırken bu teknolojinin iPad ve MacBook modellerine gelmesi bekleniyordu. Ancak analist Ming-Chi Kuo'ya göre şirketin farklı planları var.

    iPad ve MacBook modellerinde kullanılacak

    Analistlere göre Apple artık cihazlarında OLED yerine Mini-LED teknolojisine geçiş yapabilir. Ming-Chi Kuo, Apple'ın neden OLED yerine Mini-LED ekranları tercih edeceği konusunda ise birkaç neden olduğuna inanıyor. Bu nedenlerden biri Mini-LED'lerin yanma sorunlarını önlemeye yardımcı olabileceği. Diğer sebep de OLED ile karşılaştırıldığında üretimlerinin daha kolay olacağı.
    Bu nedenlerin en büyüklerinden biri de Apple'ın şu an OLED panel tedarik ettiği Samsung'a bağlı kalmak istememesi olarak gösteriliyor. Bunun yerine Apple, Mini-LED ihtiyaçları için potansiyel olarak LG'ye yönelebilir. Mini-LED ekranların, OLED'lere oranla daha ince ve hafif olduğu, geniş bir renk yelpazesi sunduğu, yüksek kontrast ve HDR desteğine sahip olduğu belirtiliyor. Bu teknolojinin kullanılacağı ilk cihazların ise 2021 yılında piyasaya sürülecek olan iPad ve MacBook modelleri olması bekleniyor.


    https://www.macrumors.com/2019/09/29/kuo-mini-led-ipad-macbook-2020-21/ Yorum Yaz
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    sosisvesalam 1 hf. en beğenilen
    mini-led ile micro-led arasındaki farklar nedir?
    edit: biraz araştırdım micro-led daha gelişmiş gibi
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    12 Angry Men 1 hf.
    Oled ekranlı MacBook olsa almayı düşünürdüm.
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    smart1978 1 hf.
    Aslinda dunyanin ilk Mini LED li monitoru satista incelemesi de buyrun :)
    ASUS ProArt PA32UCX

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    drjacob 1 hf.
    beklemedeyiz
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    metalmilita 1 hf.
    Micro led daha çok yeni bir teknoloji, zannetmiyorum bu kadar çabuk gelecegini. Bu
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    sosisvesalam 1 hf. en beğenilen
    mini-led ile micro-led arasındaki farklar nedir?
    edit: biraz araştırdım micro-led daha gelişmiş gibi
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    CVenturas 1 hf. sosisvesalam
    Hocam elinize sağlık haberi tamamlayıcı bir yorum yapmışsınız.
    Bodoslama mini-led diye habere dalan editör bu güne kadar micro-led haberleri okuduğumuzu bilmiyor mu? Neden iş bir anda mini-led'e döndü konusunda ve mini-led micro-led farklarıyla alakalı 1-2 cümle yazamaz mıydınız?
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