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Google, Play Store'dan 300 Android uygulamasını güvenlik gerekçesiyle kaldırdı

Google, DDoS saldırıları için kullanılan 300 Android uygulamasını Google Play Store'dan kaldırdı. Şirket bu durumdan etkilenen cihazlardaki zararlı uygulamaları temizleme sürecinde.
1 yıl
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6
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Her geçen gün Android'i daha güvenli bir platforma çevirmek isteyen Google, güvenlik gerekçesiyle 300 Android uygulamasını Play Store'dan'den kaldırdı. Tehlikeli görülen bu uygulamaların DDos saldırılarında kullanıldıkları tespit edilmiş durumda. Yani kullandığınız cihaz sizin haberiniz olmadan ele geçirilerek farklı amaçlara hizmet edebilecek hale getiriliyor.
Son zamanlarda rastgele indirdiğiniz bir video oynatıcı veya depolama yöneticisi Android cihazınızdan kaybolduysa endişelenmeyin. Bu sizin iyiliğinize olabilir. Dünyanın en önemli içerik dağıtım ağı Akamai, müşterilerinden birine yapılan saldırı sonrasında konuyu araştırmaya başladı. Çözüm için rakip şirketlerdeki güvenlik araştırmacıları ile bir araya gelen Akamai, Android cihazlarda zararsız gibi görülerek yüklenen dosya yöneticileri, zil sesleri ve video oynatıcılar gibi uygulamalara gizlenen yüzlerce WireX botneti keşfetti.
Ayrıca Bkz. "Makyajlanan BMW i3, performans odaklı yeni modelle geldi"
DDoS saldırılarında kullanılan bu Android uygulamaları, saldırı yapılan sistemin kaynak ve bant genişliğini istila ederek devre dışı bırakabiliyor. Google, bu durumdan etkilenen cihazlardaki söz konusu uygulamaları kaldırma sürecinde olduklarını açıkladı. Sürecin ne kadar uzayacağı belli olmamakla birlikte, yapılan araştırma 100'den fazla ülkede 70 bin cihazın ele geçirildiği yönünde.

https://www.nextpowerup.com/news/38051/google-gets-rid-of-300-apps-that-spread-ddos-malware/ Yorum Yaz
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MDV 1 yıl en beğenilen
300 uygulamanin listesi var mi?
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Guest-F8946C419 1 yıl
Ama özgürdük hanny... IOS'te öyle dertler yok ;)
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derepaca 1 yıl
Komple Google Play'i kaldırsalardı dağa güvenli olurdu..
Virüslerin arasında uygulama arıyoruz.. böyle bişey var mu ya..
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kadirirdem 1 yıl
Çok daha fazlasının kalkması lazım...
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OverClocK1ng 1 yıl
Çok daha fazlasının bulunup kaldırılması lazım. Playstore da 1 milyon mu ne uygulama vardı yanılmıyorsam. İçlerinde sadece 300 tane olduğunu hiç sanmıyorum..
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yunskrgl 1 yıl
bu uygulamaların listesi var ise paylaşır mısınız acaba ?
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MDV 1 yıl en beğenilen
300 uygulamanin listesi var mi?
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