Google, Play Store'dan 300 Android uygulamasını güvenlik gerekçesiyle kaldırdı

Her geçen gün Android'i daha güvenli bir platforma çevirmek isteyen Google, güvenlik gerekçesiyle 300 Android uygulamasını Play Store'dan'den kaldırdı. Tehlikeli görülen bu uygulamaların DDos saldırılarında kullanıldıkları tespit edilmiş durumda. Yani kullandığınız cihaz sizin haberiniz olmadan ele geçirilerek farklı amaçlara hizmet edebilecek hale getiriliyor.

Son zamanlarda rastgele indirdiğiniz bir video oynatıcı veya depolama yöneticisi Android cihazınızdan kaybolduysa endişelenmeyin. Bu sizin iyiliğinize olabilir. Dünyanın en önemli içerik dağıtım ağı Akamai, müşterilerinden birine yapılan saldırı sonrasında konuyu araştırmaya başladı. Çözüm için rakip şirketlerdeki güvenlik araştırmacıları ile bir araya gelen Akamai, Android cihazlarda zararsız gibi görülerek yüklenen dosya yöneticileri, zil sesleri ve video oynatıcılar gibi uygulamalara gizlenen yüzlerce WireX botneti keşfetti.

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DDoS saldırılarında kullanılan bu Android uygulamaları, saldırı yapılan sistemin kaynak ve bant genişliğini istila ederek devre dışı bırakabiliyor. Google, bu durumdan etkilenen cihazlardaki söz konusu uygulamaları kaldırma sürecinde olduklarını açıkladı. Sürecin ne kadar uzayacağı belli olmamakla birlikte, yapılan araştırma 100'den fazla ülkede 70 bin cihazın ele geçirildiği yönünde.

https://www.nextpowerup.com/news/38051/google-gets-rid-of-300-apps-that-spread-ddos-malware/