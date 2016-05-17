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Google Play yeni sürümünde, beta programlarından çıkmak kolaylaşıyor

Geliştiriciler için, uygulamaların beta süreci ve bu süreçte katılımcılardan elde edilen geri bildirimler önem taşıyor. Google Play mağazası, bu noktada önemli sayılabilecek güncellemeler aldı.
3 yıl
9,5b
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2
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geliştiriciler için, uygulamaların beta süreci ve bu süreçte katılımcılardan elde edilen geri bildirimler önem taşıyor. Google Play mağazası, bu noktada önemli sayılabilecek güncellemeler aldı.

Mağazanın 6.7 numaralı güncellemesinde, kullanıcılar uygulamaların beta sürümlerine katıldıktan sonra, artık alt kısımda bulunan buton sayesinde istediği zaman kolayca çıkış yapabilecek. Uygulama sayfalarında, eğer beta sürecine katıldıysanız bir bilgilendirme ikonu da yer alacak.

Ayrıca Bkz. "Rafadan Tayfa artık mobilde"

Geliştirici tarafında ise, beta uygulamaların geri bildirimlerini yorumlar yerine doğrudan kullanıcıdan alma imkanı getirildi. Kullanıcı artık yorum yapar gibi geri bildirim yazabilecek ancak bu sadece geliştirici tarafından görülebilecek. Google Play 6.7 güncellemesi yavaş yavaş dağıtıma başladı. 

 

http://www.androidpolice.com/2016/05/14/play-store-v6-7-is-rolling-out-with-ability-to-joinleave-betas-developer-feedback-for-betas-and-more/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pi 3 yıl
Mesela bu mevzuyla cikarimiz ne olacak? Elemanin program gelistirmesine yardim ettik diyelim. Bir dolu geribildirim yolladik. Ptogrami belese getirebilir miyiz böylelikle
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SEO-Uzmanı 3 yıl
benim tek istediğim root mot olayına girmeden !
hangi program da kendi kendine arka planda çalış veya açılışta çalış komutu var ise bu komutları bulup root mod etmeden etkisiz hale getiren bir uygulama istiyorum yani bir programa kapan dediğimiz zaman tam kapansın !
zaten ram yetmiyor ! telefon sürüm sürüm sürünüyoruz zaten !
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