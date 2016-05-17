Google Play yeni sürümünde, beta programlarından çıkmak kolaylaşıyor

Geliştiriciler için, uygulamaların beta süreci ve bu süreçte katılımcılardan elde edilen geri bildirimler önem taşıyor. Google Play mağazası, bu noktada önemli sayılabilecek güncellemeler aldı.

Mağazanın 6.7 numaralı güncellemesinde, kullanıcılar uygulamaların beta sürümlerine katıldıktan sonra, artık alt kısımda bulunan buton sayesinde istediği zaman kolayca çıkış yapabilecek. Uygulama sayfalarında, eğer beta sürecine katıldıysanız bir bilgilendirme ikonu da yer alacak.

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Geliştirici tarafında ise, beta uygulamaların geri bildirimlerini yorumlar yerine doğrudan kullanıcıdan alma imkanı getirildi. Kullanıcı artık yorum yapar gibi geri bildirim yazabilecek ancak bu sadece geliştirici tarafından görülebilecek. Google Play 6.7 güncellemesi yavaş yavaş dağıtıma başladı.