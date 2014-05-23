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Google Project Tango, insansız hava araçlarına otonom kontrol sağlayabiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Project Tango, insansız hava araçlarına otonom kontrol sağlayabiliyor
Google'ın geçtiğimiz dönemde tanıttığı konsept projesi Project Tango, sunduğu altyapı ile birçok farklı alanda da kullanılabiliyor. Bu doğrultuda Pennsylvania Üniversitesi profesörü Dr. Vijay Kumar tarafından geliştirilen insansız hava aracı, Project Tango temelinde otonom olarak hareket edebiliyor.

Google'ın kurduğu özel bir birim tarafından geliştirilen Project Tango, Android işletim sistemiyle akıllı cep telefonu formunda geliştiriliyor. Diğer benzerlerinden taşıdığı Kinect benzeri üç boyutlu sensörleri, hareket algılayıcı mekanizmaları, özel kodlanmış kameraları ve Myriad 1 görüntü işlemcisiyle ayrılan Project Tango, bu teknik donanımlarıyla bulunduğu ortamın üç boyutlu haritasını çıkartabiliyor ve bu taramalara derinliği de dahil edebiliyor. Tango'nun sağladığı bu teknik altyapıyı dört pervaneli basit bir insansız hava aracına entegre eden Vijay Kumar, aşağıda yer alan videoda da görüldüğü gibi her türlü çekme / bastırma / ittirme hareketine anında tepki vererek eski pozisyonuna geri dönebilen ve belirlenen uçuş hattını çevrede bulunan duvarlara ya da diğer objelere çarpmadan geçebilen bir uçuş sistemi kurmayı başarmış durumda. Videoda görülen dizüstü bilgisayarın sadece komut vermek için görev yaptığını ve herhangi bir "hile" durumunun olmadığını söyleyen Kumar, Tango gibi cihazların en büyük avantajını ise giriş seviyesi otonom robotların önündeki engelleri kaldırması olarak görüyor.
Özellikle kapalı alanlarda kullanılacak mobil robotlar ve insansız hava araçları için çok büyük potansiyeller vaat eden Google Project Tango, araştırmacılar tarafından lokalizasyon doğruluğu açısından bazı testlere tabi tutulacak ve ilerleyen dönemde ticari birçok araç içerisinde karşımıza çıkacak. Konuda bahsi geçen test videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/aerial-robots/autonomous-quadrotor-flight-based-on-google-project-tango Yorum Yaz
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darkaura 5 yıl en beğenilen
boyle giderse google 10 sene icinde tum teknoloji dunyasini tekeline alacak. gelecek vaad eden tum alanlarda adamlarin calismasi var. yoksada boston dynamics gibi oncu firmalari satin alarak o alana hakim oluyorlar.
boyle giderse google 10 sene icinde tum teknoloji dunyasini tekeline alacak. gelecek vaad eden tum alanlarda adamlarin calismasi var. yoksada boston dynamics gi...
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Gece772 5 yıl
Uçan hurda
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halitozbasli 5 yıl
Goggle bu güne kadar sanal değeri olan bir firmaydı. 1998 yılında ".com hisselerinin" çöküşünden sonra. Facebook gibi firmalar sadece alan adının bir anlam ifade etmediğini alan adının yanında şirkete değer katacak gayrimenkul ve sanayi faaliyetleri olmayan bilişim firmalarının borsanın çöküşü akabinde ayakta kalamadığını gördüler. Yeni CEOlar sadece ellerine geçirdikleri bu fonları sanal birşeyi geliştirmekte değil ayrıca teknolojiye de yatırım yaparak şirketlerinin kalıcılığını artırmaya çalışıyorlar. Borsa gündemde bu konuyla ilgili bir makale vardı ilgileneneler için.
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tenghis 5 yıl
Google'ın robot teknolojilere yönelmesi tesadüf değil. Teknoloji danışmanlığı da yapan bir firmadan öğrendiğim kadarıyla apple sahip olduğu kaynağı bu işlere yöneltiyor ve geleceği bu teknolojilerde görüyormuş. Son dört beş yıldır bütün ilgilerini bu alana yöneltmişler. Ancak sır gibi saklıyorlarmış.
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darkaura 5 yıl en beğenilen
boyle giderse google 10 sene icinde tum teknoloji dunyasini tekeline alacak. gelecek vaad eden tum alanlarda adamlarin calismasi var. yoksada boston dynamics gibi oncu firmalari satin alarak o alana hakim oluyorlar.
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