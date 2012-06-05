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Google, Quickoffice'i satın aldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,9b
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17
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google, mobil platformların en çok satan ve en kapsamlı döküman çözümlerini sunmayı başaran Quickoffice'i satın aldığını resmen açıkladı. 180 ülkede Android, iOS ve diğer işletim sistemleri taşıyan 300 milyon cihaza ulaşan geliştirici, mobilde Microsoft'un Office yazılımından bile daha verimli uygulamalar yayınlamıştı.
Dünya genelinde birçok insanın, her türlü mekanda, herhangi bir cihazıyla bağlanabildiği ve birçok işlem yerine getirdiği Google uygulamalarını geliştirmek isteyen arama motoru devi, Quickoffice'in güçlü teknolojilerini kullanacak. Geliştirme çalışmalarının Google Docs'un yerini alan bulut tabanlı Google Drive üzerine yoğunlaşılarak gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.
Popüler dosya formatları ile mükemmel bir şekilde çalışabilen Quickoffice, Google uygulamalarına entegre edilerek daha güçlü bir ekosistem oluşturulacak. Fakat mevcut Quickoffice kullanıcıları bu alımdan yakın zamanda pek etkilenmeyecek. Google, Quickoffice'in halihazırda satışa sunulan ürünleri için geliştirme çalışmalarını sürdürecek. Yalnız Google ve Quickoffice takımlarının entegre çalışmalarını bitirmelerinin sonrasında tek hedef Google'ın kendi uygulamaları olabilir.
Bulut bilişim sektörünün en yeni oyuncusu Google Drive, rakiplerini geride bırakabilmek için geliştiricisine her türlü yatırımı yaptırıyor. Halihazırda eklenti desteğine sahip olan Drive bulut depolama servisi, direk Google tarafından Quickoffice ile çok yönlü bir uygulama haline getirilecek. Kullanıcılara depoladıkları veriyi 20 dolarlık bir uygulamayla benzer şekilde görüntüleyebilme imkanı tanınması halinde başarının da geleceğinden kuşkumuz yok. 
Google'ın Quickoffice'ı satın aldığı meblağ konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

http://googleblog.blogspot.com/2012/06/google-quickoffice-get-more-done.html Yorum Yaz
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TeamAnimus 7 yıl en beğenilen
jibe
Ofis uygulamaları olmayan bir google kalmıştı oda tamam :)

Google Docs neydi, oyun platformu mu?
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TeamAnimus 7 yıl
forumiphone
burdada anlattıgım yerlesik ve internet istemeyen bir yazılım,chrome da calısan docs un girdigi kategori ıse UYGULAMA dir.tılarsın chrome ekle diye bitti birde microsoft ile kıyasla.birde crome os kullanan var mı kı benı boyle bir konu uzerinden elestiriyorsunuz.laf olması ıcın chrome os ile savunmaya gecıyorsunuz bence..

Arkadaşım sen Google Docs'da birşeyler yazarken onun arkaplanında yüzbinlerce (belki de milyonlarca) dolar değerindeki bir script çalışıyorsa eğer bu onu hazır API'ların kullanıldığı UYGULAMA mantığından alır, başlı başına bir YAZILIM yapar. Sen Chrome'u sadece bir web tarayıcısı olarak değerlendiriyorsun. Benim kullandığım "Chrome OS" kelimesi ise Chrome'u sadece bir web tarayıcısı olarak değil işletim sistemleri içerisine kurulan başlı başına apayrı bir platform olarak görmemden kaynaklanıyor.
Şu an dünyada bir çok insan gerek (az da olsa)Chrome OS yüklü cihazlardan gerekse Google Chrome web tarayıcısından sadece depolama amacıyla değil aynı zamanda editör olarak Google Docs kullanmaktadır. Şimdi konunun başına tekrar dönelim:
TeamAnimus
jibe
Ofis uygulamaları olmayan bir google kalmıştı oda tamam :)
Google Docs neydi, oyun platformu mu?

jibeOfis arkadaşımın ne demek istediğini senin gibi aynı şekilde ben de anladım. Burada tek demek istediğim zaten Google'ın bu işin içinde olduğu ve "Google Docs"un da lanet olası bir ofis programı olduğu ya!
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Talladega 7 yıl
TeamAnimus
forumiphone
TeamAnimus
jibeOfis uygulamaları olmayan bir google kalmıştı oda tamam :)
Google Docs neydi, oyun platformu mu?
konuyu bilmedıgın bellı sayın arkadasım burda arkadasın dedıgı iwork windows office quickoffice openoffice gibi sonu exe dmg ipa gibi biten cesıtlı YAZILIM bahsediyor, docs suan sadece chrome da offline calısabiliyor ama internet gerekıyor cogu zaman. bence bilmeden yargılama birgun aynı hatayı sen yaparsın.
Senin konuyu bilmediğin belli sayın arkadaşım. Google Docs hem web tabanlı döküman editörü hem Chrome OSun sonu exe dmg ipa gibi olmayan Office YAZILIMIDIR. Sırf bilgisayarına program gibi kuramaman ve internet tabanlı çalışıyor olması onun YAZILIM olmadığını göstermez.

burdada anlattıgım yerlesik ve internet istemeyen bir yazılım,chrome da calısan docs un girdigi kategori ıse UYGULAMA dir.tılarsın chrome ekle diye bitti birde microsoft ile kıyasla.birde crome os kullanan var mı kı benı boyle bir konu uzerinden elestiriyorsunuz.laf olması ıcın chrome os ile savunmaya gecıyorsunuz bence..
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Prequel 7 yıl
Google Drive iOS'a ne zaman gelecek yahu!!!
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TeamAnimus 7 yıl
forumiphone

TeamAnimus
jibeOfis uygulamaları olmayan bir google kalmıştı oda tamam :)
Google Docs neydi, oyun platformu mu?
konuyu bilmedıgın bellı sayın arkadasım burda arkadasın dedıgı iwork windows office quickoffice openoffice gibi sonu exe dmg ipa gibi biten cesıtlı YAZILIM bahsediyor, docs suan sadece chrome da offline calısabiliyor ama internet gerekıyor cogu zaman. bence bilmeden yargılama birgun aynı hatayı sen yaparsın.


Senin konuyu bilmediğin belli sayın arkadaşım. "Google Docs" hem web tabanlı döküman editörü hem Chrome OS'un "sonu exe dmg ipa gibi" olmayan Office YAZILIMIDIR. Sırf bilgisayarına program gibi kuramaman ve internet tabanlı çalışıyor olması onun YAZILIM olmadığını göstermez.
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longyueu 7 yıl
bence bilmeden yargılama birgun aynı hatayı sen yaparsın.
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inanc13 7 yıl
DH Misafiri
Böyle giderse 10 yıl içinde google, facebook ve apple dışında marka kalmayacak dünyada.

aynen katılıyorum hatta ilerde su filmlerde gördügümüz şirketlerin ülkeleri satın alması bile olabilir.bide google apple tamam zaten cok büyük şirketler ve cok fazla kolu var ama facebook a ne olduysa son 1 senedir instagramı almalar telefon üretmeler hatta nokia yı satın alcak diye dedikodular felan var
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E_Aydin35 7 yıl
Evet özellikle Google Drive için iyi bir yatırım olmuş olabilir ileride :)
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OverClocK1ng 7 yıl
Bence tekelleşme değil de Google elindeki Docs'u daha iyi hale getirmeye çalışıyordu. Zaten Quick Office hali hazırda varken neden uğraşsın ki. Şimdi docs çok çok daha iyi hale gelecektir...
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napolyon94 7 yıl
peki quaik office i alan ve kullananlar ne olucak symbiandan beri kullanrim,sanirim bunda da 17 dolar mi ne vermistim,ins google ucretsiz yapar,ve ins kalitesini bozmaz
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Talladega 7 yıl
TeamAnimus
jibeOfis uygulamaları olmayan bir google kalmıştı oda tamam :)
Google Docs neydi, oyun platformu mu?

konuyu bilmedıgın bellı sayın arkadasım burda arkadasın dedıgı iwork windows office quickoffice openoffice gibi sonu exe dmg ipa gibi biten cesıtlı YAZILIM bahsediyor, docs suan sadece chrome da offline calısabiliyor ama internet gerekıyor cogu zaman. bence bilmeden yargılama birgun aynı hatayı sen yaparsın.
Ve tekellesme ile ilgili dusuncelerim cogu yorum ile ters, siz googleın yerinde olsanız paranız var ve boyle bir yazılım ihtiyacı var gider sokaktakı internet kafesindekilere hadi yapın yerine adı daha bilinen gecmisi olan fakat buyuk pazarda cok parlamayan bir sırketimi,yanı bu ısı bilene mi emanet ederdiniz karar sizin. facebook ta bunu telefon için yaptı mesela adamlar giiti eskı iphone muhendislerini kaptı dogru mantık bu, tekellesme yahoo ve aol gibi kafalarda bence.yargı sizin.
bu arada bir not:computex adeta DONANIM HABERİ sıcı@yor e3 desen oyle her yer ultrabook psvita xbox nintendo acer asus tosıba haberi var engaget theverge mesela ama bu sitede tık yok KINIYORUM lafa gelıncede ortada haber yok yada apple google mobil haberi ilgi cekıyor diye mazeret veriliyor(yorum kaynaklı soyluyorum kendılerinden degıl)
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