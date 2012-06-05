Google, Quickoffice'i satın aldı

Google, mobil platformların en çok satan ve en kapsamlı döküman çözümlerini sunmayı başaran Quickoffice'i satın aldığını resmen açıkladı. 180 ülkede Android, iOS ve diğer işletim sistemleri taşıyan 300 milyon cihaza ulaşan geliştirici, mobilde Microsoft'un Office yazılımından bile daha verimli uygulamalar yayınlamıştı.

Dünya genelinde birçok insanın, her türlü mekanda, herhangi bir cihazıyla bağlanabildiği ve birçok işlem yerine getirdiği Google uygulamalarını geliştirmek isteyen arama motoru devi, Quickoffice'in güçlü teknolojilerini kullanacak. Geliştirme çalışmalarının Google Docs'un yerini alan bulut tabanlı Google Drive üzerine yoğunlaşılarak gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

Popüler dosya formatları ile mükemmel bir şekilde çalışabilen Quickoffice, Google uygulamalarına entegre edilerek daha güçlü bir ekosistem oluşturulacak. Fakat mevcut Quickoffice kullanıcıları bu alımdan yakın zamanda pek etkilenmeyecek. Google, Quickoffice'in halihazırda satışa sunulan ürünleri için geliştirme çalışmalarını sürdürecek. Yalnız Google ve Quickoffice takımlarının entegre çalışmalarını bitirmelerinin sonrasında tek hedef Google'ın kendi uygulamaları olabilir.

Bulut bilişim sektörünün en yeni oyuncusu Google Drive, rakiplerini geride bırakabilmek için geliştiricisine her türlü yatırımı yaptırıyor. Halihazırda eklenti desteğine sahip olan Drive bulut depolama servisi, direk Google tarafından Quickoffice ile çok yönlü bir uygulama haline getirilecek. Kullanıcılara depoladıkları veriyi 20 dolarlık bir uygulamayla benzer şekilde görüntüleyebilme imkanı tanınması halinde başarının da geleceğinden kuşkumuz yok.

Google'ın Quickoffice'ı satın aldığı meblağ konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

http://googleblog.blogspot.com/2012/06/google-quickoffice-get-more-done.html