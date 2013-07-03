Google Reader üzerinde yer alan veriler 15 Temmuz tarihinde silinecek

Haber Editörü
Sekiz yıl aktif kullanım sürecinden sonra resmi olarak dün kapatılan Google Reader servisi, içerisinde barındırdığı bilgilerin yedeklenmesi konusunda kullanıcılara son bir şans tanıyor.
15 Temmuz tarihine kadar içerisinde yer alan takip listelerini, yıldız eklenen öğeleri, oluşturulan notları ya da farklı verileri sunucularından sileceğini belirten Google, verilerin yedeklenmesini Google Takeout üzerinden kullanıcılara sağlıyor.
Ayrıca Google tarafından Reader isimli servis yerine kullanılabilecek alternatifler RSS uygulamaları da burada listeleniyor.
http://www.google.com/reader/about/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hesap bilgilerime ulaşamıyorum nasıl geri alabilirim???
ilk net sürümlerinde tüm google kullanıcılarının beyendiği RSS beslemelerini sıralayabiliyordunuz !
yani mutlaka ilginizi çeken güncel konu başlıkları içeren bir filitre sistemi gibiydi !
yani bunu kullanıp çok güzel bir haber sitesi bile yapılabilinirdi !
sonra her şey yalan oldu ! google bu büyüyü bozdu ! :(