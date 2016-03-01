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Google Sky Map, 2011 yılından bu yana ilk kez güncellendi

Gökyüzünün açık olduğu bir akşamda gözünüzün görebildiği tüm yıldızların ve gezegenlerin adını telefonunuzun ekranına getiren Google Sky Map 2011’den bu yana ilk kez güncellendi.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Adını belki daha önce hiç duymamış veya daha önce kullanıp unutmuş olabilirsiniz ancak Sky Map, her Android’li akıllı telefonda olmayı hak eden uygulamaların başında geliyor. Google destekli olarak geliştirilen yazılım, 2011 yılından bu yana ilk kez güncellendi.
Yıldızların gözle seçilebileceği kadar berrak bir akşamda kafanızı kaldırıp gökyüzüne baktığınızda gözünüzün görebildiği tüm yıldızların, gezegenlerin hatta galaksilerin adını telefonunuzun ekranına getiren uygulama, telefondaki sensörleri ve konum verisini kullanarak, telefonu doğrulttuğunuz yerdeki objelerin adlarını görebilme olanağı tanıyor.
Açık kaynak kodlu olarak geliştirilen uygulamanın benzerleri farklı platformlarda da karşımıza çıkıyor, güncellenen sürüm ise orjinali ve sadece Google Play Store’da yer alıyor. Hem profesyonel hem de amatör kullanıma uygun olan yazılımın yeni sürümünde hem geçen süreçte değişen teknolojilere adaptasyon sağlanmış hem de içerik kaynaklı bazı hatalar giderilmiş. Özellikle Full HD ve daha büyük ekranlardaki pikselleşen görüntü ortadan kaldırılmış durumda.
Bunlara ek olarak daha fazla yıldız hakkında daha fazla bilgi taşıyan yazılım bilinen bir çok hatadan arındırılmış, gezegenlerin sıralamasında ve yerleşiminde düzenlemelere kavuşmuş. Ayrıca yükleme dosyası boyutunun 2MB’a düşürülmesi de güzel gelişmelerden biri. Uygulama tüm Android sürümlerinde sorunsuz olarak çalışabiliyor.
Uygulamayı indirmek için aşağıdaki Google Play Store bağlantısını kullanabilirsiniz:

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EnemyDestroyeD 3 yıl
köyde mis gibi ohhhh
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Guest-B9BB7180A 3 yıl
Android için daha iyisi var mı?
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Gray Code 3 yıl
Elektrikler kesilince çıplak gözle jupiteri gözlemleme fırsatı bulmuştum
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deoksiriboz1001 3 yıl
ios te çok daha kaliteli uygulamalar var bu konuda
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Fenomenon 3 yıl
Gökyüzünün açık olması yetmiyor. Şehirlerde yıldız falan görünmez. Yıldız görmek için şehir dışına çıkmak şart.
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Bender B. Rodriquez 3 yıl
Acik gecelerde manitayla muhabbet icin cok iyi ama bunca yildir baska bisey icin kullanmadim :D
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