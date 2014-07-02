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Google, Songza'yı satın aldı

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, Songza'yı satın aldı

Kısa süre önce Google'ın çevrimiçi müzik hizmeti Songza'yı satın alacağına dair gündeme gelen iddialar dün itibariyle gerçeklik kazandı.

Apple'ın Beats hamlesi sonrasında Google'ın da kendi çevrimiçi müzik hizmetini geliştirmek için bir firma arayışında olduğu belirtiliyordu. Son karar Songza'dan yana oldu.

Kullanıcıların ilgisine göre çeşitli oynatma listeleri hazırlayan ve oldukça da beğenilen Songza'nın 5.5 milyon abonesi bulunuyor. Songza'nın listeleri editörler tarafından titizlikle hazırlanıyor. 

Songza satın alma sonrasında hizmet sunmaya devam edecek. Liste hazırlama yöntemleri ise Play Music ve YouTube'a entegre edilecek. Satın almanın 15 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.  

http://daily.songza.com/google/ Yorum Yaz
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hireath 4 yıl
Beats in reklamına ve popülerliğine ulaşması mumkun olmayacaktır. Turkıyeye cok yabancı.
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Tom Hagen 4 yıl
İlk defa duydum adini..
Ustune 3 5 daha verip Spotify'i alsan daha iyi olurdu..
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adını nick koydum 4 yıl
Google ın satın almadığı bir bu eksikti. Piyasadaki tüm Bulut depolama servisi şirketleri kuruttu zaten.
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KediTartaklayanBodyciFare 4 yıl
Ben de ilk defa duıydum adını.
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qmerzM 4 yıl
Daha songza ülkemize açık değil. Geçen "apk" ile yükledim. Bir tane bile Türkçe şarkı yok. Onu geç bazı yabancı şarkılar bile yoktu. Google bu sefer yanlış yaptın. Spotify'i almalıydın. Sanki pagan yetmedi
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alemburda34 4 yıl
Spotify pahalı geldi heralde
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Allahdiyenspen 4 yıl
Ulan google su TTNET i de satın al senden başka birşey istemiyorum
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orhanyıldız 4 yıl
Google almaya devam ediyor
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Paul Klee 4 yıl
Windows phoneda kullanıyorduk. Google bunu da durdurur artık Youtube uygulamasına yaptığı gibi...
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wolf silver 4 yıl
bu firmanın da adını ilk defa duydum.
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DjarumBlack- 4 yıl
Adini ilk kez duydum
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