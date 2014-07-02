Google, Songza'yı satın aldı





Kısa süre önce Google'ın çevrimiçi müzik hizmeti Songza'yı satın alacağına dair gündeme gelen iddialar dün itibariyle gerçeklik kazandı.





Apple'ın Beats hamlesi sonrasında Google'ın da kendi çevrimiçi müzik hizmetini geliştirmek için bir firma arayışında olduğu belirtiliyordu. Son karar Songza'dan yana oldu.





Kullanıcıların ilgisine göre çeşitli oynatma listeleri hazırlayan ve oldukça da beğenilen Songza'nın 5.5 milyon abonesi bulunuyor. Songza'nın listeleri editörler tarafından titizlikle hazırlanıyor.





Songza satın alma sonrasında hizmet sunmaya devam edecek. Liste hazırlama yöntemleri ise Play Music ve YouTube'a entegre edilecek. Satın almanın 15 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

http://daily.songza.com/google/