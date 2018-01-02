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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Street View fotoğraflarındaki otomobillere bakılarak oy tahmini yapıldı

Araştırmacılar, Google Street View görüntülerinde yer alan araçların modellerine bakarak o şehrin kime oy verebileceğini tahmin eden bir teknoloji geliştirdi. Akademik çalışmanın detayları haberimizde
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Araştırmacılar, Google Street View'ın halka açık verileriyle makine öğrenme yöntemlerini birleştirerek ABD'deki oy kullanma davranışını öngörmenin bir yolunu buldu. Şehirdeki sedan araç sayısı pikap sayısından fazlaysa o şehrin bir sonraki başkanlık seçimlerinde %88 olasılıkla bir Demokrat'a oy vereceğini ortaya koyan çalışma Ulusal Bilimler Akademisi'nin Proceedings dergisinde yayınlandı.
Bilimsel çalışma, aksi taktirde şehrin %82'lik oranla oy hakkın Cumhuriyetçi adaydan yana kullanacağını belirledi. Araştırmacılar, yapay zeka (AI) tabanlı makine öğrenme yöntemini kullanarak gelir, eğitim ve oylama kalıpları gibi sosyo-ekonomik niteliklerin Google Street View görüntülerinde yer alan otomobillerden elde edilebileceğini gösteren bir model geliştirdi. Araştırma modeli, araba ile insanlar arasındaki ilişkileri keşfederek çalışıyor.
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Stanford Üniversitesi'nden Timnit Gebru tarafından yürütülen araştırmada, Google Street View araçlarıyla toplanan 50 milyon sokak görüntüsü kullanılarak, 200 ABD şehirindeki bölgelerin sosyo-ekonomik özellikleri tahmin edilmeye çalışıldı. Araştırmacılar, belirli caddelerde karşılaşılan tüm motorlu araçların markasını, modelini ve yılını belirledi.

Şehirdeki otomobil modelleri oy tercihini ortaya koyuyor

Toplam 22 milyon otomobil (ABD'deki tüm otomobillerin yüzde 8'i) sayımıyla elde edilen veriler gelir, ırk, eğitim ve oy kalıplarını doğru bir şekilde tahmin etmek için kullanıldı. Ortaya çıkan sonuç ise sedan otomobil ve pikap sayısının şehrin bir sonraki başkanlık seçimlerinde nasıl oy vereceğinin öngörülebileceğini ortaya koydu.
Araştırmacılar seçmen tercih tahminlerinin doğruluğunu teyit etmek amacıyla elde ettikleri verileri, 2008 başkanlık seçimindeki oylama sonuçlarıyla karşılaştırdı. Yöntemin seçmen davranışlarını doğru bir şekilde tahmin edebildiği görüldü. Ekip teknolojilerinin, gerçekleştirmesi için her yıl 250 milyon dolardan fazla para harcanan Amerikan Toplum Anketi çalışmasını tamamlayabileceğini düşünüyor. Araştırmacılara göre otomatik veri analizi, anketin pratik bir parçası olabilir.

https://www.nytimes.com/2017/12/31/technology/google-images-voters.html Yorum Yaz
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hmobolo 1 yıl en beğenilen
Aynısını bizde dobloları sayarak yapabilirler.
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nForcer 1 yıl
Bizde de Atatürk imzalı ve Osmanlı tuğralı araçlar gözlemlenerek bu araştırma yapılabilir. Ancak kesin bir sonuç çıkacağını hiç sanmıyorum. Çünkü ikisinin birden bulunduğu araçlar da var.
Bizde de Atatürk imzalı ve Osmanlı tuğralı araçlar gözlemlenerek bu araştırma yapılabilir. Ancak kesin bir sonuç çıkacağını hiç sanmıyorum. Çünkü ikisinin bird...
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Astforum 1 yıl
Bizde de otomobil modelleri ile tahminler tutar.
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CThirty 1 yıl
Yapay zeka cok cafcafli bir terim olmus orda. Pick up lar daha cok kirsal kesimde, silah sahiplenme ozgurlugunu savunan, redneck diye hitap edilen, ortalama egitim seviyesi dusuk kitle tarafindan kullaniliyor. dolayisiyla zaten pick uplar sadece bu kesimlerde normal arac sayisindan fazla olabilir. o da direk cumhuriyetcilerin yogun oldugu kesimler.
bizim ak partinin anodolunun bir cok sehrinde yuksek oy almasiyla hemen hemen ayni mantik.
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Glukhovsky 1 yıl CThirty
CThirty
Yapay zeka cok cafcafli bir terim olmus orda. Pick up lar daha cok kirsal kesimde, silah sahiplenme ozgurlugunu savunan, redneck diye hitap edilen, ortalama egitim seviyesi dusuk kitle tarafindan kullaniliyor. dolayisiyla zaten pick uplar sadece bu kesimlerde normal arac sayisindan fazla olabilir. o da direk cumhuriyetcilerin yogun oldugu kesimler.
bizim ak partinin anodolunun bir cok sehrinde yuksek oy almasiyla hemen hemen ayni mantik.

Demokratların oy aldığı kırsal kesimler de çok
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kadirirdem 1 yıl
Bu bizde de yapılır ama kesin sonuç vermez.
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nForcer 1 yıl
Bizde de Atatürk imzalı ve Osmanlı tuğralı araçlar gözlemlenerek bu araştırma yapılabilir. Ancak kesin bir sonuç çıkacağını hiç sanmıyorum. Çünkü ikisinin birden bulunduğu araçlar da var.
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hmobolo 1 yıl en beğenilen
Aynısını bizde dobloları sayarak yapabilirler.
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