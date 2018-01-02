Hyundai dünyanın ilk panoramik sunroof hava yastığı sistemini tanıttı

Panoramik sunroof harika bir gökyüzü manzarası sunabilir ancak olası bir kaza durumunda yolcuların ciddi şekilde yaralanmasına neden olabileceği de bir gerçek. Hyundai'nin resmi tedarikçisi Hyundai Mobis, devrilme durumunda yolcuları korumayı amaçlayan panoramik sunroof hava yastığı sistemi geliştirdi.

Güney Koreli otomobil üreticisi, kaza durumunda camın açılması veya parçalanması nedeniyle hayatı tehdit edecek yaralanmaların meydana gelebileceğine inanıyor. Tam 11 patente sahip panoramik sunroof hava yastığı teknolojisinin de bu düşünülerek hayata geçirilmiş durumda.

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Hava yastığı, kaza durumunda yolcuların aracın içinde kalmasını sağlamak üzere tasarlandı. Sensörler aracın dönme açısını algılayarak, devrilmeye yakın olması durumunda hava yastığını 0.08 saniye gibi süper hızlı bir sürede açıyor.

İlk aşamada üst sınıf modellerde yer alacak

Şimdilik, bu hava yastığının hangi modellerde yer alacağı ve bunun ne zaman gerçekleşeceği konusunda bilgi yok. Şirketin bu teknolojiyi ilk olarak lüks Genesis ve yeni Kona gibi üst sınıf araçlarında sunması bekleniyor. Daha sonrasında ise muhtemelen düşük bütçeli modellerde göreceğiz.

Hyundai geliştirme süreci boyunca yaptığı testlerde, hava yastığının hayati tehdit oluşturabilecek derecedeki yaralanmaları azaltmayı başardığını iddia ediyor. Aşağıdaki videoyu izleyerek oldukça hızlı şekilde açılan hava yastığı sayesinde mankenlerin araç dışına savrulmadıklarını ve kafalarına aldıkları darbenin etkisinin de önemli ölçüde azaldığını görebilirsiniz.

https://www.hyundai.news/eu/model-news/introducing-the-worlds-first-panorama-sunroof-airbag-system/