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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hyundai dünyanın ilk panoramik sunroof hava yastığı sistemini tanıttı

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, kaza durumunda yolcuların ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilecek panoramik sunroof için hava yastığı geliştirdi. Yenilikçi teknolojinin detayları haberimizde.
1 yıl
4,4b
1
29
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Panoramik sunroof harika bir gökyüzü manzarası sunabilir ancak olası bir kaza durumunda yolcuların ciddi şekilde yaralanmasına neden olabileceği de bir gerçek. Hyundai'nin resmi tedarikçisi Hyundai Mobis, devrilme durumunda yolcuları korumayı amaçlayan panoramik sunroof hava yastığı sistemi geliştirdi.
Güney Koreli otomobil üreticisi, kaza durumunda camın açılması veya parçalanması nedeniyle hayatı tehdit edecek yaralanmaların meydana gelebileceğine inanıyor. Tam 11 patente sahip panoramik sunroof hava yastığı teknolojisinin de bu düşünülerek hayata geçirilmiş durumda.
Ayrıca Bkz. "Fiat Linea'nın halefi Cronos'un iç mekan görüntüleri yayınlandı"
Hava yastığı, kaza durumunda yolcuların aracın içinde kalmasını sağlamak üzere tasarlandı. Sensörler aracın dönme açısını algılayarak, devrilmeye yakın olması durumunda hava yastığını 0.08 saniye gibi süper hızlı bir sürede açıyor.

İlk aşamada üst sınıf modellerde yer alacak

Şimdilik, bu hava yastığının hangi modellerde yer alacağı ve bunun ne zaman gerçekleşeceği konusunda bilgi yok. Şirketin bu teknolojiyi ilk olarak lüks Genesis ve yeni Kona gibi üst sınıf araçlarında sunması bekleniyor. Daha sonrasında ise muhtemelen düşük bütçeli modellerde göreceğiz.
Hyundai geliştirme süreci boyunca yaptığı testlerde, hava yastığının hayati tehdit oluşturabilecek derecedeki yaralanmaları azaltmayı başardığını iddia ediyor. Aşağıdaki videoyu izleyerek oldukça hızlı şekilde açılan hava yastığı sayesinde mankenlerin araç dışına savrulmadıklarını ve kafalarına aldıkları darbenin etkisinin de önemli ölçüde azaldığını görebilirsiniz.

https://www.hyundai.news/eu/model-news/introducing-the-worlds-first-panorama-sunroof-airbag-system/ Yorum Yaz
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qooqie 1 yıl en beğenilen
Ben hep ön camdan fırladığım için beni ilgilendirmeyen haber
2 Yanıt Yanıtla +56
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ozqur35 1 yıl
4 Eylül 2017 tarihinde çok yakın bir arkadaşım ML250 Mercedes Benz jip ile dağa vurup 3 takla attı. Haberi alıp hastaneye giderken yolda aracı gördük.Karoser ve bütun sûtünlar sapasağlamdı. Yaşadığını düşündük aracı gorünce içimiz rahatladı. Ancak full panaromik perdeli açılır tavandı. Tavanı görmemiştik. Yaralı kurtulan arkadaş 2.ci takla esnasında panaromik camı kırmış ve elma ağacının üzerine düşmüş. 3 cü taklada rahmetli tavandan çıkmış asfalta düşmüş. Allah rahmet eylesin kardeşime. Resimleri mevcuttur bende aracın.
Hyundai yi tebrik etmeliyim. Bir çok hayatı kurtaracağından eminim.
4 Eylül 2017 tarihinde çok yakın bir arkadaşım ML250 Mercedes Benz jip ile dağa vurup 3 takla attı. Haberi alıp hastaneye giderken yolda aracı gördük.Karoser ve...
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5 Yanıt Yanıtla +26
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lojistisyen 1 yıl ozqur35
Allah rahmet eylesin hocam...
Emniyet kemerinin önemi işte, bakkala giderken bile takalım, şakası yok bu işin
1 Yanıt Yanıtla +20
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bamorex 1 yıl
Tüm firmaların donanımları extra paralara kakalıyacaklarına,Otomobilde insan güveliğini ön plana çıkarmalılar.
Hyundai son 10 yılda büyük ilerleme gelişme gösterdi.Artık kalitesiz ve teneke üretiyor demek saplantısını bırakalım.
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farazicosmos 1 yıl
Yıllardır panoramik sunroof araçlarda mevcut.
Ama nedense hiç bir firma, avrupa birliği, amerika, araç denetleyenler, güvenlik firmaları vs Sunroof larda güvenliği dile getirmemişti.
Hava yastığı az olsun kıyameti koparanlar oluyor ama Sunroof akla bile gelmiyordu. Burda Hyundai yi tebrik ederim panoramik sunroof hava yastığı üreterek büyük bir güvenlik açığının önüne geçtiler.
Bence sırada kırılmaz cam geliştirmeleri gerekiyor. Araç takla atıp o cam tavan kırıldığında içeriye giren başka şeyler olabiliyor. Örneğin takla atan araç köprüden uçup aşağıdaki ağacın üzerine düşüyor. Sonra içerdeki ölü neden böğrüne ağaç dalı girmiş. O dal girmese belki burnu kanamadan çıkacaktı. Yani kırılmazlıkta önemli.

Ben arabam yok ama aldığımda ilk iş kırılsa bile cam kırıklarını içeriye verdirmeyen uv korumalı filmlerle aracın camlarını kaplattırmak olacak. Allah göstermesin çok basit bir kazada bile o cam kırıntısı bebeğin boğazını kesmiş vs ölmüş gibi haberler duyuyoruz. Cam filmi yasak mı veririm cezasını yine de korurum içerdekileri.
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bounce0703 1 yıl
GUVENILIR SAGLAM ASTROPAY VE PAYKASA SATIŞLARI BURDADIR
WEB ADRESİ: paykartbayi.com/...
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ozqur35 1 yıl
Özelden göndermeyi beceremediğim için buraya atmak istedim. Daha detaylı çevre resimleri varda ben gerek görmedim onlara. Şu aracı görünce insan hic bisey olmamıştır ya diye düsünüyor ama fizik kuralları sandığımızdan çok daha güçlü. Kemer takın taktırın. Rahmetli arakadaşim takmış olsaydi belki şuan bu resimlere bakıp gülüyor olacaktık evlenip barklanınca. Hyundai yi tebrik etmek lazım öncü olup bu işe soyundukları için.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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4 Yanıt Yanıtla +1
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esmerce 1 yıl ozqur35
Allah rahmet eylesin :(
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sniper23 1 yıl ozqur35
ozqur35

Özelden göndermeyi beceremediğim için buraya atmak istedim. Daha detaylı çevre resimleri varda ben gerek görmedim onlara. Şu aracı görünce insan hic bisey olmamıştır ya diye düsünüyor ama fizik kuralları sandığımızdan çok daha güçlü. Kemer takın taktırın. Rahmetli arakadaşim takmış olsaydi belki şuan bu resimlere bakıp gülüyor olacaktık evlenip barklanınca. Hyundai yi tebrik etmek lazım öncü olup bu işe soyundukları için.





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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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Sanırım kendisi emniyet kemeri takmamanın bedelini ödemiş gibi gözüküyor. Emniyet kemeri kopmadı ise.
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kadirirdem 1 yıl ozqur35
Allah rahmet eylesin :(
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zotacing 1 yıl
2 sene sonra oradan da trim sesi gelecek desenize.
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uk79 1 yıl
moderatörler çok geç haber yapıyor ben iki gün önce yaptım bu haberi
forum.donanimhaber.com/...
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trojana 1 yıl
Patlıcan içinde yapsınlar hava yastığı, o da önemli.
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dr20mouse 1 yıl
Emniyet kemeri varken tavana vuruyorsak ya boyumuz uzundur yada aracın tavanı alcaktır. Hyundai ara çözüm bulmuş ama bence yeterli değil. Tavanları yükseltmeye baksınlar.
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qooqie 1 yıl en beğenilen
Ben hep ön camdan fırladığım için beni ilgilendirmeyen haber
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Grkwnxs 1 yıl qooqie
qooqie
Ben hep ön camdan fırladığım için beni ilgilendirmeyen haber

Haykırdım
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kadirirdem 1 yıl qooqie
hahahh sesli güldüm :)
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10ff 1 yıl
normalde boyle seylerin öncüsü volvo olurdu..
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teknoloji, Otomobil ve
12 etiket daha Hyundai kaza patent hava yastığı güney kore araç yaralanma hyundai mobis panoramik sunroof Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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