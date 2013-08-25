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Google, Street View ve Maps servisleri içerisine hayvanat bahçeleri ekledi

5 yıl
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4
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google, Street View ve Maps servisleri içerisine hayvanat bahçeleri ekledi
Kişilere Street View ve Maps servisleriyle bilgisayarları ya da mobil cihazları üzerinden dünyayı gezme imkanı tanıyan Google, bu servislerine dünyanın birçok yerinden farklı hayvanat bahçeleri de ekledi.
Dünyanın farklı yerlerinde bulunan tarihi eserleri, görkemli yapıları, şehirleri, dağları ve hatta okyanusları bile gezici ekipleriyle görüntüleyen ve herkese aktaran Google, Street View ve Maps servisleri içerisine Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding, Houston Zoo, Zoo Atlanta, Buin Zoo, Zoologico de Bauru in Brazil, Zoo Safari Park Stukenbrock, San Diego Zoo, Toronto Zoo, Chapultepec Zoo ve Tierpark Hagenbeck gibi birçok farklı hayvanat bahçesi de ekledi. 
Egzotik hayvanların yaşamları yanında doğal güzelliklerin de görülebildiği hayvanat bahçelerine buradan ulaşarak, hemen gezmeye başlayabilirsiniz.


http://www.slashgear.com/google-street-view-visits-the-zoo-22294577/ Yorum Yaz
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Guest-9D2914531 5 yıl en beğenilen
Ana. Gökçek in evinin içi o zaman google mapste
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cana-cana 5 yıl
çok güzel
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mcrew 5 yıl
Türkiye ye ne zaman gelecek bu dalga

gerçi yandex gayet başarılı şuan
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Guest-9D2914531 5 yıl en beğenilen
Ana. Gökçek in evinin içi o zaman google mapste
1 Yanıt Yanıtla +7
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Septams 5 yıl Guest-9D2914531
srknpower
Ana. Gökçek in evinin içi o zaman google mapste



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