Google Şubat ayında düşük kalite gerekçesiyle 60 000 uygulamayı Play mağazasından kaldırdı





Pek çok analize göre Google'ın Play uygulama mağazası sayı bakımından App Store'u geride bıraksa da, zararlı yazılım ve kalitesiz uygulama kabulü nedeniyle sık sık eleştiriliyor. Bu bakımdan son dönemlerde Google'ın önemli adımlar atmaya başladığı dikkat çekiyor.





Android 4.2 ile gelen sunucu-istemci güvenlik önlemlerinin yanında firmanın büyük bir temizliğe başladığı belirtiliyor.





Google, uygulama mağazasında yayında olan ancak kalite açısından düşük seviyede olan 60 000 uygulamayı kaldırdığını duyurdu. Bu mağaza tarihindeki en büyük temizlik operasyonu oldu.





Uygulamaların büyük kısmı Google tarafından kaldırılırken, küçük bir kısım da geliştiricileri tarafından mağazadan çekildi.





Kaldırılan uygulamaların çoğu MP3 veya zil sesi ile ilgili uygulamalar. Ancak konu telif hakkı veya zararlı yazılım ile ilgili değil. Konu bu kez kalitesizlik ve spam davranışları sergilenmesi.





Play mağazasında ücretini ödeyerek kayıt olan geliştiriciler otomatik filtre taraması sonrasında uygulamalarını yayınlayabiliyor. Bu da büyük bir kontrol etkisi yaratmıyor. Ancak Apple'ın küçük bir değerlendirme ordusu, App Store'da yayınlanacak uygulamaları bizzat denetliyor.

http://www.phonearena.com/news/Google-kicks-60-000-apps-out-of-its-Play-store-for-low-quality_id41683