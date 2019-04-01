Google Kamera uygulaması başta karanlık mod olmak üzere yeni özelliklerle güncellendi

Google tarafından Pixel serisi akıllı telefonlar için hazırlanan Google Kamera uygulaması 6.2 sürümüne güncellendi. Yeni sürüm Google Play üzerinden kademeli olarak dağıtılıyor. Kullanıcıların birçoğu yakın zamanda cihazlarına yükleyebilecekler.

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Yeni sürüm ile neler değişiyor?

Google Kamera’nın yeni sürümündeki en büyük değişiklik ayarlar kısmına gelen karanlık mod seçeneği. Daha öncesinde beyaz arka plan ile gelen ayarlar arayüzünü bundan sonra siyah arka plan ile kullanabileceksiniz. Google’ın yeni işletim sistemi Android Q ile sistem çapında karanlık mod desteği sunacağı biliniyor. Kendi uygulamalarını da hızla bu duruma ayak uydurttu. Google Kamera bu uygulamalardan sonuncusu.

Yeni sürümün bir diğer özelliği değiştirilmiş animasyonlar oluyor. Panorama, Portre, Kamera ve Video seçenekleri arasında geçiş yaparken daha öncesinde siyah bir ekran geliyordu. Artık bu ekran yerine özel animasyonlarla birlikte daha hafif bir geçiş yapılacak. Son değişiklik ise ön kamera flaşı olarak isimlendirilen özellik açıldığında, ekranda daha öncesinde bulunmayın flaş ikonunun konulması oldu.

Başta da belirttiğimiz gibi yeni sürüm Google Play’deki yerini şimdiden aldı. Ancak Google Play’de güncellemeyi göremiyorsanız bu bağlantıyı da kullanabilirsiniz. Google Kamera’nın Pixel harici neredeyse hiçbir telefona yüklenemediğini (özel portlar dışında) hatırlatalım.

Google Kamera: Google Play

https://www.androidpolice.com/2019/03/31/google-camera-6-2-adds-dark-mode-and-animated-transitions-apk-download/