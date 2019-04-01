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Google Kamera uygulaması başta karanlık mod olmak üzere yeni özelliklerle güncellendi

Google’ın Pixel akıllı telefonları için hazırladığı Google Kamera uygulaması, 6.2 sürümü ile güncellendi. Yeni sürüm karanlık mod, farklı animasyonlar ve arayüz değişimleri içeriyor.
1 ay
4,4b
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11
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Kamera uygulaması başta karanlık mod olmak üzere yeni özelliklerle güncellendi
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Google tarafından Pixel serisi akıllı telefonlar için hazırlanan Google Kamera uygulaması 6.2 sürümüne güncellendi. Yeni sürüm Google Play üzerinden kademeli olarak dağıtılıyor. Kullanıcıların birçoğu yakın zamanda cihazlarına yükleyebilecekler.
Ayrıca Bkz. "Huawei açıkladı: İki yıl içinde amiral gemisi telefonlarımızın yarısı katlanabilir olacak"

Yeni sürüm ile neler değişiyor?

Google Kamera’nın yeni sürümündeki en büyük değişiklik ayarlar kısmına gelen karanlık mod seçeneği. Daha öncesinde beyaz arka plan ile gelen ayarlar arayüzünü bundan sonra siyah arka plan ile kullanabileceksiniz. Google’ın yeni işletim sistemi Android Q ile sistem çapında karanlık mod desteği sunacağı biliniyor. Kendi uygulamalarını da hızla bu duruma ayak uydurttu. Google Kamera bu uygulamalardan sonuncusu.

Yeni sürümün bir diğer özelliği değiştirilmiş animasyonlar oluyor. Panorama, Portre, Kamera ve Video seçenekleri arasında geçiş yaparken daha öncesinde siyah bir ekran geliyordu. Artık bu ekran yerine özel animasyonlarla birlikte daha hafif bir geçiş yapılacak. Son değişiklik ise ön kamera flaşı olarak isimlendirilen özellik açıldığında, ekranda daha öncesinde bulunmayın flaş ikonunun konulması oldu.

Google Kamera uygulaması başta karanlık mod olmak üzere yeni özelliklerle güncellendi

Başta da belirttiğimiz gibi yeni sürüm Google Play’deki yerini şimdiden aldı. Ancak Google Play’de güncellemeyi göremiyorsanız bu bağlantıyı da kullanabilirsiniz. Google Kamera’nın Pixel harici neredeyse hiçbir telefona yüklenemediğini (özel portlar dışında) hatırlatalım.

Google Kamera: Google Play


https://www.androidpolice.com/2019/03/31/google-camera-6-2-adds-dark-mode-and-animated-transitions-apk-download/ Yorum Yaz
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Whippoorwill 1 ay en beğenilen
Şu uygulamayı herkese açsa ya.
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isakoc 1 ay
Ayna özelliğini getirmemesi çok kötü. Yani kareyi ayarla selfie'yi çek, pat tüm ayarlanan detay mahvoldu. Yani bunun için ek program kullanmak zorunda bırakmadan samsunglardaki gibi aynalasa çok mu zor?
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Askaparta 1 ay
Bir yazılım bir kamerada bu kadar etkili olur demek.
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metehanturt 1 ay yeni yorumcu
Tam anlamıyla aradığım yorum eline sağlık
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Whippoorwill 1 ay en beğenilen
Şu uygulamayı herkese açsa ya.
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aymina_55 1 ay
Xiaomi mi8 de çalışmadı bu
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Celonfix 1 ay aymina_55
Telefonunuza özel portlanmış versiyonu Xda Developers'da vardır göz atın bir bence.
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Celonfix 1 ay
Android 9'la birlikte köşeler yuvarlatıldı ama kötü görünüyor bence. Ekran görüntüsü alınca garip bir görüntü çıkıyor. Üstelik köşede bir içerik varsa kayboluyor.
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V4LKyR 1 ay
Dünyadaki en iyi kamera uygulaması... Hele o Night Sight özelliği nedir öyle, 900 TL'lik telefonum Leica, Hasselblad gibi makinelere taş çıkartıyor.
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