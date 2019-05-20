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Minecraft dünya çapında 176 milyon kopya sattı

Son dönemin en popüler oyunlarından biri olan Minecraft'la ilgili yeni rakamlar paylaşıldı. Microsoft, fenomen oyunun dünya çapında 176 milyon kopya sattığını açıkladı.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Minecraft'ın sadece başarılı olduğunu söylemek yetersiz kalıyor. Zira bu fenomen oyun dünya çapında en çok satılan oyunlar listesine girmiş durumda. Microsoft'un açıkladığı son satış rakamlarına göre, oyun dünya genelinde 176 milyon kopya sattı.

Rekor kırmaya devam ediyor

Bu sayı sadece yedi ay önce açıklanan rakamların çok üzerinde ve oldukça etkileyici bir sıçrama olarak nitelendiriliyor. Zira Microsoft o tarihte, oyunun 156 milyon kopya sattığını duyurmuştu. Minecraft'ın büyük ilgi görmeye devam etme sebeplerinden biri de, Microsoft'un düzenli aralıklarla yayınladığı güncellemeler ve geliştirmelerden kaynaklanıyor.
Oyunun ücretsiz bir tarayıcı sürümü, çevrimiçi bir co-op sürümü ve şimdi de Minecraft Earth adı verilen artırılmış gerçeklik sürümü mevcut. Oyunun ulaştığı bu satış rakamının, özellikle artırılmış gerçeklik odaklı versiyonuyla daha da yukarılara tırmanması bekleniyor. Blok yerleştirme ve maceraya atılma üzerine kurulu bir oyun olan Minecraft, hemen hemen tüm platformlarda indirilebilir durumda.

https://www.pcgamer.com/minecraft-has-sold-176-million-copies-may-be-the-best-selling-game-ever/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TheNewAtilla 2 hf.
Gri marketlerde 1 dolara satılıyor. Bende aldım ama gözümü çok yoruyor neden bilmiyorum
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-Lanaya- 2 hf.
Su oyun satis rakamlarinda "kopya" deyince millet neden "korsan oyun" diye düsünüyor acaba?
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DH Misafiri 2 hf.
Kopya oyun satmak suc derler bi de :)
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19yusuf05 2 hf.
Gameboy ve Gameboy Color versiyonlarıyla efsane olan ve 1984 yılında piyasaya çıkan Tetris, 170 milyon kopyayla dünyanın bugüne kadar en çok satan oyunu. Arka planda çalan Rus müziğinin tınısı hâlâ kulaklarda.
o zaman tetrisi geçerek dünyanın en çok satan oyunu olmuş...
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Guest-5B8CBD9F6 2 hf. yeni yorumcu
Çocuklar için hayal gücünü arttıracak nitelikte ancak bazı çocuklar saati abartıyor ki o zaman beyni köreltiyor maynkıraft
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enders07 2 hf.
Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler maykılap sörvayvıl oynıcaz.
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hanahmet 2 hf.
Bir şey soracağım.
Kızım tablet için bu oyunu istedi, diğer arkadaşlarının hepsinde varmış. Ben ilk başta "olmaz molmaz" desem de sonradan kaçak olarak yükledim. Normalde programlara para veren birisiyim ama sevmediğim ve karşı çıktığım oyuna para vermek istemedim.
Sorum şu: Bu listede benim gibi kaçak yükleyenlerin sayısı da var mı? Güncelleme geliyor, tablete format çekip yeniden google play üzerinden yükleyebiliyorum. Ben de bu sayıya dahil miyim?
3 Yanıt Yanıtla
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Nerevarine 2 hf. hanahmet
Sanmıyorum. Bunlar parayı verenlerin listesidir. Minecraft’ı korsan kullanan görmek garip geldi. Mobilde 50 lira ama hak ediyor gerçekten.
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AlaşHun 2 hf.
Zamanında yaptım pek pişman değilim
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Umutcan 2 hf. hanahmet
Bence Minecraft çocuklar için ideal oyunlardan, çekinmenize gerek yok. Hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştiren zararsız bir oyun.
Eskiden legolarla yaptığımız şeyleri tablette sınırsız parçayla yapıyorlar olarak düşünebilirsiniz.
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intel7mix 2 hf.
Kopya olmasa sanki alacaklardı ya...
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