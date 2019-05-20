Minecraft dünya çapında 176 milyon kopya sattı

Teknoloji Editörü
Minecraft'ın sadece başarılı olduğunu söylemek yetersiz kalıyor. Zira bu fenomen oyun dünya çapında en çok satılan oyunlar listesine girmiş durumda. Microsoft'un açıkladığı son satış rakamlarına göre, oyun dünya genelinde 176 milyon kopya sattı.
Rekor kırmaya devam ediyor
Bu sayı sadece yedi ay önce açıklanan rakamların çok üzerinde ve oldukça etkileyici bir sıçrama olarak nitelendiriliyor. Zira Microsoft o tarihte, oyunun 156 milyon kopya sattığını duyurmuştu. Minecraft'ın büyük ilgi görmeye devam etme sebeplerinden biri de, Microsoft'un düzenli aralıklarla yayınladığı güncellemeler ve geliştirmelerden kaynaklanıyor.Oyunun ücretsiz bir tarayıcı sürümü, çevrimiçi bir co-op sürümü ve şimdi de Minecraft Earth adı verilen artırılmış gerçeklik sürümü mevcut. Oyunun ulaştığı bu satış rakamının, özellikle artırılmış gerçeklik odaklı versiyonuyla daha da yukarılara tırmanması bekleniyor. Blok yerleştirme ve maceraya atılma üzerine kurulu bir oyun olan Minecraft, hemen hemen tüm platformlarda indirilebilir durumda.
https://www.pcgamer.com/minecraft-has-sold-176-million-copies-may-be-the-best-selling-game-ever/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kızım tablet için bu oyunu istedi, diğer arkadaşlarının hepsinde varmış. Ben ilk başta "olmaz molmaz" desem de sonradan kaçak olarak yükledim. Normalde programlara para veren birisiyim ama sevmediğim ve karşı çıktığım oyuna para vermek istemedim.
Sorum şu: Bu listede benim gibi kaçak yükleyenlerin sayısı da var mı? Güncelleme geliyor, tablete format çekip yeniden google play üzerinden yükleyebiliyorum. Ben de bu sayıya dahil miyim?
Eskiden legolarla yaptığımız şeyleri tablette sınırsız parçayla yapıyorlar olarak düşünebilirsiniz.