Minecraft dünya çapında 176 milyon kopya sattı

Minecraft'ın sadece başarılı olduğunu söylemek yetersiz kalıyor. Zira bu fenomen oyun dünya çapında en çok satılan oyunlar listesine girmiş durumda. Microsoft'un açıkladığı son satış rakamlarına göre, oyun dünya genelinde 176 milyon kopya sattı.

Rekor kırmaya devam ediyor

Bu sayı sadece yedi ay önce açıklanan rakamların çok üzerinde ve oldukça etkileyici bir sıçrama olarak nitelendiriliyor. Zira Microsoft o tarihte, oyunun 156 milyon kopya sattığını duyurmuştu. Minecraft'ın büyük ilgi görmeye devam etme sebeplerinden biri de, Microsoft'un düzenli aralıklarla yayınladığı güncellemeler ve geliştirmelerden kaynaklanıyor.

https://www.pcgamer.com/minecraft-has-sold-176-million-copies-may-be-the-best-selling-game-ever/

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Oyunun ücretsiz birsürümü, çevrimiçi bir co-op sürümü ve şimdi deadı verilen artırılmış gerçeklik sürümü mevcut. Oyunun ulaştığı bu, özellikle artırılmış gerçeklik odaklı versiyonuyla daha da yukarılara tırmanması bekleniyor. Blok yerleştirme ve maceraya atılma üzerine kurulu bir oyun olan, hemen hemen tüm platformlarda indirilebilir durumda.