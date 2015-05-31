Google Takvim uygulaması 27 Hazirandan itibaren SMS bildirimleri göndermeyecek

Google'ın Takvim servisi akıllı telefonlar piyasaya sunulmadan önce de kullanılan bir servisti. O dönemde kullanıcılar oluşturdukları etkinlikler için hatırlatma istediklerinde ise bildirimler SMS olarak iletiliyordu.
Bugün geldiğimiz noktada akıllı telefon kullanıcılarının sayısı milyarlar ile telaffuz edilirken SMS kullanımı da hızlı bir şekilde düşüyor. Google Takvim uygulaması da hem akıllı telefonlardaki diğer takvim uygulamaları ile senkronize halde çalışabilirken, hem de kendine özel uygulaması ile kullanıcılara hizmet veriyor.
Bu durumda günümüzde bir çok kullanıcıya etkinlik bildirimleri uygulamalar üzerinde yapılırken, Google'da buna bağlı olarak SMS bildirimini sonlandırmayı tercih etmiş durumda. 27 Haziran tarihinden itibaren SMS ile bildirimi durduracak olan şirket bildirim almak isteyen kullanıcıların akıllı telefon uygulamalarını kullanmasını öneriyor.
Sms bildirimlerini durdurmak veya bildirimler hakkındaki diğer ayarları düzenlemek isteyen kullanıcılar bu bağlantıya tıklayarak düzenleme yapabilirler.
Sms bildirimlerini durdurmak veya bildirimler hakkındaki diğer ayarları düzenlemek isteyen kullanıcılar bu bağlantıya tıklayarak düzenleme yapabilirler.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dışarıdan gelen bir sms'e kimse hayır demez, özellikle bu önemli bir hatırlatma ise.
Zira telefonunuz internete bağlı değilken de takvimdeki önemli bir durumu hatırlatabiliyordu. Diğerleri internete bağımlı.
Google sms gönderim ücretlerinden kısmak için bahane bulmuş gibime geldi. Ben takvimi tüm cihazlar arasında çalışabilmesi ve hatırlatmaları sebebiyle seviyordum.
Bu tıpkı bankaların "doğayı koruyalım" sloganıyla elektronik ekstreye geçirmeye çalışıp kağıt ve basım masrafından kısmaya çalışmaları gibi.
Bu arada bazı kurumları etkilemeyecekmiş zaten bu durum. muhtemelen kurumlar dışında kalan kullanıcı sayısı çok az olduğu için kaldırma kararı almışlardır