Google Takvim uygulaması 27 Hazirandan itibaren SMS bildirimleri göndermeyecek

Google'ın Takvim servisi akıllı telefonlar piyasaya sunulmadan önce de kullanılan bir servisti. O dönemde kullanıcılar oluşturdukları etkinlikler için hatırlatma istediklerinde ise bildirimler SMS olarak iletiliyordu.

Bugün geldiğimiz noktada akıllı telefon kullanıcılarının sayısı milyarlar ile telaffuz edilirken SMS kullanımı da hızlı bir şekilde düşüyor. Google Takvim uygulaması da hem akıllı telefonlardaki diğer takvim uygulamaları ile senkronize halde çalışabilirken, hem de kendine özel uygulaması ile kullanıcılara hizmet veriyor.





Sms bildirimlerini durdurmak veya bildirimler hakkındaki diğer ayarları düzenlemek isteyen kullanıcılar Bu durumda günümüzde bir çok kullanıcıya etkinlik bildirimleri uygulamalar üzerinde yapılırken, Google'da buna bağlı olarak SMS bildirimini sonlandırmayı tercih etmiş durumda. 27 Haziran tarihinden itibaren SMS ile bildirimi durduracak olan şirket bildirim almak isteyen kullanıcıların akıllı telefon uygulamalarını kullanmasını öneriyor.Sms bildirimlerini durdurmak veya bildirimler hakkındaki diğer ayarları düzenlemek isteyen kullanıcılar bu bağlantıya tıklayarak düzenleme yapabilirler.