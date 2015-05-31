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Google Takvim uygulaması 27 Hazirandan itibaren SMS bildirimleri göndermeyecek

3 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google Takvim uygulaması 27 Hazirandan itibaren SMS bildirimleri göndermeyecek
 
Google'ın Takvim servisi akıllı telefonlar piyasaya sunulmadan önce de kullanılan bir servisti. O dönemde kullanıcılar oluşturdukları etkinlikler için hatırlatma istediklerinde ise bildirimler SMS olarak iletiliyordu.
Bugün geldiğimiz noktada akıllı telefon kullanıcılarının sayısı milyarlar ile telaffuz edilirken SMS kullanımı da hızlı bir şekilde düşüyor. Google Takvim uygulaması da hem akıllı telefonlardaki diğer takvim uygulamaları ile senkronize halde çalışabilirken, hem de kendine özel uygulaması ile kullanıcılara hizmet veriyor.
Bu durumda günümüzde bir çok kullanıcıya etkinlik bildirimleri uygulamalar üzerinde yapılırken, Google'da buna bağlı olarak SMS bildirimini sonlandırmayı tercih etmiş durumda. 27 Haziran tarihinden itibaren SMS ile bildirimi durduracak olan şirket bildirim almak isteyen kullanıcıların akıllı telefon uygulamalarını kullanmasını öneriyor.

Sms bildirimlerini durdurmak veya bildirimler hakkındaki diğer ayarları düzenlemek isteyen kullanıcılar bu bağlantıya tıklayarak düzenleme yapabilirler.

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Umutcan 3 yıl
Sms kullanımının düşmesi, milletin bu saatten sonra whatsapp yaygınlaşmışken sms ücreti ödemek ya da paket satın almak istememesinden kaynaklanıyor.
Dışarıdan gelen bir sms'e kimse hayır demez, özellikle bu önemli bir hatırlatma ise.
Zira telefonunuz internete bağlı değilken de takvimdeki önemli bir durumu hatırlatabiliyordu. Diğerleri internete bağımlı.
Google sms gönderim ücretlerinden kısmak için bahane bulmuş gibime geldi. Ben takvimi tüm cihazlar arasında çalışabilmesi ve hatırlatmaları sebebiyle seviyordum.
Bu tıpkı bankaların "doğayı koruyalım" sloganıyla elektronik ekstreye geçirmeye çalışıp kağıt ve basım masrafından kısmaya çalışmaları gibi.
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Okisht 3 yıl Umutcan
Akıllı telefonu olan kişiler için mantıklı bir uygulama aslında. Çünkü takvim uygulamalarını Google takvim ile eşleştirirseniz bildirim almak için internet bağlantısına da gerek kalmıyor. Uygulamanın kendisi cihaz saatine göre bildirim gönderebiliyor.

Bu arada bazı kurumları etkilemeyecekmiş zaten bu durum. muhtemelen kurumlar dışında kalan kullanıcı sayısı çok az olduğu için kaldırma kararı almışlardır
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