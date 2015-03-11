Google : USB Type-C yakın zamanda Android cihazlarında da kullanılacak

Hafta başında Apple'ın yeni MacBook modelinde, bugün de yeni Chromebook Pixel modelinde gördüğümüz USB Type-C girişi teknoloji gündemini oldukça meşgul edeceğe benziyor. Zira Google bu standardı daha da ileri götürmeye kararlı.

Firma yaptığı açıklamada Chromebook ve Android cihazlarında yakın gelecekte USB Type-C bağlantısına geçileceğini açıkladı. Yakın gelecek için bahsedilen hangi zaman dilimi bilinmiyor ancak bu yıl ki Nexus cihazları bunun ilk adımı olabilir.

USB standart belirleme grubu tarafından geçen yıl duyurusu yapılan USB 3.1 aslında bir devrimin de habercisiydi. Bugüne kadar düşük veri aktarım hızları, birbirinden farklı USB uçları, şarj için ayrı senkronizasyon için ayrı kabloların kullanılması gibi faktörler bilgisayar ve mobil cihaz pazarı için sıkıntılara neden oluyordu. USB 3.1 ise bunların hepsini çözebilecek seviyedeydi.

Type-C adında yeni bir uç standardı getiren USB 3.1, teorik veri aktarım hızlarını 10Gbps seviyesine kadar çıkarabiliyor. Ancak ilk etapta gerçek hayattaki hızlar 100MBps civarında olacak.

Type-C bağlantısının diğer bir avantajı 100W civarında enerji sağlayabilmesi. MacBook örneğinde gördüğümüz gibi artık USB ucu ile dizüstü modelimizi şarj edebileceğiz. Type-C bağlantısı 2A - 5V - 10W, 5A - 12V - 60W veya 5A - 20V - 100W seçenekleri sunabiliyor. Cihazın türüne göre Type-C kablosunun enerji değerleri de değişecek. Kablonun çift taraflı olarak kullanılabiliyor oluşu da diğer bir avantaj noktası.

USB Type-C üreticiler için de önemli avantajlar sunuyor. Yeni MacBook tek bir Type-C girişine yer vermiş olsa da bundan sonra piyasaya çıkacak dizüstü modellerinde iki Type-C girişi yeterli olacak. Bu noktada Type-C'nin DisplayPort desteğini de unutmamak gerekiyor.

DisplayPort Alt Mode olarak isimlendirilen bu destek aynı zamanda çeşitli adaptörler ile USB portu üzerinden DVI, VGA veya HDMI çıkış alınabilmesine ve 4K görüntü aktarımına olanak tanıyacak.

USB Type-C standardı beklenenden daha kısa bir sürede yaygınlaşacağa benziyor. Özellikle Android cihazlarda kullanılacak olması aksesuar pazarının da değişmesine neden olacaktır. Sonrasında muhtemelen Windows ve Windows Phone ekosistemi de bu standarda geçiş yapacatır.









http://www.droid-life.com/2015/03/11/google-usb-type-c-coming-to-android-phones-in-near-future/