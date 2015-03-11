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Google : USB Type-C yakın zamanda Android cihazlarında da kullanılacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,6b
1
35
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google : USB Type-C yakın zamanda Android cihazlarında da kullanılacak

Hafta başında Apple'ın yeni MacBook modelinde, bugün de yeni Chromebook Pixel modelinde gördüğümüz USB Type-C girişi teknoloji gündemini oldukça meşgul edeceğe benziyor. Zira Google bu standardı daha da ileri götürmeye kararlı.
Firma yaptığı açıklamada Chromebook ve Android cihazlarında yakın gelecekte USB Type-C bağlantısına geçileceğini açıkladı. Yakın gelecek için bahsedilen hangi zaman dilimi bilinmiyor ancak bu yıl ki Nexus cihazları bunun ilk adımı olabilir.
USB standart belirleme grubu tarafından geçen yıl duyurusu yapılan USB 3.1 aslında bir devrimin de habercisiydi. Bugüne kadar düşük veri aktarım hızları, birbirinden farklı USB uçları, şarj için ayrı senkronizasyon için ayrı kabloların kullanılması gibi faktörler bilgisayar ve mobil cihaz pazarı için sıkıntılara neden oluyordu. USB 3.1 ise bunların hepsini çözebilecek seviyedeydi.
Type-C adında yeni bir uç standardı getiren USB 3.1, teorik veri aktarım hızlarını 10Gbps seviyesine kadar çıkarabiliyor. Ancak ilk etapta gerçek hayattaki hızlar 100MBps civarında olacak.
Type-C bağlantısının diğer bir avantajı 100W civarında enerji sağlayabilmesi. MacBook örneğinde gördüğümüz gibi artık USB ucu ile dizüstü modelimizi şarj edebileceğiz. Type-C bağlantısı 2A - 5V - 10W, 5A - 12V - 60W veya 5A - 20V - 100W seçenekleri sunabiliyor. Cihazın türüne göre Type-C kablosunun enerji değerleri de değişecek. Kablonun çift taraflı olarak kullanılabiliyor oluşu da diğer bir avantaj noktası.
USB Type-C üreticiler için de önemli avantajlar sunuyor. Yeni MacBook tek bir Type-C girişine yer vermiş olsa da bundan sonra piyasaya çıkacak dizüstü modellerinde iki Type-C girişi yeterli olacak. Bu noktada Type-C'nin DisplayPort desteğini de unutmamak gerekiyor.
DisplayPort Alt Mode olarak isimlendirilen bu destek aynı zamanda çeşitli adaptörler ile USB portu üzerinden DVI, VGA veya HDMI çıkış alınabilmesine ve 4K görüntü aktarımına olanak tanıyacak.
USB Type-C standardı beklenenden daha kısa bir sürede yaygınlaşacağa benziyor. Özellikle Android cihazlarda kullanılacak olması aksesuar pazarının da değişmesine neden olacaktır. Sonrasında muhtemelen Windows ve Windows Phone ekosistemi de bu standarda geçiş yapacatır.



http://www.droid-life.com/2015/03/11/google-usb-type-c-coming-to-android-phones-in-near-future/ Yorum Yaz
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alp0007 4 yıl en beğenilen
Evde her yer kablo doldu. Eğer kabloları azaltacaksa olsun, yok yeni kablolar meydana çıkacaksa, ben karşıyım...
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SEO-Uzmanı 4 yıl
yaw şunu 40 yıldır kullandığımız kullaklık girişi gibi yapın olsun bitsin !
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fenakesim 4 yıl YüzüğüKayıpFrodo
YüzüğüKayıpFrodo

İthalat ürünlerinde her port için ayrı vergi alınıyor.Bu teknolojiyle birazda olsa fiyatı etkileyecek.Sadece C tipi yeterli.Bu sayede şarj,usb 2.0-3.0 vga,hdmi a ayrı ayrı gerek kalınmayacak

devlet onada bir çözüm bulacaktır.
YüzüğüKayıpFrodoİthalat ürünlerinde her port için ayrı vergi alınıyor.Bu teknolojiyle birazda olsa fiyatı etkileyecek.Sadece C tipi yete...
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Vega 4 yıl
Bence olmamış pu ortak port fikri.
Mesela laptopu şarj ederken başka bir işim olduğunda zırt pırt onu çıkart bunu tak mı yapacağım?
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Mesudum 4 yıl
O zaman Galaxy S7 telefonun ilk özelliği belli olmuş oldu diyebiliriz herhalde
:)
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darkaura 4 yıl
en sonunda olmasi gereken oluyor. usb masaustu bilgisayarlar icin yapilmis bir standart. artik gunumuzde ufalan yeni cihazlar icin yeni bir standart gerekiyordu. tum cihazlar ve aksesuarlar buna uygumlu oldugunda hersey daha kolay olur.
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0MG90 4 yıl
İlk Apple'ın kullanması lazımmış
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kaskas123 4 yıl
USB-c güzel cezbedici ama apple gibi 1 tane katmazlar umarım. Bu ne tadımlık ikram gibi
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Umutcan 4 yıl
Pc kasalarına da bunu koymaları lazım yoksa ters-düz kullanışlılığının bir anlamı kalmaz. Ama telefonlar ve playerlar haricinde bir süre yaygınlaşması mümkün değil, herşey klasik usb portu üzerine inşa edilmiş.
Anca converter aparatları ile kullanır millet.
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Firaristt 4 yıl
İllaki o Voltaj ve akım değerleri mi kullanılması lazım yoksa ayarlanabiliyor mu? Atıyorum 5.3V 2.4A gibi kullanılabilecek mi? Kullanılabilecekse güzel, kullanılamayacaksa biraz sıkıntı. Zira S5-S6-Note3-Note4 gibi telefonların adaptörleri 10W'ın üzerinde.60W'ı da düşürmek için cihaz içerisine dönüştürücü gerekir ki bu da fazladan donanım ve yer kaplamasına sebep olur. Bu Type C'nin yaygınlaşması bayağı uzun sürer, hatta belki sadece telefonlarda kullanılır birkaç sene.
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Rustoocas 4 yıl
Display port, dvi, hdmi desteği ... Kulağa hoş geliyor.
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Reddemon35 4 yıl
Gümrüklere usb type c vergisi geliyor
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Master_Evil 4 yıl
Güzel bir gelişme, type c standart olmalı
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1BilimAdamı 4 yıl Reddemon35
Reddemon35
Gümrüklere usb type c vergisi geliyor

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307kd 4 yıl Reddemon35
Reddemon35
Gümrüklere usb type c vergisi geliyor

Vestel kesin talep eder. Eski usb ler elimizde kaldı diye typec kullanan cihazlara ek vergi talebi bugün yarın gelir... Zorlu ya bir şey olmasın yeterki, cebimizde ne varsa transfer ederiz isviçrefeki hesaplarına...
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hikmaster 4 yıl
bu usb 3.0 ve 3.1 (c olan değil) neden iki tarafı farklı yapmışlar?
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alp0007 4 yıl en beğenilen
Evde her yer kablo doldu. Eğer kabloları azaltacaksa olsun, yok yeni kablolar meydana çıkacaksa, ben karşıyım...
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