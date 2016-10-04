Google WiFi ağlarınızı yönetmeye geliyor

Google’ın evinizdeki kablosuz ağlara yönelik son yıllarda artan bir ilgisinin olduğunu görüyoruz. Ağları daha verimli kullanmak adına geliştirilen bu cihazlara son olarak Google WiFi adında yeni bir yönlendirici katıldı.

Geçen yılın Google OnHub kablosuz yönlendiricisi ile benzer bir mantık üzerine inşa edilen Google WiFi, kullanıcının kablosuz ağını en iyi şekilde optimize etmesini ve verimli kullanmasını sağlıyor. Birden fazla Google WiFi kullanarak geniş bir evi tamamen kapsama alanı içine alabiliyorsunuz.

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WiFi AC standardı üzerinde gelen Google WiFi, Network Assist adındaki teknoloji ile bağlanan cihazları tespit ederek sinyal karmaşasının önüne geçiyor. Önem sırasına göre bant genişliklerini ayarlıyor ve en önemli cihaza en fazla bant genişliğini ayırıyor. Lüzumsuz olarak aşırı veri tüketen cihazların bağlantılarını kısıtlayabiliyor.

Çocukların cihazlarına günün belli saatlerinde sinyal göndermeyi engelleyebilen Google WiFi, ayrıca mobil uygulaması ile kullanıcıya da kontrol imkanı sunuyor. Basit ve sade bir tasarıma sahip olan cihazın satış fiyatı 129$. Üçlü paket ise 299$’a temin edilebiliyor. Ön siparişler Kasım ayında satışlar ise Aralık ayında başlayacak.