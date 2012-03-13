Google, Windows 8 için Chrome üzerinde çalışmalar yapıyor

Windows 8 işletim sisteminin çıkmasıyla birlikte Microsoft servisleri üzerinde daha çok ağırlığını hissedeceğimiz Metro arayüzüne uyum sağlamak için üçüncü taraf geliştiricilerin de çalışmaları devam ediyor.





Google yaptığı açıklamada Chrome tarayıcısının yeni versiyonunun Metro arayüzüne uyum sağlaması için çalıştıklarını duyurdu. Mozilla da kısa süre önce Firefox tarayıcısı için benzer bir çalışma başlattıklarını duyurmuştu.





Çalışma kapsamında Chrome tarayıcısının tüm platformlar için ve ayrıca Metro versiyonu için hızlı, basit ve güvenli bir tecrübe sunması hedefleniyor. Böylece hem Windows 8 masaüstü hem de Metro arayüzü için sunulacak ve gelişmiş dokunmatik desteğine sahip olacak Chrome için hazırlıklar devam ediyor.





Windows 8 tabletleri piyasada görmeye başladığımız zaman kullanıcılar Windows 7'den alıştıkları tarayıcıyı kullanabilirken, Metro arayüzü için geliştirilmiş versiyonunu da kullanabilecek.





Microsoft, Metro arayüzünde Internet Explorer harici üçüncü parti tarayıcıların da çalışabileceğini belirtmişti. Ancak bu arayüzde aynı anda sadece varsayılan olarak belirlenmiş tarayıcı çalışacak.





Chrome tarayıcısının dokunmatik odaklı Metro versiyonunun Android için yayınlanan versiyondan izler taşıyacağı belirtiliyor.