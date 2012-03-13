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Google, Windows 8 için Chrome üzerinde çalışmalar yapıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8 işletim sisteminin çıkmasıyla birlikte Microsoft servisleri üzerinde daha çok ağırlığını hissedeceğimiz Metro arayüzüne uyum sağlamak için üçüncü taraf geliştiricilerin de çalışmaları devam ediyor.

Google yaptığı açıklamada Chrome tarayıcısının yeni versiyonunun Metro arayüzüne uyum sağlaması için çalıştıklarını duyurdu. Mozilla da kısa süre önce Firefox tarayıcısı için benzer bir çalışma başlattıklarını duyurmuştu.

Çalışma kapsamında Chrome tarayıcısının tüm platformlar için ve ayrıca Metro versiyonu için hızlı, basit ve güvenli bir tecrübe sunması hedefleniyor. Böylece hem Windows 8 masaüstü hem de Metro arayüzü için sunulacak ve gelişmiş dokunmatik desteğine sahip olacak Chrome için hazırlıklar devam ediyor.

Windows 8 tabletleri piyasada görmeye başladığımız zaman kullanıcılar Windows 7'den alıştıkları tarayıcıyı kullanabilirken, Metro arayüzü için geliştirilmiş versiyonunu da kullanabilecek. 

Microsoft, Metro arayüzünde Internet Explorer harici üçüncü parti tarayıcıların da çalışabileceğini belirtmişti. Ancak bu arayüzde aynı anda sadece varsayılan olarak belirlenmiş tarayıcı çalışacak.

Chrome tarayıcısının dokunmatik odaklı Metro versiyonunun Android için yayınlanan versiyondan izler taşıyacağı belirtiliyor.

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masaüçyarımsaat 7 yıl
tam sürüm çıksın bakarız
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E_Aydin35 7 yıl
Mozilla ile Chrome olsa, seçimi kullanıcıalra kkalsa ne güzel olur..:)
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a.f.y. 7 yıl
win8 için: metro arayüzü eklenmiş ve geliştirilmiş win7 diyebiliriz. devoloper sürümünden bu yana test ediyorum. herhangi bir sıkıntı yaşamadım ve aksine artık alıştım ve win7 ye dönmek istemiyorum.

Metro arayüzü bir eklenti gibi çalıştığından win7 deki desktop özellikleri aynen korunuyor. başlat menüsü içinde çözümler zaten üretiliyor ki; belirli bir zaman sonra ( sistemin kısayolları, kullanım kolaylıklarını çödükten sonra ) başlat menüsüne ihtiyacınız hiç kalmıyor.

beta olmasına rağmen çok başarılı.

bana göre win8 all in one çözümleriyle tablet ve akıllı telefon sektörünü sarsacak.
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sertacarslan 7 yıl
Microsoft bu oyunu akıllı oynuyor.
Birkaç sene içinde Motorola Atrix@lapdock deneyimini Win8 telefonlarımızla yaşamaya başlarız. Telefonda Metro arayüzünü kullanırken, lapdock'a taktığımızda klasik arayüze geçiverir, klavye+touchpad(ya da mouse) ile işimize bakarız...

Flash desteği hakkında bir gelişme var mı acaba?
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easymen 7 yıl
Batuist
Sanki dünya üzerindeki bütün PCler dokunmatik oldu hemen ... tüm yazılımlar dokunmatik arabimle geliştirilecek ama milyarlarca dokunmatik olmayan PC var... klavye ve mouse ile kullanmak dokunmatik bir arabirimde o kadarda ergonomik olmuyor maalesef...

aynen katılıyorum.Şu an kablosuz klavye mausumla siteyi geziyorum dokunmak istesem ekrana bile yetişemem benim gibi tembel kullanıcılara göre değil :)
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abdulmusavvir 7 yıl
Windows8 de sıkıntı edeceğim bir durum yok ama piyasada binbir türlü sıkıntı var, touch screen yada multi touch farketmez, dokunmatik ekran monitör satan satıcılar bile o monitörün o özelliğe sahip olduğundan habersizler, sitesinden gir al 100 tane monitörün içinden tek tek modelleri inceleyerek bulmak zorundasınız.
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By_RIDVAN 7 yıl
Dokunmatik olayı için net bir şey söyliyemeyeceğim.

Performans bakımından iyi olsun yeter.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Açıkçası deli gibi Türkçe dil paketi bekliyorum, ATI'de sürücü çıkarsa tadından yenmez.
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escapethelife 7 yıl
Batu haberde isteyenler windows 7 den alıştıkları arayüzü kullanabilir yazıyor. Daha öncedende isteyen eski arayüzü kullanabilir demişlerdi, illa dokunmatik kullanacaksın diye bir koşul koymuyorlar isteyen dokunmatik kullansın isteyen eski klasik haliyle kullansın diyorlar. Bence güzel bir iş yapmışlar hem dokunmatik kullanmak isteyen kullanıcılar için hemde eski kullanıcılar için geliştirmişler. Başarılı olacak gibi. Yakın bir zamanda umarım full versiyonunu test etme imkanımız olur.
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Batuist 7 yıl escapethelife
escapethelife

Batu haberde isteyenler windows 7 den alıştıkları arayüzü kullanabilir yazıyor. Daha öncedende isteyen eski arayüzü kullanabilir demişlerdi, illa dokunmatik kullanacaksın diye bir koşul koymuyorlar isteyen dokunmatik kullansın isteyen eski klasik haliyle kullansın diyorlar. Bence güzel bir iş yapmışlar hem dokunmatik kullanmak isteyen kullanıcılar için hemde eski kullanıcılar için geliştirmişler. Başarılı olacak gibi. Yakın bir zamanda umarım full versiyonunu test etme imkanımız olur.

masaüstü versiyonu ile metro arayüzü için hazırlandığı dediği tarayıcının kendisi. windows 8 için öyle bir ayırım yok... artık başlat menüsü yok.. hani çok mu kötü başlat menüsü dersen tam ekrana geçilmesi iyide o ekrandan sadece metro programlarına erişilmesi kötü. ben başlat menüsüne bastığım zaman isterdim ki tüm programlarım yanı sıra bazı kontrol panel düğmeleri son kullandığım bazı dökümanlar sık kullanılan belgelerin kısa yolları gibi daha işlevsel bir arayüz ile gelmesini beklerdim. ama bugün kaçtane metro arayüzü desteği sunan program var.. mevcut program sayısına oranla sıfır denebilir. öce başlat sonra sağ tık sonra alttan açılan menüden tüm programlar sonra tüm programlar açılsın içinden aradığını bul biraz dolambaşlı bir yol olmuş. hani kısa yolunu eklesen bile metro arayüzünde sadece tek ikon kocaman bir kare çerçeve içinde minik ikonuyla çirkin görünüyor. bugünün teknolojisi değil metro arayüzü yada PClerin değil demeliydim. win8 için dokunmatik en iyi tecrübei, diğer türlü dayatma bir kullanım sunuyor.
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haymatloshan 7 yıl
Nihayete kavuşturup sunsalar da öyle indirsek,zaten tabletlerde görmek istiyorum.Chrome'un da üstünde durması hoş,çıktığından beri başka tarayıcı kullanmadım diyebilirim.
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