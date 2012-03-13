Google, Windows 8 için Chrome üzerinde çalışmalar yapıyor

Haber Editörü
Windows 8 işletim sisteminin çıkmasıyla birlikte Microsoft servisleri üzerinde daha çok ağırlığını hissedeceğimiz Metro arayüzüne uyum sağlamak için üçüncü taraf geliştiricilerin de çalışmaları devam ediyor.
Google yaptığı açıklamada Chrome tarayıcısının yeni versiyonunun Metro arayüzüne uyum sağlaması için çalıştıklarını duyurdu. Mozilla da kısa süre önce Firefox tarayıcısı için benzer bir çalışma başlattıklarını duyurmuştu.
Çalışma kapsamında Chrome tarayıcısının tüm platformlar için ve ayrıca Metro versiyonu için hızlı, basit ve güvenli bir tecrübe sunması hedefleniyor. Böylece hem Windows 8 masaüstü hem de Metro arayüzü için sunulacak ve gelişmiş dokunmatik desteğine sahip olacak Chrome için hazırlıklar devam ediyor.
Windows 8 tabletleri piyasada görmeye başladığımız zaman kullanıcılar Windows 7'den alıştıkları tarayıcıyı kullanabilirken, Metro arayüzü için geliştirilmiş versiyonunu da kullanabilecek.
Microsoft, Metro arayüzünde Internet Explorer harici üçüncü parti tarayıcıların da çalışabileceğini belirtmişti. Ancak bu arayüzde aynı anda sadece varsayılan olarak belirlenmiş tarayıcı çalışacak.
Chrome tarayıcısının dokunmatik odaklı Metro versiyonunun Android için yayınlanan versiyondan izler taşıyacağı belirtiliyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Metro arayüzü bir eklenti gibi çalıştığından win7 deki desktop özellikleri aynen korunuyor. başlat menüsü içinde çözümler zaten üretiliyor ki; belirli bir zaman sonra ( sistemin kısayolları, kullanım kolaylıklarını çödükten sonra ) başlat menüsüne ihtiyacınız hiç kalmıyor.
beta olmasına rağmen çok başarılı.
bana göre win8 all in one çözümleriyle tablet ve akıllı telefon sektörünü sarsacak.
Birkaç sene içinde Motorola Atrix@lapdock deneyimini Win8 telefonlarımızla yaşamaya başlarız. Telefonda Metro arayüzünü kullanırken, lapdock'a taktığımızda klasik arayüze geçiverir, klavye+touchpad(ya da mouse) ile işimize bakarız...
Flash desteği hakkında bir gelişme var mı acaba?
aynen katılıyorum.Şu an kablosuz klavye mausumla siteyi geziyorum dokunmak istesem ekrana bile yetişemem benim gibi tembel kullanıcılara göre değil :)
Performans bakımından iyi olsun yeter.
masaüstü versiyonu ile metro arayüzü için hazırlandığı dediği tarayıcının kendisi. windows 8 için öyle bir ayırım yok... artık başlat menüsü yok.. hani çok mu kötü başlat menüsü dersen tam ekrana geçilmesi iyide o ekrandan sadece metro programlarına erişilmesi kötü. ben başlat menüsüne bastığım zaman isterdim ki tüm programlarım yanı sıra bazı kontrol panel düğmeleri son kullandığım bazı dökümanlar sık kullanılan belgelerin kısa yolları gibi daha işlevsel bir arayüz ile gelmesini beklerdim. ama bugün kaçtane metro arayüzü desteği sunan program var.. mevcut program sayısına oranla sıfır denebilir. öce başlat sonra sağ tık sonra alttan açılan menüden tüm programlar sonra tüm programlar açılsın içinden aradığını bul biraz dolambaşlı bir yol olmuş. hani kısa yolunu eklesen bile metro arayüzünde sadece tek ikon kocaman bir kare çerçeve içinde minik ikonuyla çirkin görünüyor. bugünün teknolojisi değil metro arayüzü yada PClerin değil demeliydim. win8 için dokunmatik en iyi tecrübei, diğer türlü dayatma bir kullanım sunuyor.