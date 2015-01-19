Google, Windows'un yeni bir açığını yayınladı





Geçtiğimiz günlerde Google'ın Project Zero adındaki güvenlik grubunun Windows açığını ortaya çıkardığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Bu hareketiyle Microsoft tarafından eleştirilen Google ise şimdi yeni bir açığı daha yayınladı.

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Windows 7 ve 8 için iki güvenlik açığı yayınlayan Google özellikle bir açığın tehdit oluşturabileceğini düşünüyor. CryptProtectMemory adı verilen ve gizli bilgilerin görünmesini engelleyen fonksiyonun sağlıklı çalışmadığını belirten Google bu açık ile kullanıcıların gizli bilgilerine ulaşılabileceğine dikkat çekiliyor.Google'ın bu yeni hamlesi karşısında Microsoft'un bir açıklamayla cevap verip vermeyeceği merak konusu. Fakat kısa süre içerisinde yayınlanan güncellemeler ile açıkların giderileceği düşünülüyor.