Google, Windows'un yeni bir açığını yayınladı

Geçtiğimiz günlerde Google'ın Project Zero adındaki güvenlik grubunun Windows açığını ortaya çıkardığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Bu hareketiyle Microsoft tarafından eleştirilen Google ise şimdi yeni bir açığı daha yayınladı.
Windows 7 ve 8 için iki güvenlik açığı yayınlayan Google özellikle bir açığın tehdit oluşturabileceğini düşünüyor. CryptProtectMemory adı verilen ve gizli bilgilerin görünmesini engelleyen fonksiyonun sağlıklı çalışmadığını belirten Google bu açık ile kullanıcıların gizli bilgilerine ulaşılabileceğine dikkat çekiliyor.
Google'ın bu yeni hamlesi karşısında Microsoft'un bir açıklamayla cevap verip vermeyeceği merak konusu. Fakat kısa süre içerisinde yayınlanan güncellemeler ile açıkların giderileceği düşünülüyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
o değil de google'daki adamların işi gücü yok windows sürümlerini mi inceliyor nedir ne değildir diye...
adamlar reverse engineering mi yapıyor yoksa googledakiler de mi windowsçu anlamadım
2.3 gbden beri kapanmayan açıklar var.
Her eve pc