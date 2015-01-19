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Google, Windows'un yeni bir açığını yayınladı

4 yıl
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Güvenlik
Oğuz Avcı
Editör
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Google, Windows'un yeni bir açığını yayınladı

Geçtiğimiz günlerde Google'ın Project Zero adındaki güvenlik grubunun Windows açığını ortaya çıkardığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Bu hareketiyle Microsoft tarafından eleştirilen Google ise şimdi yeni bir açığı daha yayınladı.

Windows 7 ve 8 için iki güvenlik açığı yayınlayan Google özellikle bir açığın tehdit oluşturabileceğini düşünüyor. CryptProtectMemory adı verilen ve gizli bilgilerin görünmesini engelleyen fonksiyonun sağlıklı çalışmadığını belirten Google bu açık ile kullanıcıların gizli bilgilerine ulaşılabileceğine dikkat çekiliyor.

Google'ın bu yeni hamlesi karşısında Microsoft'un bir açıklamayla cevap verip vermeyeceği merak konusu. Fakat kısa süre içerisinde yayınlanan güncellemeler ile açıkların giderileceği düşünülüyor.
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Citizen'in Pengueni 4 yıl
Adam virus indirdim telefona virüs bulaştı google delik deşik diyor
Hayır başka ne olmasını bekliyordun. Altta reklam çıkar telefona virüs bulaşmış der google a söver.
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istemsizhareket 4 yıl
madem o kadar iyi biliyorsun yap daha iyi bir desktop os görelim değil mi eeeyyyyy google...

o değil de google'daki adamların işi gücü yok windows sürümlerini mi inceliyor nedir ne değildir diye...

adamlar reverse engineering mi yapıyor yoksa googledakiler de mi windowsçu anlamadım
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Limon- 4 yıl
Çıplak gösteren kamera uygulaması mağdurları da toplanmış,konuya bak
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HyperAkif 4 yıl
daha gelmez bu açıkların sonu
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Kabus87 4 yıl
Bill Gates baba adam 2008 yilinda Marmaris e Geldi yanilmiyorsam Yatının adi Leander di marinaya geldi restaruantta Şef Garsondum.3 kişiydik.150 $ bahşiş birakmisti.Çok mütevazi bir adam helal olsun...
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açmayın-bağıran-karı 4 yıl
Androiddeki açıkları ne yapıyorlar acaba.
2.3 gbden beri kapanmayan açıklar var.
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Xlarge 4 yıl
Google açığı bulunca ilgili firmaya bildirir firmanın 90 gün suresi vardır. Google 90 gün bekler ondan sonra kamuoyu ile paylaşır bu bilgiyi . bu Microsoft 90 gün yan gelip yatmış demek ki.
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OZKNaln 4 yıl
google pc 'c'n yazilim yapsinda
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*GameOver* 4 yıl
windows delik deşik çarşaftır
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Overlord7134 4 yıl
Keske google microsoft rakip olsa pcler ucuzlasa =)
Her eve pc
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CoreXXX 4 yıl
microsoftun teşekkür etmesi gerek bence. dost acı söyler ama düşmanda acı söyler:)
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The Dark Knight 4 yıl
Klasik gugıl. Çare Microsoft
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