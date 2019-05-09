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Huawei, çentiksiz ekran tasarımı için farklı çözümler üretiyor

Çinli akıllı telefon üreticilerinden Huawei, kullanıcılar arasında büyük tartışmalara yol açan çentikli ekran tasarımına yeni çözümler bulmaya çalışıyor. İşte şirketin aldığı son patent.
1 hf.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Essential Phone ve iPhone X ile birlikte hayatımıza giren çentikli ekran modeli, kullanıcılar arasında büyük tartışmalara yol açmaya devam ediyor. Şirketlerin de ekran oranını düşürdüğü gerekçesiyle hoşlanmadığı, ancak trendlere ayak uydurmak zorunda kaldıkları çentikli ekranların sonunun ne zaman geleceği bir muamma. Ancak bu konuda çalışmalar olduğunu söyleyebiliriz.

Kavisli üst çerçeve

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, çentikli ekran tasarımını alt etmenin yeni yollarını arıyor. Şirketin yeni ortaya çıkan 7 Mayıs 2019 tarihli bir patentinde, sensör ve kameraların, çentik yerine üstteki kavisli bir çerçeveye entegre edildiği görülüyor. Şirketin bu çözümü orta veya düşük seviyeli cihazlar için geliştirdiği düşünülüyor.
Tasarım patenti ayrıca cihazın arkasındaki çift kamerayı, parmak izi tarayıcısını ve 3.5mm kulaklık girişini gösterecek kadar da detaylı. Sızan haberlere göre, bu ekran tasarımına sahip Huawei akıllı telefonların 2019 yılı içinde piyasaya sürülmesi oldukça muhtemel.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/huawei-mobiele-telefoon/ Yorum Yaz
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irish 1 hf. en beğenilen
Ön kamerası olmayan telefon seçeneği sunsalar...
Şahsen hiç kullanmıyorum.
Tercih eden olur diye düşünüyorum.
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_bluescream_ 1 hf.
ne gerek var ki ful ekrana. eski telefonlar gibi 10mm bant yerine 3-4mm lik bant yapın mis işte
Yanıtla +23
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al-ozaria 1 hf.
Dizayn olarak çok daha mantıklı bir yaklaşım olmuş.
Yanıtla +14
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DH Misafiri 1 hf.
Çinliler takti kafaya bu çentik olayini zaten. Gittikçe daha farkli kullanisli bir tasarim bulana kadar uğraşmaya devam ederler. KUL LA NI CI LA RIM İÇİN
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huseyincarnege 1 hf.
iyidür iyi
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shadowtr 1 hf.
OLED ekranlara hala ekran altı kamera neden yapamıyorlar bilmiyorum.
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suleyman.ozek 1 hf.
Koyun ön kamerayı alta mi gibi. Hem tutuş iyileşsin. Hem kullanmıyanun gözüne batmasın.
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aytek66 1 hf.
Daha düne kadar 1.5-2 cm lik kasa açıklığı olan telefonlar kullanıyorduk, nedir bu ekranı yukarıya sıfırlama merakı arkadaş bi salın artık. Bence gayet güzel estetik durmuş ekrandan yemek yerine hafif kavisle üstten gelmesi gayet güzel. aşağının da sıfıra sıfır olması taraftarı değilim zira artık telefonları elde tutamaz oluyor insan. Tam ekran yaptıktan sonra tekrar boşluk bırakmaya başlayacaklar, tıpkı önceden telefonları küçültmeye çalışıp şimdi tekrar büyütmeye çalıştıkları gibi.
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akbirkurt 1 hf.
Kötü.
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cabriyo 1 hf.
bence kenarlar kalın olmalı. zaten telefon kılıfı takıyoruz kenar kalınlaşıyor. kılıf ile kalınlaşacağına kendiliğinden kalın olsun dayanıklı olsun.
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sarıkanaryam 1 hf.
Centik disa tasmis :))
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Şeref60 1 hf. yeni yorumcu
Yok illa sıfır beden olacak
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Orange dragon 1 hf.
Bence çerçeve gitmemeli çünkü tombul parmaklar sendromu diye bir şey var
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