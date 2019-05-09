Huawei, çentiksiz ekran tasarımı için farklı çözümler üretiyor

Essential Phone ve iPhone X ile birlikte hayatımıza giren çentikli ekran modeli, kullanıcılar arasında büyük tartışmalara yol açmaya devam ediyor. Şirketlerin de ekran oranını düşürdüğü gerekçesiyle hoşlanmadığı, ancak trendlere ayak uydurmak zorunda kaldıkları çentikli ekranların sonunun ne zaman geleceği bir muamma. Ancak bu konuda çalışmalar olduğunu söyleyebiliriz.

Kavisli üst çerçeve

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, çentikli ekran tasarımını alt etmenin yeni yollarını arıyor. Şirketin yeni ortaya çıkan 7 Mayıs 2019 tarihli bir patentinde, sensör ve kameraların, çentik yerine üstteki kavisli bir çerçeveye entegre edildiği görülüyor. Şirketin bu çözümü orta veya düşük seviyeli cihazlar için geliştirdiği düşünülüyor.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/huawei-mobiele-telefoon/

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Tasarım patenti ayrıca cihazın arkasındakivegösterecek kadar da detaylı. Sızan haberlere göre, bu ekran tasarımına sahipakıllı telefonlarınpiyasaya sürülmesi oldukça muhtemel.