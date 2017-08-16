Google artık alerjik hava tahmini de gösterecek

ABD’li teknoloji devi Google gün geçtikçe insanların hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise havadaki polenlere alerjisi olan kişiler için duyurduğu yeni özellik oldu.
Google’in belirttiğine göre ABD’de nisan, mayıs ve eylül aylarında ‘’alerji’’ araması tavan yapıyor. Bunun için The Weather Channel ile ortaklaşa çalışma yürüten firma polene karşı olan alerjisi sebebiyle işleri aksayabilen insanların duruma göre önlem alması için bölgesel polen tahminleri sunacak. İsteyen kullanıcılar polen düzeyi yükseldiğinde bildirim de alabilecek
Bildirim de alınabilecek
Aslında bölgesel polen durumunu takip edebileceğiniz siteler mevcut lakin Google’in yeni özelliği çoğu kullanıcı için daha pratik olacaktır. Son olarak özelliğin şu an için ülkemizde aktif olmadığını da belirtelim.
https://www.blog.google/products/search/achoo-watch-out-seasonal-sniffles-pollen-forecasts-google/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle