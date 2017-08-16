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Şu anda 1 kişi burada

Google artık alerjik hava tahmini de gösterecek

İnternet devi Google aramalarda artık hava durumunun yanı sıra havadaki polen durumunu da gösterecek. Firmanın duyurduğu yeni özellik oldukça faydalı olacağa benziyor.
1 yıl
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Web Siteleri
Metehan Göktaş
Yazar
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ABD’li teknoloji devi Google gün geçtikçe insanların hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise havadaki polenlere alerjisi olan kişiler için duyurduğu yeni özellik oldu.
Uzunca bir süredir arama motorunda hava durumu şeklinde arama yaptığınızda konumunuza dayalı sonuçlar listelenmekteydi. Gelen bilgilere göre firma daha faydalı içerikler sunabilmek için artık bulunduğunuz bölgenin hava durumunun yanı sıra polen tahminlerini de gösterecek.
 

Bildirim de alınabilecek

Google’in belirttiğine göre ABD’de nisan, mayıs ve eylül aylarında ‘’alerji’’ araması tavan yapıyor. Bunun için The Weather Channel ile ortaklaşa çalışma yürüten firma polene karşı olan alerjisi sebebiyle işleri aksayabilen insanların duruma göre önlem alması için bölgesel polen tahminleri sunacak. İsteyen kullanıcılar polen düzeyi yükseldiğinde bildirim de alabilecek

Aslında bölgesel polen durumunu takip edebileceğiniz siteler mevcut lakin Google’in yeni özelliği çoğu kullanıcı için daha pratik olacaktır. Son olarak özelliğin şu an için ülkemizde aktif olmadığını da belirtelim.
https://www.blog.google/products/search/achoo-watch-out-seasonal-sniffles-pollen-forecasts-google/ Yorum Yaz
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BSG 1 yıl
Valla benim gibi alerjisi olanlar için gayet iyi bir özellik. Şayet dışarıdan ufak bir şey gibi gözükse de yukarıda yazan aylarda evden dışarı çıkabilmek bile çok zor.
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kadirirdem 1 yıl
En çok polene alerjisi onlara yarar bu...
1 Yanıt Yanıtla
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Guest-F8946C419 1 yıl kadirirdem
kadirirdem
En çok polene alerjisi onlara yarar bu...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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skythunderr 1 yıl
daha buyuk gif yokmuydu?
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Mr.Prestige 1 yıl
Allah razı olsun
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