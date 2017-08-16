Google artık alerjik hava tahmini de gösterecek

Bildirim de alınabilecek

https://www.blog.google/products/search/achoo-watch-out-seasonal-sniffles-pollen-forecasts-google/

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ABD’li teknoloji devigün geçtikçe insanların hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise havadakiolan kişiler için duyurduğu yeni özellik oldu.Uzunca bir süredir arama motorundaşeklinde arama yaptığınızdasonuçlar listelenmekteydi. Gelen bilgilere göre firma dahasunabilmek için artık bulunduğunuz bölgenin hava durumunun yanı sırade gösterecek.Google’in belirttiğine göreveaylarındaaraması tavan yapıyor. Bunun içinile ortaklaşa çalışma yürüten firma polene karşı olan alerjisi sebebiyleinsanların duruma göre önlem alması için bölgeselsunacak. İsteyen kullanıcılarbildirim de alabilecekAslındapolen durumunusiteler mevcut lakin Google’in yeni özelliği çoğu kullanıcı içinolacaktır. Son olarak özelliğin şu an için ülkemizdeda belirtelim.