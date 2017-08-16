Google Allo da masaüstü platforma geldi

Skype, WhatsApp, LINE, KakaoTalk, Discord ve Facebook Messenger gibi uygulamaların ortak özelliği, mobil cihazlarda olduğu gibi masaüstünde de kullanılabiliyor olmaları. Bu da kullanıcıların telefonlarında veya bilgisayarlarında sohbet etme seçeneğine sahip oldukları anlamına geliyor. Öte yandan Google'ın Allo uygulaması şu ana kadar sadece mobille sınırlı durumdaydı fakat bu durum artık değişti.

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Arama devi aslında bu yılın başlarında Allo'nun webe geleceğini ima etmişti. Hatta geçen ay bu özelliğin kullanıma sunulmasına sadece birkaç hafta uzakta olduğumuz söyleniyordu. Allo uygulamasındaki menüye eklenen "Web için Allo" seçeneğiyle artık gerçeğe dönüşmüş durumda. Yani artık arkadaşlarınızla Allo aracılığıyla sohbet etmek için bilgisayarınızı kullanmanız mümkün.

Android telefon kullanıyorsanız çalışıyor. Bunun için yapmanız gereken şey Chrome tarayıcısını açarak Menü > Web için Allo > QR Kodunu Tara'ya dokunarak tarayıcı ekranındaki QR kodu taramanız gerekiyor. Böylelikle tıpkı WhatsApp'ın web sürümünde olduğu gibi oturum açmış olacaksınız. Web için Allo özelliği sadece bilgisayarlarda vekullanıyorsanız çalışıyor. Bunun için yapmanız gereken şey Chrome tarayıcısını açarak g.co/alloforweb adresini ziyaret etmek. Daha sonra Allo'yu çalıştırıp'ya dokunarak tarayıcı ekranındaki QR kodu taramanız gerekiyor. Böylelikle tıpkı WhatsApp'ın web sürümünde olduğu gibi oturum açmış olacaksınız.

https://techcrunch.com/2017/08/15/google-allo-arrives-on-web-only-pairs-with-android-phones-at-launch/