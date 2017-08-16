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Google Allo da masaüstü platforma geldi

Google'ın akıllı mesajlaşma uygulaması Allo artık masaüstü platformda da kullanılabiliyor. Bundan böyle arkadaşlarınızla Allo üzerinden sohbet etmek için bilgisayarınızı kullanabilirsiniz.
1 yıl
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2
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Skype, WhatsApp, LINE, KakaoTalk, Discord ve Facebook Messenger gibi uygulamaların ortak özelliği, mobil cihazlarda olduğu gibi masaüstünde de kullanılabiliyor olmaları. Bu da kullanıcıların telefonlarında veya bilgisayarlarında sohbet etme seçeneğine sahip oldukları anlamına geliyor. Öte yandan Google'ın Allo uygulaması şu ana kadar sadece mobille sınırlı durumdaydı fakat bu durum artık değişti.
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Arama devi aslında bu yılın başlarında Allo'nun webe geleceğini ima etmişti. Hatta geçen ay bu özelliğin kullanıma sunulmasına sadece birkaç hafta uzakta olduğumuz söyleniyordu. Allo uygulamasındaki menüye eklenen "Web için Allo" seçeneğiyle artık gerçeğe dönüşmüş durumda. Yani artık arkadaşlarınızla Allo aracılığıyla sohbet etmek için bilgisayarınızı kullanmanız mümkün.
Web için Allo özelliği sadece bilgisayarlarda ve Android telefon kullanıyorsanız çalışıyor. Bunun için yapmanız gereken şey Chrome tarayıcısını açarak g.co/alloforweb adresini ziyaret etmek. Daha sonra Allo'yu çalıştırıp Menü > Web için Allo > QR Kodunu Tara'ya dokunarak tarayıcı ekranındaki QR kodu taramanız gerekiyor. Böylelikle tıpkı WhatsApp'ın web sürümünde olduğu gibi oturum açmış olacaksınız. 

https://techcrunch.com/2017/08/15/google-allo-arrives-on-web-only-pairs-with-android-phones-at-launch/ Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl
Peki illa telefon da bağlı olmak zorunda mı acep?
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YereDusenAdam 1 yıl Kerim5100
Kerim5100
Peki illa telefon da bağlı olmak zorunda mı acep?

Aynen. WhatsApp gibi telefon numaranıza bağlı olduğu için, yani Facebook gibi hesap olmadığı için telefonun bağlı kalması gerekiyor. Uygulama güzel de keşke daha çok insan kullansa.
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