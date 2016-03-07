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Google balonları, Hindistan'a internet götürüyor

Dünyada halen 3 milyar civarında insanın internet erişimi olmadığı tahmin ediliyor ve teknoloji devleri, internet hizmeti sağlamak için çalışıyor. Google bunlardan birisi.
3 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın gelişmemiş ükelerdeki kırsal kesimlere, hava balonlarıyla internet götürme projesi Project Loon, Hintli vatandaşlara hizmet sunmak amacıyla havalanmaya hazırlanıyor. Yetkililerle görüşme yapan Google, önümüzdeki aylarda ilk balonları uçurma amaçlarında.

Project Loon nedir?


Google'ın hava balonlarına interneti yayma misyonu yüklediği Project Loon, yerden 20km yüksekliğe çıkarak, en fazla 19 kilometrekarelik bir alana internet erişimi sağlamayı hedefliyor. Güneş enerjili pompalar ile balon uzaktan kontrol edilebilirken, 100 güne kadar havada kalabiliyor. Uydulardan alınan internet, özel sinyallerle WiFi olarak yere iletiliyor.

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Elbette interneti kullanabilmek için, sinyalleri dönüştürmeye ihtiyaç var. Kırsal kesimlerde bu tür dönüştürücüler çok pahalı olacağı için, bütün yük operatörlerin omuzlarına biniyor. Operatörler, baz istasyonlarına özel dönüştürücüler yerleştirerek interneti alıyor ve sonrasında da abonelerine geniş bant olarak dağıtıyor. Elde edilen gelir de Google ve operatörler arasında pay ediliyor.

Hindistan


Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan, analizlere göre 2020 yılında dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı haline gelecek. Bununla birlikte yaklaşık 880 milyon kişi kırsal kesimde yaşıyor ve internet erişimi çok kısıtlı. Bir süre önce Facebook, Free Basics projesiyle belirli sitelere ücretsiz erişim imkanı sağlamak için harekete geçmişti ancak yetkililer, haksız rekabet olacağı gerekçesiyle yasak getirmişti.

Google ise hükümetten destek gördüğünü ifade ediyor zira haksız rekabet oluşturacak bir konu yok. Merkezi yerlere ulaşan internet, Google'ın katkılarıyla aynı şekilde kırsal kesimlere ulaşıyor. Bedeli de tahsil ediliyor. Yani Google, bir nevi hükümete yardımcı oluyor. Firma, yeterli operatör desteği sağladıktan sonra deneme sürecine başlayacak.
 

http://www.cnet.com/news/googles-magic-internet-balloons-bringing-wi-fi-to-india/ Yorum Yaz
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homebird 3 yıl
Aç adama internet.İyiymiş
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