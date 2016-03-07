Google balonları, Hindistan'a internet götürüyor

Project Loon nedir?

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Hindistan

Google'ın gelişmemiş ükelerdeki kırsal kesimlere, hava balonlarıyla internet götürme projesi, Hintli vatandaşlara hizmet sunmak amacıyla havalanmaya hazırlanıyor. Yetkililerle görüşme yapan, önümüzdeki aylarda ilk balonları uçurma amaçlarında.Google'ın hava balonlarına interneti yayma misyonu yüklediği, yerden 20km yüksekliğe çıkarak, en fazla 19 kilometrekarelik bir alana internet erişimi sağlamayı hedefliyor. Güneş enerjili pompalar ile balon uzaktan kontrol edilebilirken, 100 güne kadar havada kalabiliyor. Uydulardan alınan internet, özel sinyallerleolarak yere iletiliyor.Elbette interneti kullanabilmek için, sinyalleri dönüştürmeye ihtiyaç var. Kırsal kesimlerde bu tür dönüştürücüler çok pahalı olacağı için, bütün yük operatörlerin omuzlarına biniyor. Operatörler, baz istasyonlarına özel dönüştürücüler yerleştirerek interneti alıyor ve sonrasında da abonelerine geniş bant olarak dağıtıyor. Elde edilen gelir de Google ve operatörler arasında pay ediliyor.Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan, analizlere göre 2020 yılında dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı haline gelecek. Bununla birlikte yaklaşık 880 milyon kişi kırsal kesimde yaşıyor ve internet erişimi çok kısıtlı. Bir süre önce Facebook,projesiyle belirli sitelere ücretsiz erişim imkanı sağlamak için harekete geçmişti ancak yetkililer, haksız rekabet olacağı gerekçesiyle yasak getirmişti.ise hükümetten destek gördüğünü ifade ediyor zira haksız rekabet oluşturacak bir konu yok. Merkezi yerlere ulaşan internet, Google'ın katkılarıyla aynı şekilde kırsal kesimlere ulaşıyor. Bedeli de tahsil ediliyor. Yani Google, bir nevi hükümete yardımcı oluyor. Firma, yeterli operatör desteği sağladıktan sonra deneme sürecine başlayacak.