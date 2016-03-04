"Chrome 49, akıcı kaydırma özelliğini varsayılan hale getiriyor"

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"Android N ile bildirim menüsü değişiyor"

İnternet tarayıcısını yıllardır geliştirmeye devam eden Google, pek çok önemli yenilik ve iyileştirmeler ile 49. sürüme kadar geldi. Son sürümde de bazı yenilikler ve özellikle güvenlik tarafında yapılan iyileştirmeler yer alıyor.Google'ın servislerinde bilinmeyen açıkları bulan kullanıcıları ödüllendirdiğini biliyoruz. Son olarak Blink, Pepper Plugin, Extensions, libpng gibi pek çok servisin hataları bu şekilde giderildi., kullanıcılara toplamda 14500$ ödül dağıttı. Chrome 49 sürümü ise, bu süreçte 26 tane güvenlik yaması kazandı. Bunlar arasında hafıza sızıntıları, zayıf noktalar ve güvenlik katmanlarını aşabilecek tehditler yer alıyor.Kullanıcı tarafında ise akıcı ve hızlı kaydırma özelliği varsayılan olarak açık halde geliyor. Daha önceki sürümlerde, kullanıcının kapalı bir şekilde gelen özelliği manuel olarak açık hale getirmesi gerekiyordu. Bunlar dışında yine pek çok performans iyileştirmesi ve hataların giderilmesi yer alıyor.an itibariyleveplatformları için erişilebilir durumda.güncellemesi ise önümüzdeki günlerde başlayacak.