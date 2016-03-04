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Chrome 49, akıcı kaydırma özelliğini varsayılan hale getiriyor

Kendisini sürekli geliştirmeye devam eden Google'ın internet tarayıcısı Chrome, güvenlik açıklarına odaklandığı 49 nolu sürümünü kullanıcıların beğenisine sunuyor.
3 yıl
4,1b
1
15
Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet tarayıcısını yıllardır geliştirmeye devam eden Google, pek çok önemli yenilik ve iyileştirmeler ile 49. sürüme kadar geldi. Son sürümde de bazı yenilikler ve özellikle güvenlik tarafında yapılan iyileştirmeler yer alıyor.

Google'ın servislerinde bilinmeyen açıkları bulan kullanıcıları ödüllendirdiğini biliyoruz. Son olarak Blink, Pepper Plugin, Extensions, libpng gibi pek çok servisin hataları bu şekilde giderildi. Google, kullanıcılara toplamda 14500$ ödül dağıttı. Chrome 49 sürümü ise, bu süreçte 26 tane güvenlik yaması kazandı. Bunlar arasında hafıza sızıntıları, zayıf noktalar ve güvenlik katmanlarını aşabilecek tehditler yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Android N ile bildirim menüsü değişiyor"
Kullanıcı tarafında ise akıcı ve hızlı kaydırma özelliği varsayılan olarak açık halde geliyor. Daha önceki sürümlerde, kullanıcının kapalı bir şekilde gelen özelliği manuel olarak açık hale getirmesi gerekiyordu. Bunlar dışında yine pek çok performans iyileştirmesi ve hataların giderilmesi yer alıyor. Chrome 49 an itibariyle Windows, Linux ve OS X platformları için erişilebilir durumda. Android güncellemesi ise önümüzdeki günlerde başlayacak.
 

http://www.androidheadlines.com/2016/03/google-releases-chrome-49-stable-with-smooth-scrolling.html Yorum Yaz
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grandcross 3 yıl en beğenilen
başlığı görüp akıcı kaydırma ne olaki acep diye girdim ama cevaba yakın bir cümle bile bulamadım
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zdniz 3 yıl
ya chrome yavaşladı yada diger tarayıcılar hızlandı nedense bende artık eskisi gibi hızlı diğil.
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veliusta 3 yıl
Yıl olmuş 2016. Firefox ve Chromium varken halen Chrome kullanlar insanlar var. Aklım almıyor..
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kadirirdem 3 yıl
başlık ile içerik uyumsuzluğu...
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demo22 3 yıl
49 sürümüne geçince metin yazı düzgün görüntülenmiyor....
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okanner48 3 yıl
PC'de ölçekleme desteği hâlâ yok. 490 da çıksa birşey ifade etmiyor.
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grandcross 3 yıl
başlığı görüp akıcı kaydırma ne olaki acep diye girdim ama cevaba yakın bir cümle bile bulamadım
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FRAPS_TR 3 yıl
Firefoxda 5 yıldır olan özelliği yeni getirmişler
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bkaakco 3 yıl FRAPS_TR
lumiafanx920

Firefoxda 5 yıldır olan özelliği yeni getirmişler


"Kullanıcı tarafında ise akıcı ve hızlı kaydırma özelliği varsayılan olarak açık halde geliyor. Daha önceki sürümlerde, kullanıcının kapalı bir şekilde gelen özelliği manuel olarak açık hale getirmesi gerekiyordu."

"Chrome 49, akıcı kaydırma özelliğini varsayılan hale getiriyor"
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OneMinuteTR 3 yıl
mahsur kalan adam
bende de son bir haftadır 7 8sekmeden sonra hangisine geçsem yeniden yükleme yapıyor ssd kullanmama rağmen

SSD kullanıyorsanız muhtemelen en az 8 gb raminiz vardır ama yine de söyleyeyim ram dolunca sekmeleri boşaltmaya başlıyor olabilir görev yöneticisinden ram doluluk oranının %75 %80 i geçmediğinden emin olun
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Virinom 3 yıl
zdniz
ya chrome yavaşladı yada diger tarayıcılar hızlandı nedense bende artık eskisi gibi hızlı diğil.

Yıllardır biriken önbellek ve cookielerden kaynaklı olabilir(temizlemediğinizi varsayarak söylüyorum).
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FatihAsl 3 yıl
10 yıllık bilgisayarımda kusursuz çalışıyor
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WoXeD 3 yıl
chrome uçok sevmeme rağmen, 32gb ram 2x raid 0 ssd olan makinede bile kasılmalar yaşadığı için firefox a döndüm.
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mahsur kalan adam 3 yıl
bende de son bir haftadır 7 8sekmeden sonra hangisine geçsem yeniden yükleme yapıyor ssd kullanmama rağmen
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fatih-8 3 yıl mahsur kalan adam
mahsur kalan adam
bende de son bir haftadır 7 8sekmeden sonra hangisine geçsem yeniden yükleme yapıyor ssd kullanmama rağmen

Ayni sorun bende de var. Eskiden ram ağzına kadar da dolsa böyle yapmazdi.
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