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İnternet tarayıcısını yıllardır geliştirmeye devam eden Google, pek çok önemli yenilik ve iyileştirmeler ile 49. sürüme kadar geldi. Son sürümde de bazı yenilikler ve özellikle güvenlik tarafında yapılan iyileştirmeler yer alıyor.
Google'ın servislerinde bilinmeyen açıkları bulan kullanıcıları ödüllendirdiğini biliyoruz. Son olarak Blink, Pepper Plugin, Extensions, libpng gibi pek çok servisin hataları bu şekilde giderildi. Google, kullanıcılara toplamda 14500$ ödül dağıttı. Chrome 49 sürümü ise, bu süreçte 26 tane güvenlik yaması kazandı. Bunlar arasında hafıza sızıntıları, zayıf noktalar ve güvenlik katmanlarını aşabilecek tehditler yer alıyor.
Ayrıca Bkz. "Android N ile bildirim menüsü değişiyor"
Kullanıcı tarafında ise akıcı ve hızlı kaydırma özelliği varsayılan olarak açık halde geliyor. Daha önceki sürümlerde, kullanıcının kapalı bir şekilde gelen özelliği manuel olarak açık hale getirmesi gerekiyordu. Bunlar dışında yine pek çok performans iyileştirmesi ve hataların giderilmesi yer alıyor. Chrome 49 an itibariyle Windows, Linux ve OS X platformları için erişilebilir durumda. Android güncellemesi ise önümüzdeki günlerde başlayacak.
http://www.androidheadlines.com/2016/03/google-releases-chrome-49-stable-with-smooth-scrolling.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"Kullanıcı tarafında ise akıcı ve hızlı kaydırma özelliği varsayılan olarak açık halde geliyor. Daha önceki sürümlerde, kullanıcının kapalı bir şekilde gelen özelliği manuel olarak açık hale getirmesi gerekiyordu."
"Chrome 49, akıcı kaydırma özelliğini varsayılan hale getiriyor"
SSD kullanıyorsanız muhtemelen en az 8 gb raminiz vardır ama yine de söyleyeyim ram dolunca sekmeleri boşaltmaya başlıyor olabilir görev yöneticisinden ram doluluk oranının %75 %80 i geçmediğinden emin olun
Yıllardır biriken önbellek ve cookielerden kaynaklı olabilir(temizlemediğinizi varsayarak söylüyorum).
Ayni sorun bende de var. Eskiden ram ağzına kadar da dolsa böyle yapmazdi.
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