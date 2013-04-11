Google, bilgisayar gözlük projesi için Glass Collective adlı bir girişim oluşturuyor





Geçen yıl Google Glass ürünü için ses getiren bir tanıtıma imza atan Google, ilk etapta geliştiricilere dağıtacağı ilk parti ürünü gelecek ay göndermeye başlayacak. Bunun haricinde yapılan bir yarışma ile de aralarında ünlülerin de olduğu pek çok kişiye de ürün hediye edilecek.





Gözlüğü için önemli geliştirici konferansları gerçekleştiren Google, bununla birlikte göz teknolojileri girişimlerini mali olarak desteklemek için bir girişim başlattığını duyurdu.





Girişimin amacı göz takip ve giyilebilir bilgisayar konularında teknoloji geliştiren küçük girişimlerin önünü açmak ve dolayısıyla Google Glass için kullanılacak teknolojileri hazır hale getirmek. Girişimin içerisinde Google Ventures, Andreessen Horowitz ve Kleiner Perkins Caufield & Byers gibi popüler yatırım firmaları yer almış durumda.





Girişim ABD çapındaki seçilen tüm girişimlere mali destekte bulunacak. Böylece teknoloji geliştirme hızlanacak ve Google Glass'ın taban yayılması da çabuklaşacak.

http://www.engadget.com/2013/04/10/google-forms-the-glass-collective-to-invest-in-eye-technology/