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Google, bilgisayar gözlük projesi için Glass Collective adlı bir girişim oluşturuyor

6 yıl
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, bilgisayar gözlük projesi için Glass Collective adlı bir girişim oluşturuyor

Geçen yıl Google Glass ürünü için ses getiren bir tanıtıma imza atan Google, ilk etapta geliştiricilere dağıtacağı ilk parti ürünü gelecek ay göndermeye başlayacak. Bunun haricinde yapılan bir yarışma ile de aralarında ünlülerin de olduğu pek çok kişiye de ürün hediye edilecek.

Gözlüğü için önemli geliştirici konferansları gerçekleştiren Google, bununla birlikte göz teknolojileri girişimlerini mali olarak desteklemek için bir girişim başlattığını duyurdu. 

Girişimin amacı göz takip ve giyilebilir bilgisayar konularında teknoloji geliştiren küçük girişimlerin önünü açmak ve dolayısıyla Google Glass için kullanılacak teknolojileri hazır hale getirmek. Girişimin içerisinde Google Ventures, Andreessen Horowitz ve Kleiner Perkins Caufield & Byers gibi popüler yatırım firmaları yer almış durumda. 

Girişim ABD çapındaki seçilen tüm girişimlere mali destekte bulunacak. Böylece teknoloji geliştirme hızlanacak ve Google Glass'ın taban yayılması da çabuklaşacak. 

http://www.engadget.com/2013/04/10/google-forms-the-glass-collective-to-invest-in-eye-technology/ Yorum Yaz
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onsos1100 6 yıl en beğenilen
soldaki adamın kafa.
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cepni27 6 yıl
tipe değil! o yumurta kafa dediğiniz adam netscape'in kurucusuydu.
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digimon52 6 yıl
yumurta kafa :D
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Guest-334F3CF19 6 yıl
İyi ki reklam yüzü değiller
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QuantumVM 6 yıl
Sağdaki normal ama diğer ikisi uzaylıya benziyor. Resimde görüldüğü gibi normal insanlarda bu gözlük çok kötü duruyor. Tipinizin biraz sıradışı olması lazım.
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Narthyard 6 yıl QuantumVM
QuantumVM

Sağdaki normal ama diğer ikisi uzaylıya benziyor. Resimde görüldüğü gibi normal insanlarda bu gözlük çok kötü duruyor. Tipinizin biraz sıradışı olması lazım.

Yılın yorumu, hak veriyorum. Zaten ürün de sıradışı.
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OverClocK1ng 6 yıl
Esasında çok yaratıcı fikirlere sahip birisiyimdir.
Normalde program yazabiliyor olsam, şu gözlükler için Saç Yazılımı yazardım.
Gözlüğü takan kişinin gözünün önüne çeşitli saç modelleri gelebiliyor ve istenilen modeller arasında gezilebiliyor olurdu.
Böylece bu programı elit kuaförler satın alırdı. Gelen müşterinin resmini çekip bir perdeye yansıtarak, müşteriye gözlüğü taktırıp "Gözlüğün ekranına gelen saç modelini kafanızın üst tarafına getirerek size uyan ve hoşunuza giden modeli seçebilir veya size en iyi giden saç tipini bulabilirsiniz" derlerdi...
Tabi bu programla falan da yapılabilir ama gözlük revaçta olduğu için daha sosyetik bir havası olurdu...
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onsos1100 6 yıl en beğenilen
soldaki adamın kafa.
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