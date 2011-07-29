Google bulut müzik servisini ABD'de davetiye sistemiyle başlatıyor

Bulut bilişim teknolojileri daha az masraflı ve internet olan heryerden ulaşılır olması nedeniyle hem firmalar hem de son kullanıcı tarafından daha fazla tercih ediliyor. İlk olarak depolama seçenekleriyle başlayan bu teknolojiler döküman düzenleme hizmetinin ardından müzik dünyasına da kapısını açtı. Ülkemizde henüz yaygın kullanımda olmayan müzik servisleri ABD'de büyük bir rekabet içinde.





Amazon ve Spotify firmasının ABD'de bulut müzik hizmetini başlatmasının ardından Google Music hizmeti de Mayıs ayından bu yana devam eden kapalı beta sürecini davetiye sistemine çevirdi. Sistem şu an sadece ABD sınırları içerisinde çalışıyor.





Google+'dakinin aksine sisteme başvuranlara tek davetiye, beta sürecinden bu yana üyeliği devam edenlere ise 2 davetiye hakkı veriliyor.





Google yeni servisi için henüz hiçbir plak şirketiyle kesin anlaşma yapmadı. O yüzden servis sadece kullanıcıların kendi müziklerini yükleyerek bir web veya Android uygulaması ile dinlemeleri üzerine dayanıyor.





Ancak Amazon'un hiçbir yüklemeye gerek kalmadan MP3 mağazasını Cloud Music servisi ile entegre etmesi ve Apple'ın sonbaharda uygulamaya koyacağı iTunes Match servisi Google'ın şu an bile çok önünde ilerliyor. Google'ın müzik servisini iddialı konuma getirebilmesi için lisans anlaşmalarını bitirmesi şart.



