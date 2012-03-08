Google çapraz oyun platformu ve dergi servisini Play ile başlatmayı planlıyor

Kısa süre önce uygulama mağazası Android Market'i daha geniş bir platform olan Play Store ile değiştiren Google, yeni platformu ile farklı alanlara da açılmayı planlıyor.

Google+ ürün yöneticisi Punit Soni, firmasının Chrome, Android ve Google+ gibi öncü hizmetlerini Google Play çatısı altında toplayarak özellikle oyun geliştirmeyi kolaylaştırmak ve çapraz platformlar arasında oynanabilecek oyunlar ortaya koymayı amaçladıklarını belirtti.





Böylece Google+ üzerinde oynadığınız bir oyunu Android ve Chrome tarayıcısı üzerinden de devam ettirebileceksiniz.





Play hizmetinde ayrıca Hangouts ve özel bir ödeme yöntemi de kullanıcılara sunulacak. Platformun gelecek yıl başında devreye alınması planlanıyor. Platform bir anda faaliyete geçmeyecek. Kullanıcıların görüşlerinin de alınacağı bir süreç gerçekleşecek.





Play mağazasına kısa süre sonra eklenmesi planlanan kategorilerin ise sesli kitaplar ve dergi olacağı yardım sayfasında ortaya çıktı. Bu tür genişlemelerle Play Store, Apple'ın iTunes platformuna en büyük rakip haline gelecek.





Hali hazırda pek çok dergi ve sesli kitaplar platformdan bağımsız Zinio gibi uygulamalarla kullanıcılara sunuluyor. Google, yapacağı anlaşmalarla sadece kendi mağazasında satılacak yayınlar ve özel sürümler hazırlatabilecek. Bu da rekabette büyük bir avantaj sağlayacak.