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Google çocuk pornosu ile mücadele için yeni bir içerik engelleme sistemi geliştirdi

5 yıl
1,7b
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google çocuk pornosu ile mücadele için yeni bir içerik engelleme sistemi geliştirdi

İnternette en tehlikeli siber suçlardan birisi sayılan çocuk pornosu ile ilgili atılan adımlar her geçen gün artıyor. Ülke makamları da gerekli tedbirlerin alınması için arama motoru hizmeti veren firmalara bu konuda yaptığı baskılar yapıyor. Arama devi Google da buna yönelik yeni bir engelleme aracı geliştirdi.

Bugüne kadar çocuk pornosu ile mücadele eden kurum ve organizasyonların yasak görüntüleri tespit ettikleri kendilerine ait veritabanları bulunmaktaydı. Google bir ortak platform kurarak bu kuruluşların tespitlerini bir havuzda toplamayı ve daha kolay katkı yapılmasını sağlamayı hedefliyor.

Google 2008 yılından bu yana çocuk pornosu içeriklerini arama sonuçlarında engellemekteydi. İngiltere başbakanının yaptığı açıklamalar sonrasında tedbirlerin artırıldığı kaydediliyor. Google üçüncü taraf kuruluşların da katkısıyla filtreleme özelliğini geliştirmeyi planlıyor. Google ayrıca kendi bağımsız filtreleme yazılımlarını geliştirenler için de 2 milyon dolarlık fon ayırmış durumda.

http://www.theverge.com/2013/6/16/4435858/google-combat-child-pornography-open-database-plan Yorum Yaz
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MIKROP DOGAN 5 yıl en beğenilen
önemli olan içeriği bulmayı engellemek değil, içeriğin yapımına engel olmak
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carter 5 yıl
O verileri topladıktan sonra ilgili ülkelere de iletse şahane olur.
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ugurcankorkmaz 5 yıl
MIKROP DOGAN
önemli olan içeriği bulmayı engellemek değil, içeriğin yapımına engel olmak

Kesinlikle katılıyorum.
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Guest-89A521F1-A 5 yıl
Umarım böyle işleri yapmaya çalışan insanlar cezalandırılır, nasıl bir mantıktır bu ? nasıl bir insanlıktır bu ? yorumsuz...
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MIKROP DOGAN 5 yıl en beğenilen
önemli olan içeriği bulmayı engellemek değil, içeriğin yapımına engel olmak
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