Google, fotoğraflar servisini geliştirmek için Odysee uygulamasını satın aldı

Kendi servislerini daha iyi hale getirmek için sık sık farklı şirketleri bünyesine katan internet devi Google'ın bu seferki tercihi fotoğraf / video odaklı Odysee girşimi oldu.

iOS ve Android platformlarında uygulama olarak yer alan Odysee, kişilerin akıllı cihazlarında çektikleri fotoğraf ile videoları otomatik olarak bilgisayarlarında yedekleme ya da istenildiği takdirde belirlenen arkadaşlar için özel paylaşma bağlantıları oluşturma noktasında etkili bir kullanım süreci ortaya koyuyor. 23 Şubat tarihine kadar hizmet vermeye devam edecek ve daha sonra Google+ bünyesinde çalışma gösterecek olan Odysee ekibi, yüksek ihtimalle Google+ Fotoğraflar servisine çok daha gelişmiş paylaşma ve yedekleme özellikleri getirecek. Bu satın almanın özellikle Google'ın hedeflediği Google+'dan bağımsız "Fotoğraflar" servisi için yapıldığı, bu sayede Facebook, Instagram, Flickr ve Dropbox gibi diğer firmalarla daha iyi rekabet edilebileceği de söylenenler arasında yer alıyor.

Konu hakkında Odysee'nin hazırladığı özel sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.





http://techcrunch.com/2015/02/08/google-odysee/?ncid=rss