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Google, fotoğraflar servisini geliştirmek için Odysee uygulamasını satın aldı

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google, fotoğraflar servisini geliştirmek için Odysee uygulamasını satın aldı
Kendi servislerini daha iyi hale getirmek için sık sık farklı şirketleri bünyesine katan internet devi Google'ın bu seferki tercihi fotoğraf / video odaklı Odysee girşimi oldu.
iOS ve Android platformlarında uygulama olarak yer alan Odysee, kişilerin akıllı cihazlarında çektikleri fotoğraf ile videoları otomatik olarak bilgisayarlarında yedekleme ya da istenildiği takdirde belirlenen arkadaşlar için özel paylaşma bağlantıları oluşturma noktasında etkili bir kullanım süreci ortaya koyuyor. 23 Şubat tarihine kadar hizmet vermeye devam edecek ve daha sonra Google+ bünyesinde çalışma gösterecek olan Odysee ekibi, yüksek ihtimalle Google+ Fotoğraflar servisine çok daha gelişmiş paylaşma ve yedekleme özellikleri getirecek. Bu satın almanın özellikle Google'ın hedeflediği Google+'dan bağımsız "Fotoğraflar" servisi için yapıldığı, bu sayede Facebook, Instagram, Flickr ve Dropbox gibi diğer firmalarla daha iyi rekabet edilebileceği de söylenenler arasında yer alıyor.
Konu hakkında Odysee'nin hazırladığı özel sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 


http://techcrunch.com/2015/02/08/google-odysee/?ncid=rss Yorum Yaz
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yokbeolumbe 4 yıl
Bu işin tekeli olmuş Instagram var tutmaz.
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DH Anasayfa 4 yıl
Google her şeyi satın alıyor. o.o
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doctor_bey 4 yıl
Instagrama rakip olacakmış
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mcrew 4 yıl
android iyice saçmalamaya başladı

bir buçuk senede bir telefon değiştirip 3-4 ayda bir format atmak zorunda bırakılıyoruz resmen

youtube instagram facebook twitter ın yanında iki üç uygulama yükledin mi hafıza doluyor

orta segment bir telefon almanın bir mantığı yok

o kadar para vereceksem o zaman apple alayım

en azından sarz sıkıntısı çeksem de sürekli format çekmek zorunda kalmıcam

şu windows phone uygulamaları biraz gelişse nokia alacağım direk
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Fenomenon 4 yıl
Google'ın hiçbir servisini kullanmıyorum (youtube hariç)
Arka planda çok fazla sistemi yoruyor. S800 işlemcili telefonları etkilemez belki ama benim Xperia P'de açık ara farkla belli oluyor.
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umut_baris 4 yıl Fenomenon
Fenomenon

Google'ın hiçbir servisini kullanmıyorum (youtube hariç)

Arka planda çok fazla sistemi yoruyor. S800 işlemcili telefonları etkilemez belki ama benim Xperia P'de açık ara farkla belli oluyor.

İşletim sistemi sürekli üst donanımlara oynadığı için insanlar yeni cihaz alıyorlar, yoksa yaptıkları iş aynı.


Ama onlara sorarsan teknoloji çok gelişiyor.

İnsanları metroda, otobüste, dolmuşta gözlemleyin derim.
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