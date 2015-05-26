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Google, gizli soruları güvenli bulmuyor

4 yıl
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Güvenlik
Oğuz Avcı
Editör
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Google, gizli soruları güvenli bulmuyor
 
Günümüzde tüm hesaplarda kullanıcıların şifrelerini unutma ihtimaline karşılık bazı bilgiler isteniyor. Bu bilgilerden en popüleri ise gizli sorular. Bu yöntemde ise genellikle daha önceden belirlediğiniz gizli soruya doğru cevap verirseniz şifrenizi sıfırlama imkanına sahip oluyorsunuz. 
Ancak Google bu yöntemi pek de güvenli bulmuyor. Özellikle "İlk evcil hayvanınızın adı nedir?", veya " Çocukluk arkadaşınızın adı nedir?" gibi sorular sosyal medyada yer alan bilgilerimizden kolayca tahmin edilebiliyor. Herhangi bir saldırganın bu konuda 10 tahmin hakkına sahip olması da böylesine sorularda pek işe yarayan bir önlem değil gibi gözüküyor.
Ayrıca bir çok kullanıcı farklı platformlarda da aynı gizli soruyu kullanabiliyor. Bu durumda bir hesabı bu şekilde ele geçirilen kullanıcının tüm hesapları tehdit altında kalıyor. Google ise bu konuya birden fazla gizli soru belirleyerek çözüm bulmuş durumda. Bu yöntem ile kullanıcının ikinci gizli soruya yanlış cevap vermesi halinde hesap bunun bir saldırı olduğunu düşünerek kendini kilitleyecek.
Bu tarz ekstra koruma önlemleri belirlediği cevapları gerçekten unutan kullanıcılar için ciddi problemler de yaratabilir. Ancak günümüzde cep telefonu numarasına gönderilen tek şifreler bu tarz hesapların kurtarılmasına yardımcı olabiliyor. Özellikle global şirketler hizmet verdiği bir çok ülkede sms ile kurtarma şifresi göndermeyi tercih edebiliyor.  

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WB 4 yıl en beğenilen
Önce telefona reset atinca silinemeyen kisisel bilgiler konusunda calisma yapsa daha iyi olurdu..
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therkut 4 yıl
Bencede son derece doğru ismimin @msn.com uzantılı mailini gizli soru cevabına beşiktaş yazarak (ç)almıştım.
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OverClocK1ng 4 yıl
Valla benim gizli sorum da bir garip, cevabım daha garip. O yüzden bulabileceklerini sanmıyorum.
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doctor_bey 4 yıl
Bencede değil, doğru bir düşünce
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WB 4 yıl en beğenilen
Önce telefona reset atinca silinemeyen kisisel bilgiler konusunda calisma yapsa daha iyi olurdu..
2 Yanıt Yanıtla +6
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selmand 4 yıl WB
WB

Önce telefona reset atinca silinemeyen kisisel bilgiler konusunda calisma yapsa daha iyi olurdu..

aynen, yada tüm kişisel verilerimizi ele geçiren uygulamalara karşı birşeyler yapsa daha iyi olurdu.
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1BilimAdamı 4 yıl WB
WB
Önce telefona reset atinca silinemeyen kisisel bilgiler konusunda calisma yapsa daha iyi olurdu..

Aynı olay yılların masaüstü işletim sistemi Windowstada var
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