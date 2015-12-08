Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Life Sciences'in ismi değişti

Alphabet'in bünyesinde yer alan şirketlerden Google Life Sciences, önemli bir adım atarak ismini değiştirdi. Artık Verily olarak anılacak olan şirketin detayları haberimizde.
3 yıl
4,1b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google Life Sciences'in ismi değişti

Detaylarına burada yer verdiğimiz çok ilginç bir gelişme ile Alphabet'i kuran ve onun bir yan şirketi haline gelen Google, tepe yöneticiliğini Larry Page'in üstlendiği Alphabet bünyesindeki Google Life Sciences'ın ismini değiştirdi.
2012 yılında kurulan Google Life Sciences, diyabet hastaları için kontakt lens başta olmak üzere kanser ve zihin sağlığı gibi birçok bilimsel gelişme üzerinde aktif olarak çalışma gösteriyor ve artık Alphabet altında "Verily" ismiyle yer alıyor. Bağımsız bir şirket olarak yoluna devam edeceği belirtilen Verily'in yeni isim seçimi hakkındaysa özel bir açıklama yapılmıyor. Firmanın ilerleyen süreç içinse insan sağlığını anlama ve hastalıkları öneden belirleme ile önleme konularına odaklanacağı belirtiliyor.
Yeni adıyla Verily hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://thenextweb.com/google/2015/12/07/alphabet-renames-google-life-sciences-to-verily/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Thermaltake'den rengarenk sıvı soğutucu 3 yıl PlayStation'ın ilk dizisi Powers ikinci sezonuyla geri dönüyor 3 yıl Firefox OS sizlere ömür 3 yıl S6, S6 Edge, S6 Edge Plus ve Note 5 için kapsamlı şarj rehberi videomuzda 3 yıl iOS 9.2 güncellemesi yayınlandı 3 yıl Mozilla'dan Safari'ye özel yeni reklam engelleyici: Focus 3 yıl Instagram'ın Android sürümüne "3D Touch" desteği 3 yıl Sniper Fury'yi inceledik: Göz, gez, arpacık... 3 yıl Xiaomi Mi 5 için 21 Ocak 2016 sesleri 3 yıl Amazon Underground geliştiricilere büyük paralar kazandırıyor 3 yıl 10 bin pound ödüllü oyun 3 yıl PlayStation artık sohbet ortamlarında 3 yıl Apple Haritalar kullanım oranı en yüksek seviyesinde 3 yıl HTC One A9 firmayı ayakta tutuyor 3 yıl Yeni sızıntılar Xiaomi Mi5'in fiziksel butona sahip olacağını gösteriyor 3 yıl Çinli araştırmacılardan "zihin gücüyle" otomobil kontrol süreci 3 yıl Prototip kamera, görünmeyen objeleri takip edilebiliyor 3 yıl Facebook intiharları önlemeyi hedefliyor 3 yıl 2 milimetre karelik kablosuz sensör pile ihtiyaç duymadan çalışabiliyor 3 yıl Bosch elektrikli araçların bataryalarını hafifletmek için çalışıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google Life Sciences'in ismi değişti Sonraki Xbox aslında ikinci Microsoft olacaktı 3 yıl Snapchat büyük bir erişim problemi yaşıyor 3 yıl Google Authenticator'a önemli güncelleme 3 yıl Fotoğrafçıdan hayranlık uyandıran icat: Filmomat 3 yıl HERE Haritalar, araçlardan veri toplayacak 3 yıl Apple'dan iPhone 6 ile 6s sahiplerine "batarya" takviyesi 3 yıl Dünyanın ilk renkli 3D Hologram sistemi üretildi 3 yıl iPad Mini 4 inceleme videosu "Daha hızlı, Daha ince, Daha yetenekli" 3 yıl Samsung, yarı iletken alanında önemli bir satın alıma imza atıyor 3 yıl 500px'in Android uygulaması komple bir değişim geçirdi 3 yıl Game of Thrones'un yeni sezonundan ilk görüntüler 3 yıl HTC, One A9 ve One M9 modellerini yeni yıla kadar güncelleyecek 3 yıl ABD posta servisi mektupları e-posta kutusuna taşıyacak 3 yıl Lumia 550 satışa sunuldu 3 yıl Yeni nesil duşakabinler su ve enerji tasarrufu konusunda iddialı [Video] 3 yıl Turing Phone'un sevkiyatı önümüzdeki yıla sarkacak 3 yıl Fransa halka açık Wi-Fi ağlarını ve Tor tarayıcısını engelleyebilir 3 yıl Samsung Galaxy S7 tasarım şeması sızdırıldı 3 yıl iPhone'lar için OLED ekran üretimi 2018'de başlıyor 3 yıl Size yeni bir şeyler öğretecek 9 harika web sitesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Beşiktaş Esports, VFŞL Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim