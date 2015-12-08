Google Life Sciences'in ismi değişti

Haber Editörü
Detaylarına burada yer verdiğimiz çok ilginç bir gelişme ile Alphabet'i kuran ve onun bir yan şirketi haline gelen Google, tepe yöneticiliğini Larry Page'in üstlendiği Alphabet bünyesindeki Google Life Sciences'ın ismini değiştirdi.
2012 yılında kurulan Google Life Sciences, diyabet hastaları için kontakt lens başta olmak üzere kanser ve zihin sağlığı gibi birçok bilimsel gelişme üzerinde aktif olarak çalışma gösteriyor ve artık Alphabet altında "Verily" ismiyle yer alıyor. Bağımsız bir şirket olarak yoluna devam edeceği belirtilen Verily'in yeni isim seçimi hakkındaysa özel bir açıklama yapılmıyor. Firmanın ilerleyen süreç içinse insan sağlığını anlama ve hastalıkları öneden belirleme ile önleme konularına odaklanacağı belirtiliyor.
Yeni adıyla Verily hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
http://thenextweb.com/google/2015/12/07/alphabet-renames-google-life-sciences-to-verily/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle