Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Google, görsellerdeki sembolleri kaldıran bir yöntem geliştirdi

Google, görsellerin üzerinde bulunan sembolleri(filigran) otomatik olarak ve çok başarılı bir şekilde ortadan kaldıran yeni bir yöntem geliştiğini duyurdu.
1 yıl
4,7b
1
7
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İnternette dolaşırken bazen görsellerin üzerinde filigran adı verilen sembol ya da damgaların yer aldığını görüyoruz. Bir fotoğrafçı, görsel barındıran web sitesi ya da görseli hazırlayan oluşum tarafından koyulan bu simgeler aslında kişilerin telif haklarını korumak adına kullandıkları yaygın bir araç. Bu sayede görselin sahibi internetteki milyonlarca görsele karşılık kendi görselini ayrı bir konuma yerleştiriyor ve görseli kullanmak isteyen kişilerin, görsel sahibinden izin alması gerekiyor. 


 

Her ne kadar Photoshop gibi araçlarla bu semboller silinebilir olsa da bu iş zaman ve emek istediği için pek tercih edilmiyordu. Ayrıca bu uğraş sonucundan halen filigrana ait bazı unsurların(gölgeler ve çizgiler gibi) tamamen silinmemiş olması can sıkıyordu. Şimdi ise Google, telif hakkını korumak isteyen görsel sahiplerini üzecek yeni bir yöntem geliştirdi. Google'ın, ''Filigranların Etkinliği'' başlıkla makalesinde açıkladığı yöntem görsellerdeki filigranları insan müdahalesi olmaksızın, kendiliğinden ve mükemmel bir şekilde ortadan kaldırıyor. 


Photoshop'a Göre Çok Daha Başarılı 

Google tarafından yapılan açıklamaya göre filigranlar görsellere yerleştirilirken fotoğrafla tutarlı olacak şekilde ayarlanıyor ve görseline filigran yerleştirmek isteyen kişiler neredeyse bütün görsellerde aynı tip filigranları kullanıyor. Google, filigranları tanıyan ve onları otomatik olarak kaldıran algoritmalar geliştirilerek bu telif unsurunun ihlal edilebileceğini dile getirdi ve kendi geliştirdiği yöntem ile filigranları kaldırılmış görseller ile Photoshop kullanılarak filigranları kaldırılan görselleri kıyaslayarak çok daha başarılı olduğunu gösterdi. 


Tabi Google'ın bu yöntemi geliştirmesinde ve duyurmasındaki amacı fotoğrafçıların veya görsele emek veren diğer kişilerin haklarının kolayca ihlal edilmesi değil. Google, bu yöntemi bir adım daha ileriye götürdüğünü ve filigranların kaldırılmasını imkansız hale getiren yeni bir yöntem geliştirdiğini böylece kişilerin görsellerini güvenle internette kullanabileceğini açıkladı. Google bu açıklamayla birlikte kaleme aldığı raporu ve filigran koruma uygulaması GitHub'da herkesin faydalanabileceği bir şekilde kullanıma sundu.


https://thenextweb.com/google/2017/08/18/google-watermark-stock-photo-remove/#.tnw_P69fUit8 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
JoeyBane 1 yıl en beğenilen
Önce fligranı kaldırırlar sonra kaldırılamayan fligran programı piyasaya sürülür.
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JMaharaja 1 yıl
Ooo hadi bakalım. Sanki bu iş çıktıktan sonra shutterstock vb. siteler google'da görsellerinin yayınlanmasına müsade edecek gibi anlatım olmuş.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
JoeyBane 1 yıl en beğenilen
Önce fligranı kaldırırlar sonra kaldırılamayan fligran programı piyasaya sürülür.
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JMaharaja 1 yıl JoeyBane
JoeyBane
Önce fligranı kaldırırlar sonra kaldırılamayan fligran programı piyasaya sürülür.

Evet mesela önce merdiven yerine asansör kullanın diyip, millet hareketsizlikten kilo alincada step spor aleti aldırdıkları gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soneday 1 yıl
shutterstocktaki içerikler ücretsiz artk yani :) çok iyi oldu
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MustafaC53 1 yıl soneday
soneday

shutterstocktaki içerikler ücretsiz artk yani :) çok iyi oldu

shutterstock daki görseller üzerinde bi işe yaramaz, o görseli indirmedikten sonra zaten çok ufak olarak kullanabilirsin masaüstü yayıncılıkta. Baskı vs yapamassın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 1 yıl
acil troll kaldıran yöntem gerekli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Bana hiç lazım olmadı ama insanlara illa ki olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JMaharaja 1 yıl
Ooo hadi bakalım. Sanki bu iş çıktıktan sonra shutterstock vb. siteler google'da görsellerinin yayınlanmasına müsade edecek gibi anlatım olmuş.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Tesla, Model 3'ün yeni kilit açma yöntemlerini tanıttı 1 yıl Google mobil aramalarda 6 saniyelik video önizlemeleri gösterecek 1 yıl Qualcomm, yapay zekâ firması Scyfer’i satın aldı 1 yıl Thor: Ragnarok'tan yeni görüntüler yayınlandı 1 yıl Framed 2 yine çok iddialı 1 yıl Xiaomi Redmi Note 5A'nın SIM tepsisinde 3 yuva olacak 1 yıl Foxconn ABD'deki ilk fabrikası için 3 milyar dolarlık teşvik alacak 1 yıl Çin'in dijital mahkemesi ilk duruşmayı gerçekleştirdi 1 yıl Asus, Android O ile önceden yüklü uygulama sayısını azaltıyor 1 yıl Intel, Ryzen ateşini söndürmek istiyor: 8. nesil işlemciler yolda 1 yıl Android kullanıcılarının yeni baş belası: Faketoken 1 yıl Efsane dövüş oyunu Tekken mobil platforma geldi 1 yıl Samsung, Note 8 satışlarını yükseltecek planı buldu 1 yıl Beğeneceğiniz Tsuro bu hafta App Store’da ücretsiz 1 yıl Xiaomi Mi Mix 2 karşınızda 1 yıl Katil robotlara karşı Elon Musk harekete geçti 1 yıl Facebook, video görünümlü sahte bağlantılara darbeyi vuruyor 1 yıl Netflix önümüzdeki yıl dizi ve filmlere 7 milyar dolar harcayacak 1 yıl 2si1 "Tenhalarda" Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Core i7-8700K selefinden %11 daha hızlı olacak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google, görsellerdeki sembolleri kaldıran bir yöntem geliştirdi Sonraki Üretilen son Dodge Viper banttan indirildi 1 yıl Yapay zeka gerçekçi oyun dünyaları yaratabilir 1 yıl Samsung Galaxy Note 9 siz alkollüyken Uber’i arayabilir 1 yıl iOS platformunda Touch ID iptal etme dönemi başlıyor 1 yıl PS4 sistem yazılımının 5.0 Beta sürümü yayınlandı 1 yıl 4.4 kilometre çapındaki dev asteroit Dünya'yı teğet geçecek 1 yıl TUİK’ten 2017 yılı Türkiye teknoloji kullanım araştırması 1 yıl Nokia 9 için ilk işaret geldi 1 yıl Modern araçların güvenlik sistemlerine müdahale edilebilecek hayati bir açık bulundu 1 yıl Hollywood'da Türk Film Festivali düzenlenecek 1 yıl AMD’nin yeni sürücüsü madencileri sevindirecek: İşte test sonuçları! 1 yıl Hyundai, uzun menzilli premium bir elektrikli otomobil geliştiriyor 1 yıl Google, yapay zeka işleme uzmanı AIMatter’i satın aldı 1 yıl BMW Concept 8 Serisi ve Concept Z4 Serisi tanıtıldı 1 yıl MediaTek 29 Ağustos'ta Helio P23 ve P30'u duyuracak 1 yıl McDonald's'ın tanıtım mailinde iPhone 8 görseli 1 yıl Shazam karakteri de beyazperdeye uyarlanıyor 1 yıl Facebook kamerasından artık GIF paylaşmak mümkün 1 yıl Google Search Lite geliyor 1 yıl Obi-Wan Kenobi filmi için hazırlıklara başlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Nioh 2 Kapalı Alfa Testi 24 Mayıs -
Bölüm Sonu Canavarı
Overwatch Yıldönümü Kutlamaları Başladı
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim