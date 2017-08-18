Google, görsellerdeki sembolleri kaldıran bir yöntem geliştirdi

İnternette dolaşırken bazen görsellerin üzerinde filigran adı verilen sembol ya da damgaların yer aldığını görüyoruz. Bir fotoğrafçı, görsel barındıran web sitesi ya da görseli hazırlayan oluşum tarafından koyulan bu simgeler aslında kişilerin telif haklarını korumak adına kullandıkları yaygın bir araç. Bu sayede görselin sahibi internetteki milyonlarca görsele karşılık kendi görselini ayrı bir konuma yerleştiriyor ve görseli kullanmak isteyen kişilerin, görsel sahibinden izin alması gerekiyor.





Her ne kadar Photoshop gibi araçlarla bu semboller silinebilir olsa da bu iş zaman ve emek istediği için pek tercih edilmiyordu. Ayrıca bu uğraş sonucundan halen filigrana ait bazı unsurların(gölgeler ve çizgiler gibi) tamamen silinmemiş olması can sıkıyordu. Şimdi ise Google, telif hakkını korumak isteyen görsel sahiplerini üzecek yeni bir yöntem geliştirdi. Google'ın, ''Filigranların Etkinliği'' başlıkla makalesinde açıkladığı yöntem görsellerdeki filigranları insan müdahalesi olmaksızın, kendiliğinden ve mükemmel bir şekilde ortadan kaldırıyor.





Photoshop'a Göre Çok Daha Başarılı

Google tarafından yapılan açıklamaya göre filigranlar görsellere yerleştirilirken fotoğrafla tutarlı olacak şekilde ayarlanıyor ve görseline filigran yerleştirmek isteyen kişiler neredeyse bütün görsellerde aynı tip filigranları kullanıyor. Google, filigranları tanıyan ve onları otomatik olarak kaldıran algoritmalar geliştirilerek bu telif unsurunun ihlal edilebileceğini dile getirdi ve kendi geliştirdiği yöntem ile filigranları kaldırılmış görseller ile Photoshop kullanılarak filigranları kaldırılan görselleri kıyaslayarak çok daha başarılı olduğunu gösterdi.





Tabi Google'ın bu yöntemi geliştirmesinde ve duyurmasındaki amacı fotoğrafçıların veya görsele emek veren diğer kişilerin haklarının kolayca ihlal edilmesi değil. Google, bu yöntemi bir adım daha ileriye götürdüğünü ve filigranların kaldırılmasını imkansız hale getiren yeni bir yöntem geliştirdiğini böylece kişilerin görsellerini güvenle internette kullanabileceğini açıkladı. Google bu açıklamayla birlikte kaleme aldığı raporu ve filigran koruma uygulaması GitHub'da herkesin faydalanabileceği bir şekilde kullanıma sundu.

https://thenextweb.com/google/2017/08/18/google-watermark-stock-photo-remove/#.tnw_P69fUit8