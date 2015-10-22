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Google güvenli bulmadığı siteler hakkında daha fazla detay vermeye hazırlanıyor

Bir çoğumuz Google güvenli bulmadığı için bazı web sitelerine erişmekte zorlanmışızdır. Popüler arama motoru bu kez sitelerin neden güvensiz olduğunu açıklamaya çalışıyor.
3 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Google güvenli bulmadığı siteler hakkında daha fazla detay vermeye hazırlanıyor
 
Google sürekli olarak bir çok bağlantının içeriğini inceleyerek güvenli olup olmadıklarına karar veriyor. Eğer arama motorunun güvenli bulmadığı bir sayfaya girdiyseniz arama motoru veya tarayıcınız sizi bu sayfanın güvenli olmadığı hakkında uyarır. 
Bu tarz durumlarda son karar her zaman için kullanıcıya bırakılır. Eğer kullanıcı olarak bunun bir hata olduğunu düşünüyorsanız güvenli sayılmayan web sitelerine erişebilirsiniz. Ancak sitenin neden güvensiz olduğunu bilmeden bu kararı vermek de oldukça güç. Bu durumu değerlendiren Google yeni Şeffaflık Raporu hizmetiyle birlikte kullanıcılara daha fazla bilgi vermeyi amaçlıyor.

www.google.com/transparencyreport/safebrowsing/diagnostic/ adresi üzerinden verilen hizmette güvenli olmayan bağlantı aratılabiliyor. Bu sayede sayfanın neden güvensiz olduğu hakkında daha fazla bilgi edinebiliyorsunuz. Hizmetin Türkçe olarak da sunulduğunu belirtelim.
Google güvenli bulmadığı siteler hakkında daha fazla detay vermeye hazırlanıyor
 

http://www.engadget.com/2015/10/21/google-blocked-websites-details/ Yorum Yaz
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SaMoVe 3 yıl en beğenilen
Google google playdeki ücretli uygulamaları paylaşan sitelerde sözde güvensiz diye engelleniyor, esetin kullanıcı adı ve parola paylaşan siteleri engellediği gibi...Google kendini koruyor.
Google google playdeki ücretli uygulamaları paylaşan sitelerde sözde güvensiz diye engelleniyor, esetin kullanıcı adı ve parola paylaşan siteleri engellediği g...
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kadirirdem 3 yıl
Guzel sistem neden girmemizi istemiyor ogrebmek iyi olur...
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Patren 3 yıl
bazı virüssüz şeyleride engelliyor
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OverClocK1ng 3 yıl
Normal. Zaten sırf o yüzden Virustotal.com u satınalmışlardı ya...
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taneriko 3 yıl
dün gece ücretsiz maç izlenecek bir çok sayfaya erişemedim bu yüzden
üstelik son kararı da bana bırakmadı
google ın bu hizmeti bayağı sıkılaşmış anlaşılan
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SaMoVe 3 yıl en beğenilen
Google google playdeki ücretli uygulamaları paylaşan sitelerde sözde güvensiz diye engelleniyor, esetin kullanıcı adı ve parola paylaşan siteleri engellediği gibi...Google kendini koruyor.
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