Google güvenli bulmadığı siteler hakkında daha fazla detay vermeye hazırlanıyor

Google sürekli olarak bir çok bağlantının içeriğini inceleyerek güvenli olup olmadıklarına karar veriyor. Eğer arama motorunun güvenli bulmadığı bir sayfaya girdiyseniz arama motoru veya tarayıcınız sizi bu sayfanın güvenli olmadığı hakkında uyarır.





www.google.com/transparencyreport/safebrowsing/diagnostic/ adresi üzerinden verilen hizmette güvenli olmayan bağlantı aratılabiliyor. Bu sayede sayfanın neden güvensiz olduğu hakkında daha fazla bilgi edinebiliyorsunuz. Hizmetin Türkçe olarak da sunulduğunu belirtelim. Bu tarz durumlarda son karar her zaman için kullanıcıya bırakılır. Eğer kullanıcı olarak bunun bir hata olduğunu düşünüyorsanız güvenli sayılmayan web sitelerine erişebilirsiniz. Ancak sitenin neden güvensiz olduğunu bilmeden bu kararı vermek de oldukça güç. Bu durumu değerlendiren Google yeni Şeffaflık Raporu hizmetiyle birlikte kullanıcılara daha fazla bilgi vermeyi amaçlıyor.

http://www.engadget.com/2015/10/21/google-blocked-websites-details/