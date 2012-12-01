Google, güvenli saklama hizmetleri sunan BufferBox'ı satın aldı

Google, güvenlik saklama hizmetleri sunan Kanadalı BufferBox şirketini 17 milyon doların üzerinde bir ücret ödeyerek bünyesine kattı.

Konuyla ilgili olarak TechCrunch'a konuşan bir Google yetkilisi, müşterilerine zaman ve paradan tasarruf ettirmenin yanı sıra, alışveriş deneyimini de mümkün olduğunca sorunsuz hale getirmek istediklerini ve bunun için BufferBox'ın en mükemmel fikirlere sahip olduğunu belirtti.





Amazon'un Locker servisinde olduğu gibi bir sisteme sahip olan BufferBox'ı kullanmak için öncelikli olarak sisteme kayıt olmak gerekiyor. Kayıt işleminin ardından kullanıcılar kendilerine gelen gönderiyi, e-posta adreslerine gelen şifreyi kullanarak BufferBox dolabından teslim alabiliyorlar.





Google tarafından satın alınsa da, varlığını devam ettirecek olan BufferBox'ın 2013 yılının sonuna kadar Kanada'da 100'ün üzerinde noktada kilitli teslimat dolaplarının yerini alması bekleniyor. Ülkemizde görmeye alışık olmadığımız bir güvenli saklama servisi olan BufferBox'ın yeni sahibi tarafından nasıl kullanılacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://techcrunch.com/2012/11/30/google-acquires-waterloo-based-e-commerce-startup-amazon-locker-competitor-and-yc-graduate-bufferbox/