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Google, güvenli saklama hizmetleri sunan BufferBox'ı satın aldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google, güvenlik saklama hizmetleri sunan Kanadalı BufferBox şirketini 17 milyon doların üzerinde bir ücret ödeyerek bünyesine kattı.
Konuyla ilgili olarak TechCrunch'a konuşan bir Google yetkilisi, müşterilerine zaman ve paradan tasarruf ettirmenin yanı sıra, alışveriş deneyimini de mümkün olduğunca sorunsuz hale getirmek istediklerini ve bunun için BufferBox'ın en mükemmel fikirlere sahip olduğunu belirtti.

Amazon'un Locker servisinde olduğu gibi bir sisteme sahip olan BufferBox'ı kullanmak için öncelikli olarak sisteme kayıt olmak gerekiyor. Kayıt işleminin ardından kullanıcılar kendilerine gelen gönderiyi, e-posta adreslerine gelen şifreyi kullanarak BufferBox dolabından teslim alabiliyorlar. 

Google tarafından satın alınsa da, varlığını devam ettirecek olan BufferBox'ın 2013 yılının sonuna kadar Kanada'da 100'ün üzerinde noktada kilitli teslimat dolaplarının yerini alması bekleniyor. Ülkemizde görmeye alışık olmadığımız bir güvenli saklama servisi olan BufferBox'ın yeni sahibi tarafından nasıl kullanılacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz. 

http://techcrunch.com/2012/11/30/google-acquires-waterloo-based-e-commerce-startup-amazon-locker-competitor-and-yc-graduate-bufferbox/ Yorum Yaz
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Krone 6 yıl en beğenilen
Google çalışıyor
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depeche35 6 yıl
Ülkemizde bu işe kalkınan ilk girişimci voleyi vuracak.Para parayı çekiyor ne de olsa
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Firaristt 6 yıl
Bizde olsa kökünden söker, çalarlar :D 1ayda 3kere çalınan ATM'nin olduğu bir ülkedeyiz... Yabancılarda hakkıyla kullanılırsa güzel olacak bir şey bence...
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darkaura 6 yıl
klasik google stratejisi. gelecek vaadedebilcek herseye erkenden yatirim yapip alakali sirketleri satin aliyorlar. bu tip yatirimlarindan pek cogu elinde patladi yada patliyacak. ama bir kac tanesi basarili olsa bile tum yatirimlari fazla fazla cikariyor. en basitinden zamaninda youtube u aldilar. su an dunyanin google ve facebookdan sonra en cok ziyaret edilen 3uncu sitesi. simdide akilli gozluklerle, kendi kendini kullanan araclara yatirim yapiyorlar. kisaca googlein derdi the next big thing i erkenden yakalamak.
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Krone 6 yıl en beğenilen
Google çalışıyor
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