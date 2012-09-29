Google, harita servislerini geliştirmeye ve yenilemeye devam ediyor

Google, harita servislerini kullanan kullanıcılara daha iyi servis verebilmek için servis üzerindeki yenileme ve geliştirme çalışmalarını son hızıyla sürdürüyor.





Son olarak, harita servisinin ABD'deki 37 ve dünya çapındaki 14 şehirde 45 derecelik hava fotoğraflarını sunmaya başladığı duyuruldu. Ayrıca şirket, 17 şehir için de yüksek çözünürlüklü uydu fotoğraflarının geliştirildiğini belirtti. 112 ülke ve bölge için de yeni yüksek çözünürlüklü fotoğrafların kullanıma sunulduğu açıklandı.





Söz konusu yeni yüksek çözünürlüklü uydu fotoğraflarının kapsadığı bölgeler arasında Türkiye'de yer almakta.

http://google-latlong.blogspot.com/2012/09/imagery-update-virtually-visit-more.html