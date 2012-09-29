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Google, harita servislerini geliştirmeye ve yenilemeye devam ediyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google, harita servislerini kullanan kullanıcılara daha iyi servis verebilmek için servis üzerindeki yenileme ve geliştirme çalışmalarını son hızıyla sürdürüyor.

Son olarak, harita servisinin ABD'deki 37 ve dünya çapındaki 14 şehirde 45 derecelik hava fotoğraflarını sunmaya başladığı duyuruldu. Ayrıca şirket, 17 şehir için de yüksek çözünürlüklü uydu fotoğraflarının geliştirildiğini belirtti. 112 ülke ve bölge için de yeni yüksek çözünürlüklü fotoğrafların kullanıma sunulduğu açıklandı. 

Söz konusu yeni yüksek çözünürlüklü uydu fotoğraflarının kapsadığı bölgeler arasında Türkiye'de yer almakta.

http://google-latlong.blogspot.com/2012/09/imagery-update-virtually-visit-more.html Yorum Yaz
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seven44 6 yıl en beğenilen
kimnederse desin google maps....
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~Lion King~ 6 yıl
Şimdi bi apple ın haritalarına bak, bir de google'ınkine. Gelde 3 bin tl ver iphone al 1.400 tl ye daha iyi samsung s3 varken.
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Lee-on! 6 yıl cceviz
spidercenk

kesin apple ın harita olayından gaza gelip de böyle bir geliştirme kararı almıştır.

Evet, açıkcası haberin Apple'ın haritalarındaki sorundan sonra ortaya çıkması bana da öyle hissettirdi.
Ancak Apple çok bekler bu konuda. Şu son maps olayından sonra Apple'ın tekel olmaya çalıştığı iyice belli oldu. Google'e yetişmesi çok zor. Attığı ilk adımda da tökezlemesi gözden düşmesine sebep oldu gerek kamera gerek çizilme gerek maps olaylarında... Apple'ı Steve döneminde severdim ama Tim'den sonra yanlış adımlar atıyor bana göre...
spidercenkkesin apple ın harita olayından gaza gelip de böyle bir geliştirme kararı almıştır.Evet, açıkcası haberin App...
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DH Misafiri 6 yıl
Geçende yine Türkiye görüntülerinin yenilendiği haberi yapılmıştı ama gel gör ki; Google Maps`te hâlâ 2009 senesine Google Earth`da ise 2011 senesine ait görüntüler var.
sevgili Donanım Haber Türkiye`nin bu ülkeler arasında yer aldığına emin misiniz?
bu arada Yandex Maps, Google Maps, Bing Maps hepsinin uydu görüntü kalitesi berbat iğrenç tiksindirici çamur gibi daha uyuz görüntü kalitesi olamaz!
üstelik hem Yandex`e hem de Google`a bunu bildirdim, her ikiside bana aynı şeyi söylediler; ben yanılıyormuşum görüntü kaliteleri harikaymış! (ayrıca Google Türkiye cevap vermeye tenezül bile etmiyor!)
Avrupa görüntü kalitesi 720p gibiyken İstanbul görüntüleri 240p`den bile berbat halde!
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Sunstorms 6 yıl
kim nederse desin yandex istanbul üzerinde kendi adresim sokağım dahil hemen her adresin 360 derecelik imajı mevcut bu google da dahi YOK!!
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BERK BEY 6 yıl Sunstorms
svideoz

kim nederse desin yandex istanbul üzerinde kendi adresim sokağım dahil hemen her adresin 360 derecelik imajı mevcut bu google da dahi YOK!!

o bişey değil kendi arabamı bile buldum evimin önünde
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DH Misafiri 6 yıl
Ayrıca Nokia Maps da çok güzel.Tamam Google kadar tecrübeleri yok.Ondan daha iyi demiyorum ama gayet başarılı.Zaten WP8 de entegre olarak Nokia Maps Geliyor.HTC ve Samsung WP8 lerde bile.Symbian sürümü pek başarılı değil ama Meego özellikle de WP sürümü çook güzel.Haa ayrıca pc için de var uygulama olarak vardı ama kalktı onun yerine internet sitesi var.Wb uyg. tarzı
maps.nokia.com/...
Mobil kısma gelince şimdi herkes bena Nokia'yı savunacak dese de Nokia Map WP8 sürümü apple haritalarından kat kat iyi Haa Google'a google yakın perf. sağlıyor.
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sarjaleti 6 yıl
Adamlar yapıyor. Su götürmez gerçek.
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myhotyro 6 yıl
Google'dan çıkmış ve başarılı olamamış birçok uygulama/servis oldu bu zamana kadar. Buradaki başarısızlığın karşışığı yanlış anlaşılmasın, başarısızlıkdan kasıt ilgi çekmemiş, gereksiz, hatta bazen saçma servisler. Buzz, Wave, Google+ vs. Bu servislerin başarısızlığıda kişiye göre değişebilir, tartışılabilir.
Ama şu varki Google'dan çıkmış çuvallayan bir servis görmedim, duymadım. Bir uygulama genel olarak yada size göre saçma ve gereksiz olabilir, kullanmazsınız olur biter. Ama Aplle'ın haritaları öylemi. Tam bir çuvallama, felaket hatta trajedi. Trajedi ifadesi birilerine abartı gelebilir ama en iyiyi, en sadeyi, en anlaşılırı, en doğruyu, en mükemmeli ben sunarım edasındaki bir şirket ve buna inannan yüzmilyonlarca insan gözü kapalı güvenip servisi kullanıyorlar ve servis kendilerine mütemadiyen yanlış bilgiler veriyor.
Bizim Türk mantığımıza göre olur böyle vakalar, zamanla düzelir, düzelmesede boşveer denir. Fakat Apple bir Japon samurayı olaydı şu anda Harakiri yapması gerekirdi. Yine Apple bir Japon siyasetçi yada işadamı olaydı yine şu anda Harakiri yapması gerekirdi.
Yapmazlarya, olduya bu hatayı Microsoft, Google yada başka bir firman yapsaydı özür dilemeleri bir nevbze kabul edilebilirdi. Fakat Apple'ın kendine biçtiği rol ve sıfatlar nedeniyle bu hatası kabul edilemez ve hiçbir özür anlam ifade etmez.
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venom.X 6 yıl
google maps candır birde yandex gibi sokaklarını çekse ülkemizin
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E_Aydin35 6 yıl
Google adının geçtiği çoğu hatta her konuda bu denli yükselmeyi hak ediyor.. Sunduğu hizmetleri kimsenin olumsuz eleştirmeye hakkı yok bence. :)
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JoeyBane 6 yıl
Biraz da bizi güncelleseler olmaz mı..
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DH Misafiri 6 yıl
Özel harita dersi verilir.
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DH Misafiri 6 yıl
Onu bırak 1000Tl'ye Galaxy Nexus alır her şey harika olur Apple'i alanlar genellikle havacılar Apple çöp satsa alacaklar ama En iyisi Google-Samsung-HTC bence
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fogell5925 6 yıl
apple ve google ı gçin kim türkiye haritsını geliştirip her sokağına street wiev özelliğini getirdi siz buna bakın
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