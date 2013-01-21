Google I/O 2013 konferansında Motorola X tanıtılabilir





Motorola Mobility firmasını 12.5 milyar dolar karşılığında satın almasına rağmen bugüne kadar dişe dokunur bir ürün çıkarmadığı için eleştirilen Google'ın kapalı kapılar ardında çalışmalarını sürdürdüğü iddia edilmişti.





Satın alma sürecinden sonra çok iddialı ürünlerle karşımıza çıkacağı belirtilen Google-Motorola işbirliğinin X Phone ve X Tablet adında iki model üzerinde çalıştığı ifade edilmişti. Bir Nexus cihazının aksine kendi model adına sahip olacak ürünlerin perakende kanalları ile dağıtılacağı da dile getirilmişti.





Projeye yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, 15 Mayıs'ta başlayacak Google I/O konferansında akıllı telefon modelini tanıtacak olan Motorola, modelini Motorola X şeklinde isimlendirmiş durumda.





Modelde 5 inçlik köşeden köşeye ekran bulunacağı ve Android 5.0 Key Lime Pie işletim sistemine yer verileceği belirtiliyor. Ayrıca Google'ın modelde donanımın sınırlarını zorlayacağı söyleniyor. Konferansta LG'nin de Nexus 5 ve Nexus 7.7 modellerini tanıtacağı iddiası da eklenince Google I/O 2013 konferansının oldukça renkli olacağını söyleyebiliriz.





Google bu modelle Galaxy SIII ve iPhone 5 gibi rakiplerin karşısına çıkacak. Motorola'nın arayüze bazı eklemeler yaptığı model Nexus cihazları gibi referans kabul edilecek ve Google'ın etkisi hissettirilmeye çalışılacak. Ayrıca ilk kez I/O konferansında Nexus harici bir cihaz tanıtarak Google alışılmışın dışına çıkacak.





Şimdilik modelle ilgili kesin bilgiler yok. Ancak tarih yaklaştıkça daha fazla bilgi internete sızacaktır.

http://www.phonearena.com/news/Google-IO-to-see-Motorola-X-with-Key-Lime-Pie_id38909