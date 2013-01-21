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Google I/O 2013 konferansında Motorola X tanıtılabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google I/O 2013 konferansında Motorola X tanıtılabilir

Motorola Mobility firmasını 12.5 milyar dolar karşılığında satın almasına rağmen bugüne kadar dişe dokunur bir ürün çıkarmadığı için eleştirilen Google'ın kapalı kapılar ardında çalışmalarını sürdürdüğü iddia edilmişti.

Satın alma sürecinden sonra çok iddialı ürünlerle karşımıza çıkacağı belirtilen Google-Motorola işbirliğinin X Phone ve X Tablet adında iki model üzerinde çalıştığı ifade edilmişti.  Bir Nexus cihazının aksine kendi model adına sahip olacak ürünlerin perakende kanalları ile dağıtılacağı da dile getirilmişti.

Projeye yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, 15 Mayıs'ta başlayacak Google I/O konferansında akıllı telefon modelini tanıtacak olan Motorola, modelini Motorola X şeklinde isimlendirmiş durumda.

Modelde 5 inçlik köşeden köşeye ekran bulunacağı ve Android 5.0 Key Lime Pie işletim sistemine yer verileceği belirtiliyor. Ayrıca Google'ın modelde donanımın sınırlarını zorlayacağı söyleniyor. Konferansta LG'nin de Nexus 5 ve Nexus 7.7 modellerini tanıtacağı iddiası da eklenince Google I/O 2013 konferansının oldukça renkli olacağını söyleyebiliriz.

Google bu modelle Galaxy SIII ve iPhone 5 gibi rakiplerin karşısına çıkacak. Motorola'nın arayüze bazı eklemeler yaptığı model Nexus cihazları gibi referans kabul edilecek ve Google'ın etkisi hissettirilmeye çalışılacak. Ayrıca ilk kez I/O konferansında Nexus harici bir cihaz tanıtarak Google alışılmışın dışına çıkacak. 

Şimdilik modelle ilgili kesin bilgiler yok. Ancak tarih yaklaştıkça daha fazla bilgi internete sızacaktır.

http://www.phonearena.com/news/Google-IO-to-see-Motorola-X-with-Key-Lime-Pie_id38909 Yorum Yaz
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depeche35 6 yıl en beğenilen
Google dünyaya ucuz, tabi biz dünyalı pek sayılmıyoruz.
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hizdelisi 6 yıl
Bu yıl muhtemelen upgrade edilmiş bir Nexus 4 tanıtılabilir sadece Nexus 5 dedikodusu olsa da uzak ihtimal gibi görünüyor goo.gl/...
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freeze-bee 6 yıl
konuyla alakası yok ama bu android sürümü güncellemeleri çok abartılıyor bence. razr a jelly bean yükledim geçenlerde tekrar ics ye döndüm daha sonra. öyle bir anlatılıyor ki sanki jelly bean alınca telefon kanatlanıyor. motorolanın tutumu beni de rahatsız ediyor resmi olarak güncelleme almasını ben de istiyorum ama o kadar da abartmamak lazım. gingerbread arayüzünü daha çok beğenip onu kullananlar bile var.
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El_domingo 6 yıl
keske google ı/o konferansı nedir ve nezamandır bilgisinide habere ekleseydiniz..
15-17 mayıs..
en.wikipedia.org/...
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Jacobıan 6 yıl
gitti lg ye nexus yaptırdı
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ztalan 6 yıl
Once atrix e guncelleme versinler, sonra yeni telefonlar yapsınlar. Olmuyor böyle hergün kufur etmekten kafir olacağım yakında.
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deadric 6 yıl
Atrix de yaptıkları üçkağıtçılıktan sonra motorolaya güvenim kalmadı.
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jacquesroux 6 yıl
Ne üçkağıtı?
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DH Misafiri 6 yıl
motorola xoom almıştım ics verdiler birdahada birşey vermedi yurt dışı versiyonları için 4.1.1 verdiler artık dünya genelinden elini eteğini çekti ya bize birşey yok hayatta motorola almam bir daha alsın küçük dünyasında satsın google için dünya amerika nedense orda satamıyor avrupada daha çok satıyor ama anlamıyor adamlarda o zeka yok
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V4LKyR 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

motorola xoom almıştım ics verdiler birdahada birşey vermedi yurt dışı versiyonları için 4.1.1 verdiler artık dünya genelinden elini eteğini çekti ya bize birşey yok hayatta motorola almam bir daha alsın küçük dünyasında satsın google için dünya amerika nedense orda satamıyor avrupada daha çok satıyor ama anlamıyor adamlarda o zeka yok

Google'da o zeka yok diyosun yani?
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V4LKyR 6 yıl
LG bu Nexus projesini pek beceremedi herhalde de, o yüzden Google kendi firması olan Motorola'ya kaydırdı işi. Aslında en iyisini yaptı, keşke en başından beri böyle yapsaydı. HTC, Samsung, LG falan ne uğraşıyosun Google, elinin altında koskoca Motorola var. :)
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saltooo 6 yıl
x phone türkiyeye gelene kadar 2 si çıkar heralde
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mert1907 6 yıl
Motorola gibi kaliteli bir firmayı bu şekilde görmek beni heyecanlandırıyor.
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FERFEROS 6 yıl
Google'ın artık Motorola'yı tam gücüyle kullanması gerekiyor. Diğer firmaların amiral gemileriyle yarışabilecek bir cihaz gerekli. Nexus serisi gibi güncellemeleri ilk alırsa harika olur. İsimde ki X ismi zaten heyecan verici. Herhalde Motorola X serisinin ilk telefonu olacak. Daha sonra da X 2, X 3 şeklinde gidecek.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Motorola Tr kapandı artık Türkiye fiyatı bir hali uçuk olur
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