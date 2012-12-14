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Google, iOS platformu için Google Haritalar SDK'sının yeni versiyonunu duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Dün itibariyle iOS platformu için haritalar uygulamasını yayınlayan Google, Google Haritalar SDK'nın yeni versiyonunu geliştiriciler ile paylaştı.

Söz konusu SDK ile birlikte geliştiricilere harita verilerini uygulamalarına ekleme ve uygulamanın yüklendiği cihazda Google Haritalar uygulaması varsa, ona bağlantı verme imkanı tanıyor. Vektör bazlı haritalama, iki veya üç boyutlu görüntüleme desteği de SDK ile sunulurken, eğme ve döndürme gibi hareketlerde SDK tarafından destekleniyor. Ayrıca, SDK'da geliştiricilere üç boyutlu kamera pozisyonlarını kontrol etme imkanı da tanınıyor. Yeni Google Haritalar URL Planı sayesinde geliştiriciler ''comgooglemaps'' şeklindeki özel bir adres ile haritaların uygulama içinde değil de, Google Haritalar üzerinden açılmasını da sağlayabiliyor.

Google Haritaların özelliklerinden yararlanarak uygulamasını geliştirmek isteyen geliştiricilerden biriyseniz, öncelikli olarak API anahtarı için kayıt başvurusunda bulunarak sıranın size gelmesi için beklemeniz gerektiğini belirtelim. Google'ın SDK'sıyla ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 

http://googlegeodevelopers.blogspot.com/2012/12/a-new-way-to-add-google-maps-to-your.html Yorum Yaz
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