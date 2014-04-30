Google, iOS ve Android için Dokümanlar ve E-Tablolar uygulamalarını kullanıma sundu

İnternet devi Google, daha önce bir arada bulunan Dokümanlar ve E-Tablolar uygulamalarını iOS ve Android için bağımsız olarak kullanıma sundu.

Firma tarafından yayınlanan uygulamalardan Dokümanlar, adından da anlaşılabileceği gibi cihazlar üzerinde dokümanlar oluşturulmasına ve bu dokümanların düzenlenerek başkalarıyla ortak çalışmalar gerçekleştirilmesine imkan tanıyor. E-Tablolar ise Microsoft Excel benzeri tablolar oluşturulması ve yine başkalarıyla ortak çalışmalar yürütülmesi noktasında görev yapıyor. İçerik oluştururken sürekli olarak otomatik kayıt yapan uygulamalar, internet bağlantısı olmayan durumlarda da çalışma gerçekleştirebiliyor.

http://liliputing.com/2014/04/google-launches-docs-sheets-apps-android-ios.html