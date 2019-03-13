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Google’ın sesle yazma özelliği çevrimdışı çalışabilecek

Gboard ile gelen ve konuşmanızı yazıya çeviren özellik bundan sonra internet bağlantısı gerektirmeden çalışabilecek. Bu sayede sesiniz çok daha hızlı tanınıyor. Detaylar haberimizde.
2 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google’ın sesle yazma özelliği çevrimdışı çalışabilecek
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Google’ın Gboard ile gelen sesle yazma özelliği önemli bir güncelleme aldı. Bu güncelleme sonrası sesle yazma özelliği çevrimdışı olarak kullanılabiliyor. İnternet bağlantısı gerektirmediği için sesinizin yazıya çevrilmesi de çok daha hızlı gerçekleşiyor.

Sadece Pixel telefonlarda etkin

Yeni çevrimdışı sesle yazma özelliği şu an için sadece Google Pixel modelleri ile kullanılabiliyor. Ayrıca İngilizce dışındaki dillere uyumlu olmadığını belirtelim. Ancak Gboard ile gelen bir özellik olduğu için diğer akıllı telefonlar ve diller için de yakın zamanda sunulacaktır.

Google’ın belirttiğine göre ses tanıma için gerekli olan veri ilk başta 2 GB boyutundaydı. Tabii ki bu boyutta veriyi akıllı telefonda tutmak mantıklı olmayacağı için firma çözüm arayışına girmiş. Karmaşık sıkıştırma ve kod çözme teknolojileri ile bu veri önce 450 MB, sonrasında ise 80 MB boyutuna indirilebildi. Yani sadece 80 MB veri indirerek akıllı telefonunuzun sesinizi çevrimdışı olarak tanımasını sağlayabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Windows 10 sorun çıkaran güncellemeleri kendisi tespit edip kaldıracak"

Google, Gboard’a eklenen bu yeni çevrimdışı modun özellikle sesi daha hızlı tanımasını sağlaması üzerinde duruyor. Eğer sizde bir Pixel akıllı telefon sahibiyseniz, İngilizce dilini seçerek Gboard ayarlarında bulunan “Sesle yazma” kısmı altında yeni özelliği deneyebilirsiniz.


https://www.engadget.com/2019/03/12/google-releases-offline-gboard-speech-recognizer-for-pixel/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Angelica 2 ay
Zeki Müren de bizi .... ?
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DeliKulaBey 2 ay
bu özelliğin gelmesini istiyordum, iyi oldu
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DH Misafiri 2 ay
Çevrimdışı da dinleyecekler insanları.
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smart1978 2 ay DH Misafiri
Ingilizce bilenler korksun diyorsun :))
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