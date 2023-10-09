Google doğruladı: Bütçe odaklı Pixel modelleri gelmeyecek

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Google, yakın tarihli Made By Google etkinliği kapsamında merakla beklenen Pixel 8 ve 8 Pro'yu tanıttı. Bu bağlamda 7 yıl güncelleme ve Tensor G3 platformu ile dikkat çeken telefonlar, kısa sürede 40 milyon satışı geride bırakmayı başardı. Bugün ise Google'ın Mobil İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nanda Ramachandran, bütçe odaklı Pixel cihazlar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bütçe odaklı model planda yok

Bilmeyenler için Google, 2016 yılında tanıtılan Pixel XL modelinden bu yana, Pixel serisinde ana akım cihazlara yer veriyor. Ancak bir süredir, şirketin bütçe odaklı cihazlar üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Google'dan Nanda Ramachandran ise, mevcut iddialara açıklık getirdi. Buna göre Google, bütçe odaklı bir Pixel cihaz yapmanın, özellikle yapay zeka, kamera ve güvenlik konularında "çok fazla ödün verilmesine" yol açacağını düşünüyor.

Google Pixel 9 serisi daha büyük ekran boyutlarına sahip olacak 1 gün önce eklendi

Dolayısıyla arama devi, yeni cihazlar yerine mevcut ürün yelpazesini koruyacak. Niketim yaklaşmakta olan Pixel 8a'nın Pixel 8 ve 8 Pro'da kullanılan Tensor G3 ve kamera tasarımını koruyacağı söyleniyor. Bu da şirketin mevcut planlarını doğruluyor diyebiliriz. Ayrıca bunun bir diğer nedeni de, şirketin Android ekosisteminin başında yer alması olabilir. Zira bütçe odaklı bir cihaz, Pixel cihazların marka bilinirliliğine zarar verebilir.

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