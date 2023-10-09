Google doğruladı: Bütçe odaklı Pixel modelleri gelmeyecek

Bütçe odaklı model planda yok
Bilmeyenler için Google, 2016 yılında tanıtılan Pixel XL modelinden bu yana, Pixel serisinde ana akım cihazlara yer veriyor. Ancak bir süredir, şirketin bütçe odaklı cihazlar üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Google'dan Nanda Ramachandran ise, mevcut iddialara açıklık getirdi. Buna göre Google, bütçe odaklı bir Pixel cihaz yapmanın, özellikle yapay zeka, kamera ve güvenlik konularında "çok fazla ödün verilmesine" yol açacağını düşünüyor.
Dolayısıyla arama devi, yeni cihazlar yerine mevcut ürün yelpazesini koruyacak. Niketim yaklaşmakta olan Pixel 8a'nın Pixel 8 ve 8 Pro'da kullanılan Tensor G3 ve kamera tasarımını koruyacağı söyleniyor. Bu da şirketin mevcut planlarını doğruluyor diyebiliriz. Ayrıca bunun bir diğer nedeni de, şirketin Android ekosisteminin başında yer alması olabilir. Zira bütçe odaklı bir cihaz, Pixel cihazların marka bilinirliliğine zarar verebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.