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    Google doğruladı: Bütçe odaklı Pixel modelleri gelmeyecek

    Android ekosisteminin başında yer alan Google, bir süredir süren bütçe odaklı Pixel iddialarına açıklık getirdi. Peki yaklaşmakta olan Pixel 8a ne olacak? İşte detaylar...
    Google doğruladı: Bütçe odaklı Pixel modelleri gelmeyecek Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Google, yakın tarihli Made By Google etkinliği kapsamında merakla beklenen Pixel 8 ve 8 Pro'yu tanıttı. Bu bağlamda 7 yıl güncelleme ve Tensor G3 platformu ile dikkat çeken telefonlar, kısa sürede 40 milyon satışı geride bırakmayı başardı. Bugün ise Google'ın Mobil İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nanda Ramachandran, bütçe odaklı Pixel cihazlar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

    Bütçe odaklı model planda yok

    Bilmeyenler için Google, 2016 yılında tanıtılan Pixel XL modelinden bu yana, Pixel serisinde ana akım cihazlara yer veriyor. Ancak bir süredir, şirketin bütçe odaklı cihazlar üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Google'dan Nanda Ramachandran ise, mevcut iddialara açıklık getirdi. Buna göre Google, bütçe odaklı bir Pixel cihaz yapmanın, özellikle yapay zeka, kamera ve güvenlik konularında "çok fazla ödün verilmesine" yol açacağını düşünüyor.

    Dolayısıyla arama devi, yeni cihazlar yerine mevcut ürün yelpazesini koruyacak. Niketim yaklaşmakta olan Pixel 8a'nın Pixel 8 ve 8 Pro'da kullanılan Tensor G3 ve kamera tasarımını koruyacağı söyleniyor. Bu da şirketin mevcut planlarını doğruluyor diyebiliriz. Ayrıca bunun bir diğer nedeni de, şirketin Android ekosisteminin başında yer alması olabilir. Zira bütçe odaklı bir cihaz, Pixel cihazların marka bilinirliliğine zarar verebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 1 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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