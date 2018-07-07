Google, insan gibi konuşan Duplex teknolojisini çağrı merkezlerine satacak

Teknoloji devinin Google I/O geliştiriciler konferansında tanıttığı Duplex özelliği, Google Assistant'ın telefon yoluyla insanlarla konuşabilmesine olanak sağlıyor. The Information'ın raporuna göre Google, çağrı merkezlerine ve telemarketlere Duplex lisansı vermeyi planlıyor.

1.2 milyon kişi işsiz kalabilir

Raporda yer alan bilgiye göre Google, henüz ismi açıklanmayan büyük bir sigorta şirketine, basit, anlaşılabilir müşeri hizmetleri çağrıları sunabilmesi için Duplex lisansı verecek ve iki şirket anlaşmaya çok yakın. Konuyla ilgili açıklama yapan Google yetkisi ise Duplex'in şimdilik sınırlı sayıda cihazda test edildiğini belirterek, gelen geri bildirimlerle ürünün farklı sektörlerde de değerlendirilebileceğini ifade etti.

Google'ın Duplex'i çağrı merkezlerine pazarlaması, arama devi için oldukça kazançlı olabilir. Zira analistlerin raporlarına göre bulut tabanlı müşteri hizmetleri pazarı 2017 yılında 6.8 milyar dolara ulaşmış durumda ve bu rakamın 2020 yılına kadar 21 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Elbette bu önemli gelişmenin birkaç olumsuz etkisi de var. Birincisi çağrı merkezlerinde çalışan yaklaşık 1.2 milyon çalışanın işsiz kalma tehlikesi. İkincisi ise insanların genel olarak robot müşteri temsilcileri ile iletişim kurmaktan hoşlanmamaları.

https://www.theinformation.com/articles/googles-controversial-voice-assistant-could-talk-its-way-into-call-centers