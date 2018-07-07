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Google, insan gibi konuşan Duplex teknolojisini çağrı merkezlerine satacak

Arama devi Google'ın geçtimiz ay Google I/O geliştiriciler konferansında tanıttığı yapay zeka destekli teknolojisi Duplex'i çağrı merkezlerine pazarlayacağı öğrenildi. Gelişmenin detayları haberimizde
10 ay
2,3b
1
12
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devinin Google I/O geliştiriciler konferansında tanıttığı Duplex özelliği, Google Assistant'ın telefon yoluyla insanlarla konuşabilmesine olanak sağlıyor. The Information'ın raporuna göre Google, çağrı merkezlerine ve telemarketlere Duplex lisansı vermeyi planlıyor.

1.2 milyon kişi işsiz kalabilir

Raporda yer alan bilgiye göre Google, henüz ismi açıklanmayan büyük bir sigorta şirketine, basit, anlaşılabilir müşeri hizmetleri çağrıları sunabilmesi için Duplex lisansı verecek ve iki şirket anlaşmaya çok yakın. Konuyla ilgili açıklama yapan Google yetkisi ise Duplex'in şimdilik sınırlı sayıda cihazda test edildiğini belirterek, gelen geri bildirimlerle ürünün farklı sektörlerde de değerlendirilebileceğini ifade etti.
Google'ın Duplex'i çağrı merkezlerine pazarlaması, arama devi için oldukça kazançlı olabilir. Zira analistlerin raporlarına göre bulut tabanlı müşteri hizmetleri pazarı 2017 yılında 6.8 milyar dolara ulaşmış durumda ve bu rakamın 2020 yılına kadar 21 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Elbette bu önemli gelişmenin birkaç olumsuz etkisi de var. Birincisi çağrı merkezlerinde çalışan yaklaşık 1.2 milyon çalışanın işsiz kalma tehlikesi. İkincisi ise insanların genel olarak robot müşteri temsilcileri ile iletişim kurmaktan hoşlanmamaları.

https://www.theinformation.com/articles/googles-controversial-voice-assistant-could-talk-its-way-into-call-centers Yorum Yaz
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serafon 10 ay en beğenilen
Herkes köyüne dönsün tarımla/hayvancılıkla uğraşsın ya da bir ayağı orada olsun. Gidişat iyi değil gibi!
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darkaura 10 ay
bir is kolu daha elden gidiyor. gelecekde cok buyuk issizlik problemi olacak. orta sinif ortadan kalkacak. gecmisdede otomasyon pek cok is kolunu ortadan kaldirdi ama bunlar gelenllikle uretimle iliskili mavi yakali islerdi, yerini hizmet sektorunde beyaz yakali is alanlari aldi. simdi yapay zekanin yukselisiyle bu beyaz yakali is alanlarida tehdit altinda, elden gidiyor. bir kac 10yil icinde avaraj bir insaninin yapabilcegi, ihtiyac duyulacai is alanlari kalmayacak gibi. ancak kendini cok iyi yetistirmis, yapay zekanin yapamadigi isleri kivirabilen kendilerine yer bulabilcek.
bir is kolu daha elden gidiyor. gelecekde cok buyuk issizlik problemi olacak. orta sinif ortadan kalkacak. gecmisdede otomasyon pek cok is kolunu ortadan kaldir...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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FONTEN LA 10 ay
Mars yolcusu kalmasın !
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DH Misafiri 10 ay
İPhone üç yıldan beri daha iyisini yaptı ama satışa sunmadı diye biliyorum hatta halen kullanıyor
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furkanta_resmi 10 ay
Çalıştığım şirkette ben 50 çağrı yaparken makine 1000 çağrıyı geçiyor o 50yi de elimizden alırlarsa sadece 3-4 yönetici çalıştıracaklar gibi
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SEO-Uzmanı 10 ay
insanlar zaten işsiz güçsüz !
bu yüzden bu meslekte bir kulağını feda ediyorlarken
yakında bu işi bile bulamayacaklar !
google haddi aşmaya ve artık sosyal yaralar oluşturmaya başlama noktasına geldi !
artık şu makinenin fişinin çekilmesi zamanı geliyor !
tabi boba parasıyla internete erişen tembel tipler anti-edebiyat yapacak bu sözlere !
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mrslimshady 10 ay
Ciddi anlamda çok sıkıntılı bir durum. Korkutucu bir gelişme bana kalırsa
Her geçen yıl insanların yerini robotlar alıyor , ileride milyarlarca insan işsiz kalınca ne olacak?
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sniper23 10 ay
Türknet bunu beğendi.
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WB 10 ay
Cakaaaaal!
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serafon 10 ay en beğenilen
Herkes köyüne dönsün tarımla/hayvancılıkla uğraşsın ya da bir ayağı orada olsun. Gidişat iyi değil gibi!
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darkaura 10 ay
bir is kolu daha elden gidiyor. gelecekde cok buyuk issizlik problemi olacak. orta sinif ortadan kalkacak. gecmisdede otomasyon pek cok is kolunu ortadan kaldirdi ama bunlar gelenllikle uretimle iliskili mavi yakali islerdi, yerini hizmet sektorunde beyaz yakali is alanlari aldi. simdi yapay zekanin yukselisiyle bu beyaz yakali is alanlarida tehdit altinda, elden gidiyor. bir kac 10yil icinde avaraj bir insaninin yapabilcegi, ihtiyac duyulacai is alanlari kalmayacak gibi. ancak kendini cok iyi yetistirmis, yapay zekanin yapamadigi isleri kivirabilen kendilerine yer bulabilcek.
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Forum1th 10 ay

darkaura
bir is kolu daha elden gidiyor. gelecekde cok buyuk issizlik problemi olacak. orta sinif ortadan kalkacak. gecmisdede otomasyon pek cok is kolunu ortadan kaldirdi ama bunlar gelenllikle uretimle iliskili mavi yakali islerdi, yerini hizmet sektorunde beyaz yakali is alanlari aldi. simdi yapay zekanin yukselisiyle bu beyaz yakali is alanlarida tehdit altinda, elden gidiyor. bir kac 10yil icinde avaraj bir insaninin yapabilcegi, ihtiyac duyulacai is alanlari kalmayacak gibi. ancak kendini cok iyi yetistirmis, yapay zekanin yapamadigi isleri kivirabilen kendilerine yer bulabilcek.

Hocam böyle bir şey imkansız gibi ama bence her ülke insanlarına belirli bir miktar para vermek zorunda olacak. Vergilerden vs verilecek. Aslında benim aklıma en çok yatan robotların işleri yapması ve neredeyse her insanın eşit haklarda çalışmadan yaşaması ama zenginler kabul etmez tabii...
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khytr89 10 ay
Ne kadar samimi kodlanırsa kodlansın insan sıcaklığını vermeyecektir
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elmek6 10 ay khytr89
kibar olduktuktan sonra, cogu gercek insandan daha sicak gelecektir.
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çağrı merkezi, pazarlama ve
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