Google, İpuçları adlı yeni bir web sitesi yayınladı





İnternet üzerinde çevrimiçi olarak sunduğu hizmetlerin sayısı oldukça kabarık olan Google, bu hizmetlerini kullanıcılara daha basit olarak anlatabilmek adına İpuçları adında yeni bir web sitesi yayına soktu.





Sitede kart tasarımı içerisinde 13 Google hizmeti hakkında ipuçları yer alıyor. İpucuna tıkladığınız zaman ise adım adım hizmet ile ilgili bilgiler ve cihaz uyumlulukları kullanıcıya aktarılacak.





Ziyaretçiler ayrıca Google hesapları varsa ipuçlarına kendi fikirleri ile katkıda bulunabilecek. İpuçları şimdilik sadece masaüstü tarayıcıları ile ziyaret edilebiliyor.





https://www.google.com/get/googletips/