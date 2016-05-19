Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google kendi işlemcisini geliştirdi: "Her şey yapay zeka için"

Google'ın kendi donanınlarını üretme sevdası yeni değil. Şirket çok uzun süredir alternatif sunucu donanımları üzerinde çalışmalar yapıyor. Yeni işlemci ise makine öğrenimini hızlandıracak.
3 yıl
7,6b
1
20
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dün başlayan Google I/O 2016 konferansının satır arasında kalan ama bence en önemli gelişmesi olan duyuru, Google'ın kendi işlemcisini geliştirmesi oldu. Kısa adı TPU olan, açılımı Tensor Processing Unit anlamına gelen özel tasarımlı yeni işlemci, şirketin AI yani yapay zeka servislerine hizmet edecek ve makine öğrenimine ivme kazandıracak.
Ham işlem kabiliyetinin son derece yüksek olduğu ifade edilen, hatta rakip tanımadığı belirtilen işlemci için Google iddialı konuşuyor. Google tepe yöneticisi Sundar Pichai, Tensor işlemcisinin watt başına düşen performansta, ticari olarak satılan tüm FPGA ve GPU çözümlerini geride bıraktığını ifade ediyor.
Google'ın Tensor işlemcisi, raf tipi sunucularda sabit disk gözüne sığabiliyor. 
Google mühendisleri, Tensor işlemcisinin Moore Kanunu'na göre üç jenerasyon yani 7 yıla denk gelen bir avantaja sahip olduğunu iddia ediyor. Yazımın başında söylediğim gibi yeni işlemci Google StreetView, Inbox ve Asistan gibi uygulamaların gelişiminde önemli rol oynayacak çünkü Google içerisinde 100'den fazla ekip, servis ve teknolojilerini yapay zeka merkezinde geliştiriyor.
Google tarafından geliştirilen işlemci, makine öğrenimi uygulamalarını uygun hale getirerek, işlemsel hassasiyet seviyesinin dinamik olarak yönetilmesine izin veriyor dolayısıyla işlem başına transistör ihtiyacını, geleneksel işlemlere kıyasla düşürmeyi sağlıyor. Mimari seviyede işlemcinin genel çalışma karakteristiği ve komutseti yetenekleri bilinmese de tahminim, özellikle belirli matematik işlemlerinde yüksek performans sağladığı yönünde.
Görünüşe bakılırsa yapay zeka uygulamaları ekseninde 16-bit kayar nokta hesapmaları için özelleştirilmiş Tensor işlemcisi. Analistlerin tahmini de daha az karmaşık matematik hesaplamarı gerektirdiği için yeni işlemcinin eğitimden ziyade öğrenim üzerine yoğunlaşmış olduğu.  Henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa da, eğitim tarafı daha büyük veri kümelerine ihtiyaç duyduğu için Tensor işlemci tasarımı öğrenim tarafına yoğunlaşmış olmalı.
Kısacası Google'ın yeni işlemcisi, yapay zeka için tek başına yeterli bir platform olmaktan şimdilik biraz uzak, en azından şimdilik. Görünüşe bakılırsa yüksek başarımlı bilgi işlem hızlandırıcı kartlar, mevcut ihtiyaçtan dolayı Google'ın radarında kalmaya devam edecek. Yani örneğin Nvidia'nın henüz tüketi sınıfında yani GeForce serisi ekran kartlarında kullanmadığı Pascal tabanlı devasa GP100 GPU'sunu kullanan Tesla sınıfı kartlar, Tensor işlemcisine eşlik edecek ya da ediyor olabilir.  
Google'ın yapay zeka sunucuları, TPU işlemcisine sahip: Skynet'e Giriş-101? :)
Google hali hazırda Tensor işlemcisini, gizli unsur olarak veri merkezlerinde kullanıyor. Raf tipi sunucuların sabit disk yuvasına sığabilen yeni işlemcinin, yaklaşık bir yıldır serviste olduğu bildiriliyor. Elimize ulaşan bilgilere göre TPU işlemcisiyle arama sonucu ilişkilendirmesi, harita ve konum belirleme servislerinin hassasiyet ve genel hizmet kalitesinin yükseltilmesinde epey yol alınmış. TPU sayesinde Google'ın yapa zekası, çeşitli alanlarda insanı geride bırakmayı başarıyor. Şirket mühendisleri yeni işlemciyle yapay zeka hızı ve tahmin yeteneklerinin müthiş hızlandığını söylüyorlar.
Mühendislik yetenekleri açısından bu projeyi önemli kılan bir başka istastik ise ortaya çıkan ilk test silikonu ile uygulamaların işlemci üzerinde çalışmaya başlaması yani işlemcinin servise girmesinin sadece 22 gün sürdüğü. Bu açıdan Google'ı tebrik etmek gerekiyor. Zaten tek başına bu parametre bile, yazılım ve donanımın aynı şirket içerisinde geliştirilmesinin sağladığı avantajı gözler önüne sürüyor çünkü ihtiyaca ve altyapıya uygun, yüksek kabiliyetle çözüm üretilebiliyor.  
Google'ın yeni işlemcisini yazılım tarafında tamamlayan ise TensorFlow. Veri akış grafiklerini kullanan numerik hesaplama işlemleri için oluşturulan yazılım kütüphanesi diyebileceğim TensorFlow, tek bir API üzerinden ilgili sistem üzerindeki tüm işlemci ve GPU'ların kullanılmasını sağlıyor. Bu arada ilginç bir not olarak TPU işlemcisinin, Go oyununda şampiyon Lee Sedol'a rakip olarak çıkan sistemde de yer aldığını not düşeyim.
2004 yılında aldığı radikal kararla sunucu sistemlerinde ve veri merkezlerinde Cisco gibi firmaların ürünlerinden uzaklaşarak kendi donanımlarını kullanmaya karar veren Google, kendi ağ altyapısı Jupiter ile saniyede petabit seviyesinde çıkış verebiliyor. yani 100,000 sunucusundan rastgele herhangi biri diğeri ile rastgele 10Gb/sn hızında haberleşebiliyor. Zaman zaman Google'ın genel amaçlı işlemci tasarımına girişeceği ve Intel'in Xeon serisi sunucu işlemcilerinden uzaklaşacağı gündeme gelse de günümüz koşulları çerçevesinde bunun kısa vadede olmayacağı ise kesin. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
T A R I K 3 yıl en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +38
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
001ATB 3 yıl
D12
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

ak gençlik,dünyanın geleceği bu gençler maşallah :)
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
B4ris 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
black modern 3 yıl
Neyse ben bi sıgınak yapıp erzak depolamaya başlayayım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DennisLars 3 yıl
Person of Interest izleyenler olarak merakla bekliyoruz
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Anomyous123 2 yıl DennisLars
aynen

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YazilimUzmani 3 yıl
Yukardaki Papaz Eriğini İmam Eriğine Çevirme Projesini Biraz Açar mısınız? Erikler Mekanizmanın Ortasında Kelime-i Şahadet mi Getiriyor? :))))))))
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Led Zeppelin 3 yıl YazilimUzmani
Kötü söz söylenen kavanozda küf oluşmaması yasasının yanında bu çok basit bir proje :)
Artık doktorlar ameliyatlardan önce ellerine güzel sözler söyleyip öyle dezenfekte ediyorlar, yurt dışından sterilizasyon malzemesi almak zorunda kalmıyoruz...
Böylece cari açık git gide azaldı...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kırmızıbey 3 yıl
Google mcrosoft'u salladı sıra intel'de galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 yıl
bir yapay zeka kendi kendini derleyemediği sürece programcısının git dediği yere gider yani özgür bir zeka olamadığı sürece gerçek bir yapay zeka olamaz !
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeepMind 3 yıl
Başarılı bir inceleme olmuş.Bu kadar detaylı bir incelemeyi hiçbir sitede göremedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 3 yıl
Tesla M4'e gerek yok artık derken, train edebilmek için hala K40 K80 M40 veya oyun kartı/Titan lazım diyorlar.
Alakasız : Baidu Tesla yerine Titan X kullanıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Terminatör doğacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yunuzeus 3 yıl
Örgütlenip silahlanmamız lazım. Fırtına öncesi sessizlik bu daha büyük şeyler olacak. Mazallah başımaza papaz eriği falan düşer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdeminofff 3 yıl
Crysis oynatır mı ? :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mugetsuga 3 yıl
Google ile kim savaşıcak rez alalım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7583 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google, yapay zeka ve
10 etiket daha deep learning tensorflow tpu google işlemci tensor işlemcisi ai İşlemci Donanım Erdi ÖZÜAĞ "Fx57" Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Migros, Fitwell işbirliği ile yürüyen herkese Money Puan dağıtacak 3 yıl Android Auto artık tamamen entegre hale geliyor 3 yıl AMD'den hediye oyun kampanyası 3 yıl Android Namık: Android’in yeni sürümü için isim önerisi 3 yıl Samsung 10nm teknolojisine geçti ancak bellek tarafında 3 yıl Dev rüzgar türbinleri yolda 3 yıl Pico Neo: Android işletim sistemli sanal gerçeklik gözlüğü 3 yıl Yeni kanser ilacı, cilt kanseri hastalarına umut ışığı oldu 3 yıl BMW, i3 REx modeli yüzünden davalık oldu 3 yıl Tuğla duvardaki optik illüzyon interneti salladı 3 yıl Dünya'ya benziyor: Jüpiter'in uydusu Europa'da yeni yaşam izleri 3 yıl BMW i8 Spyder mercek altında "Teknoloji Harikası Otomobil" 3 yıl Daydream: Google’ın yeni sanal gerçeklik standardı 3 yıl Android Wear akıllı saatler şimdi daha bağımsız 3 yıl Tesla pil tedariği için Korelileri düşünüyor 3 yıl Google Klavye 5.1 sürümü ile tema desteğine kavuşuyor 3 yıl Google'ın sürücüsüz araçlarının çarptığı yayalar kaputa yapışacak 3 yıl Türk girişimci Türkiye’de ticari amaçlı İHA üretecek 3 yıl Tetris filminin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak 3 yıl Hacklenen web sitelerinin çoğu WordPress altyapısına sahip 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google kendi işlemcisini geliştirdi: "Her şey yapay zeka için" Sonraki Shell, yenilenebilir enerji ve düşük karbon izine yatırım yapacak 3 yıl Tesla, Model 3 üretimine kaynak bulmak için hisselerini satıyor 3 yıl Türkiye’de siber saldırılara karşı bir ilk: Siber Füzyon Merkezi 3 yıl AMD: Zen işlemciler, Intel Skylake ile her kriterde rekabet edebilecek 3 yıl HTC Ice View inceleme "HTC 10 için akıllı kapak" 3 yıl Netflix, fast.com isimli internet hız testi servisini hizmete sundu 3 yıl Fitbit, mobil ödeme sektörüne adım atıyor 3 yıl Tank teknolojilerindeki 60 yıllık farka şahit olun 3 yıl iPhone 7 için Intel modem iddiaları güçleniyor 3 yıl İçerik paylaşımı, Instant Apps ile kolaylaşıyor 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1080, testleri alt üst ediyor 3 yıl HTC 10, One M9, ve One A9 modelleri Android N güncellemesini alacak 3 yıl Harley Quinn filmi için hazırlıklara başlandı 3 yıl Google, Android N'e isim bulmanızı istiyor 3 yıl Android N betası, Nexus cihazların dışına çıkıyor 3 yıl İlginç bir sohbet uygulaması: Google Duo 3 yıl Google’dan daha akıllı mesajlaşma uygulaması: Allo 3 yıl Google, yeni akıllı asistanını sunar 3 yıl Bluetooth’lu Philips 8850NC ve 9850NC Noise Cancelling kulaklık incelemesi 3 yıl Evinizdeki asistanın yeni adı: Google Home Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim