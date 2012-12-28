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Google, kurumsal alandaki ürünlerini ikiye katlamayı planlıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönem kurumsal müşteri segmentinde BlackBerry ürünleri pazar payının büyük kısmını elinde tutmaktaydı. Ancak RIM'in sunduğu özel hizmetlerin mobil uygulamalar yoluyla veya yerleşik olarak diğer mobil işletim sistemlerinde de sunulmaya başlaması, gerilemenin de önünü açtı.

Geçen ay analizler, iOS ve Android işletim sisteminin kurumsal sektörde BlackBerry hakimiyetine son verdiğini ortaya koymuştu. Daha fazla hareket alanı bulan Google ise, sektörde hakimiyetini artırmayı hedefliyor.

Bir röportajda konuşan Google Kurumsal departman şefi Amit Singh, kurumsal sektöre sundukları ürünleri ikiye katlamayı planladıklarını açıkladı.

Singh, 2012 yılını Google Apps hizmetinin bariyerleri aşarak geniş müşteri benimsenme oranlarını yakaladığı yıl olarak görüyor. Halen de büyük miktarda kurumsal müşteri bu hizmeti benimseme aşamasında. 

Google'ın kurumsal alandaki gerçek rakibi ise Microsoft. Diğer kategorilerde pazar payında gerileme yaşayan Microsoft, kurumsal sektöre tabiri caizse sıkı sıkıya tutunmuş durumda. Ancak Windows RT üzerinde klasik Windows 8 uygulamalarını çalıştıramamak büyük bir problem olarak görünüyor.

Singh, Google'ın bu alanda ucuz bir alternatif olarak görülmesinden rahatsız. Google maliyetleri düşürmek için mücadele verirken, özellik anlamında rakipleri ile mücadele edecek ürünler hazırlıyor. Google'ın amacı Office yazılımının gelişmiş özelliklerine ihtiyaç duymayan yüzde 90'lık bir kullanıcı kesimini elde edebilmek. Bu amaca firma yaklaşmış durumda. Kalan yüzde 10'luk kısma erişebilmek için ise Google, yeni satın aldığı QuickOffice yazılımına güveniyor.

Google'ın gelecek yıl için belirlediği tema Yaşadığın Gibi Çalış. Heryerden senkronize olma imkanı ve mobil uygulamalarla sağlanan destek, Google'ın bu temasındaki önemli sacayakları olacak.

http://www.phonearena.com/news/Google-doubling-down-on-enterprise_id38085 Yorum Yaz
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Salona 6 yıl
manyakurt
fuckulteliBelki tam yeri değil ama Office 2010 yerine kullanabileceğim, Office 2010nun uzantılarını açıp düzenleyebilen ücretsiz bir Google veya başka bir yazılım üreticisinin yazılımı var mı? Office 2010u illegal kullanmak istemiyorum eğer ücretsiz başka bir yazılım varsa, eğer yoksa el mahkum tabi!
libre office sorunsuz kullanıyorum çok güzel.

Liber office sıkıntı yapmıyor mu yav? Okulun akıllı tahtalarında Liberoffice yüklü eğer slaytı Liber office'ten değil de Microsoft Office'den hazırlarsanız yazıların yerleri fontları bayağı bir karışıyor malesef.
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fuckulteli 6 yıl
Yukarıdaki önerilere bakacağım, yalnız önemli olan MS Office 2010 ile aynı uzantıları açabilmesi, umarım sıkıntı yaşatmaz :)
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DH Misafiri 6 yıl
e-mail ve arama motoru servisleri dışında geriye kalan tüm ürünleri beş para etmez. e-mail de çok iyi olduğundan değil sadece düzgün alternatif yok.
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manyakurt 6 yıl
fuckulteli
Belki tam yeri değil ama Office 2010 yerine kullanabileceğim, Office 2010nun uzantılarını açıp düzenleyebilen ücretsiz bir Google veya başka bir yazılım üreticisinin yazılımı var mı? Office 2010u illegal kullanmak istemiyorum eğer ücretsiz başka bir yazılım varsa, eğer yoksa el mahkum tabi!

libre office sorunsuz kullanıyorum çok güzel.
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nick54 6 yıl
fuckulteli

Belki tam yeri değil ama Office 2010 yerine kullanabileceğim, Office 2010nun uzantılarını açıp düzenleyebilen ücretsiz bir Google veya başka bir yazılım üreticisinin yazılımı var mı? Office 2010u illegal kullanmak istemiyorum eğer ücretsiz başka bir yazılım varsa, eğer yoksa el mahkum tabi!


Open Officee bir göz atabilirsin.
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fuckulteli 6 yıl
Belki tam yeri değil ama Office 2010 yerine kullanabileceğim, Office 2010'nun uzantılarını açıp düzenleyebilen ücretsiz bir Google veya başka bir yazılım üreticisinin yazılımı var mı? Office 2010'u illegal kullanmak istemiyorum eğer ücretsiz başka bir yazılım varsa, eğer yoksa el mahkum tabi!
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