Google, kurumsal alandaki ürünlerini ikiye katlamayı planlıyor





Bir dönem kurumsal müşteri segmentinde BlackBerry ürünleri pazar payının büyük kısmını elinde tutmaktaydı. Ancak RIM'in sunduğu özel hizmetlerin mobil uygulamalar yoluyla veya yerleşik olarak diğer mobil işletim sistemlerinde de sunulmaya başlaması, gerilemenin de önünü açtı.





Geçen ay analizler, iOS ve Android işletim sisteminin kurumsal sektörde BlackBerry hakimiyetine son verdiğini ortaya koymuştu. Daha fazla hareket alanı bulan Google ise, sektörde hakimiyetini artırmayı hedefliyor.





Bir röportajda konuşan Google Kurumsal departman şefi Amit Singh, kurumsal sektöre sundukları ürünleri ikiye katlamayı planladıklarını açıkladı.





Singh, 2012 yılını Google Apps hizmetinin bariyerleri aşarak geniş müşteri benimsenme oranlarını yakaladığı yıl olarak görüyor. Halen de büyük miktarda kurumsal müşteri bu hizmeti benimseme aşamasında.





Google'ın kurumsal alandaki gerçek rakibi ise Microsoft. Diğer kategorilerde pazar payında gerileme yaşayan Microsoft, kurumsal sektöre tabiri caizse sıkı sıkıya tutunmuş durumda. Ancak Windows RT üzerinde klasik Windows 8 uygulamalarını çalıştıramamak büyük bir problem olarak görünüyor.





Singh, Google'ın bu alanda ucuz bir alternatif olarak görülmesinden rahatsız. Google maliyetleri düşürmek için mücadele verirken, özellik anlamında rakipleri ile mücadele edecek ürünler hazırlıyor. Google'ın amacı Office yazılımının gelişmiş özelliklerine ihtiyaç duymayan yüzde 90'lık bir kullanıcı kesimini elde edebilmek. Bu amaca firma yaklaşmış durumda. Kalan yüzde 10'luk kısma erişebilmek için ise Google, yeni satın aldığı QuickOffice yazılımına güveniyor.





Google'ın gelecek yıl için belirlediği tema Yaşadığın Gibi Çalış. Heryerden senkronize olma imkanı ve mobil uygulamalarla sağlanan destek, Google'ın bu temasındaki önemli sacayakları olacak.

http://www.phonearena.com/news/Google-doubling-down-on-enterprise_id38085