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Google mobil arama sayfalarında AMP yerine Instant yazacak

Hızlı açılan mobil sayfalar için Google arama sonuçlarında görüntülenen AMP etiketi yenileniyor. Google bazı kullanıcılar üzerinde Instant etiketini deniyor. İşte detaylar:
1 yıl
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Google mobil arama sayfalarında AMP yerine Instant yazacak

Google’ın mobil sürümünde yaptığınız aramalarda site isimlerinin altında AMP etiketini görmüşsünüzdür. AMP, mobil sayfaların hızlı yüklenmesi ve göze batmayan bir tasarıma sahip olması amacıyla oluşturulmuş bir açık kaynak girişimdir.
Google, hızlı açılan web sitelerini AMP etiketi ile belirtiyor. Gel gelelim birçok kişi AMP etiketinin ne anlama geldiğini bilmiyor. Google daha anlaşılır bir isim için çalışmaları başlatmış durumda. Twitter'daki bazı kullanıcılarının attığı twitlere göre Instant etiketinin testinin yapıldığını görüyoruz.
Google mobil arama sayfalarında AMP yerine Instant yazacak
Bu test şuan için çok kısıtlı bir kitle üzerinde yapılıyor. AMP etiketinden farklı olarak Instant etiketi siyah değil mavi renkte görüntüleniyor. Bu değişikliğin tüm kullanıcılar için ne zaman yapılacağı bilinmiyor.

http://searchengineland.com/google-testing-blue-instant-amp-label-search-results-283829 Yorum Yaz
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yuksek 1 yıl
Ha Ali Veli, ha Veli Ali.
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alemburda34 1 yıl
Valla bence disardan siradan bi kullanacinin anlamayacagi sekilde AMP yazacaklarina "Fast" yazip mobilde kullanicinin dil secime gore etiketi yerellestirip birde farkli renkte belirtseler standarti tam oturtacaklar ama iste boyle bilinmedik bir etiket kullaninca siradan bir kullanicida anlamiyor.
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likeablex 1 yıl
Devir mobil olunca böyle çalışmalar normal.
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