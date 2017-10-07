Google mobil arama sayfalarında AMP yerine Instant yazacak

Google’ın mobil sürümünde yaptığınız aramalarda site isimlerinin altında AMP etiketini görmüşsünüzdür. AMP, mobil sayfaların hızlı yüklenmesi ve göze batmayan bir tasarıma sahip olması amacıyla oluşturulmuş bir açık kaynak girişimdir.

Google, hızlı açılan web sitelerini AMP etiketi ile belirtiyor. Gel gelelim birçok kişi AMP etiketinin ne anlama geldiğini bilmiyor. Google daha anlaşılır bir isim için çalışmaları başlatmış durumda. Twitter'daki bazı kullanıcılarının attığı twitlere göre Instant etiketinin testinin yapıldığını görüyoruz.

Bu test şuan için çok kısıtlı bir kitle üzerinde yapılıyor. AMP etiketinden farklı olarak Instant etiketi siyah değil mavi renkte görüntüleniyor. Bu değişikliğin tüm kullanıcılar için ne zaman yapılacağı bilinmiyor.

http://searchengineland.com/google-testing-blue-instant-amp-label-search-results-283829