Netflix'ten süper kahramanlı aile dizisi: Raising Dion

Orijinal dizi sayısını hızla arttırmaya devam eden Netflix, dikkat çekici yeni bir dizi için hazırlıklara başladı. Raising Dion adını taşıyan dizi, bilim-kurgu unsurları taşıyan bir süper kahraman dizisi. Daredevil veya Jessica Jones gibi alışılmış süper kahraman dizilerinin aksine Raising Dion hikayeye farklı bir açıdan yaklaşıyor ve oğlu süper güçlere sahip bir annenin yaşadıklarını anlatıyor.

Reklam filmleri ve müzik klipleri ile tanınan Dennis Liu'nun aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan Raising Dion, Netflix'ten 10 bölümden oluşacak ilk sezon için onayı aldı. Dizi için bir yayın tarihi açıklanmadı fakat Netflix'in yeni dizisini 2018 yılında yayınlaması bekleniyor.

Raising Dion; tek başına büyüttüğü oğlunun sürekli değişen, birden fazla süper güce sahip olduğunu öğrenen Afrika kökenli Amerikalı bir annenin hikayesini anlatıyor. Genç kadın bir yandan oğlunun bu süreci atlatmasına yardımcı olurken, bir yandan da oğlunu güçlerini suistimal etmek isteyenlerden saklamak zorunda kalacak.

Daha önce çizgi roman serisine eşlik eden bir kısa film de yöneten Liu, Netflix'in Raising Dion uyarlamasında yapımcı ve yönetmen olarak yer alacak. Hollywood'un yükselen yıldızlarından Michael B. Jordan (Creed, Black Panther) da projede yer alacak. Dizinin yapımcıları arasında yer alan Jordan, ayrıca dizinin oyuncu kadrosunda da küçük bir rolle karşımıza çıkacak.

Raising Dion'un senaryosunu ise Carol Barbee (Touch) ve Michael Green (American Gods, Blade Runner 2049) kaleme alacak. Dennis Liu'nun yönettiği kısa filmi aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://deadline.com/2017/10/netflix-raising-dion-black-superhero-family-drama-michael-b-jordan-from-co-star-charles-d-kings-macro-carol-barbee-1202182365/