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Google, mobil arama sonuçlarında daha basit bağlantılar kullanmaya başladı

4 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google, mobil arama sonuçlarında daha basit bağlantılar kullanmaya başladı
 
İnternet dünyasının önemli ismli Google, mobil arama sonuçlarında daha basit bağlantılar kullanmaya başladı.
Kısa süre içerisinde herkes için geçilecek bu yeni sistem ile mobil arama sonuçlarında görüntülenen içerik bağlantıları çok daha sade hale getirildi. Arama sonuçlarında eski sistemde sayfanın gerçek bağlantı adresini gösteren (Üst sol görsel) Google, yeni sistemde ise bundan vazgeçerek kategori tarzı bir görüntüleme sürecini benimsemiş (Üst sağ görsel) durumda.
Bu sayede bulunan sonuçların site içerisinde yer aldığı konum çok daha rahat bir şekilde görülebilirken, yeni sürecin sadece mobil sürümde aktif olarak kullanılabildiği belirtiliyor.

http://www.ubergizmo.com/2015/04/google-cleans-up-url-presentation-on-mobile-devices/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
savasserter 4 yıl
Microsoft un ilk defa vista da kullandığı breadcrumb adı verilen adresleme sisteminin bir benzeri. Sitenin diğer bölümlerine hızlı erişim için ideal bir yöntem, çok çabuk benimseyeceğimi düşünüyorum.
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